Comment survivre au système de soins de santé : 5 conseils pour économiser de l’argent

Cette histoire fait partie Donc de l’argentune communauté en ligne dédiée à l’autonomisation et aux conseils financiers, dirigée par CNET Editor at Large et l’animateur de podcast So Money Farnoosh Torabi.

En fait, j’ai eu une agréable visite chez le dentiste une fois.

Il y a des années, après un nettoyage de routine des dents, on m’a donné une estimation coûteuse pour une intervention dentaire nécessaire. Étant donné que le coût dépassait la couverture annuelle maximale de mon assureur, je devrais débourser 1 000 $ de ma poche. Le désespoir et la peur m’ont fait parler.

« Pouvons-nous réduire le prix d’une manière ou d’une autre ? » ai-je demandé, le bavoir dentaire toujours apposé sur ma chemise.

C’est alors que les choses se sont améliorées. Mon dentiste a discuté de la demande avec son personnel et a suggéré que nous fassions la deuxième moitié de la procédure au cours de la nouvelle année, qui n’était qu’à un mois. De cette façon, avec mon assurance renouvelée, une plus grande partie du coût serait couverte. Demander à mon dentiste des conseils financiers – quelque chose que je ne savais pas pouvoir faire – m’a permis d’économiser 300 $.

C’est un petit exemple de la façon dont l’auto-représentation peut conduire à de meilleurs résultats financiers, y compris des économies médicales. Et, alors que les coûts des soins de santé continuent d’augmenter, nous devons pratiquer cela maintenant plus que jamais. Au cours des cinq dernières années, plus de la moitié des adultes américains disent qu’ils se sont endettés des factures médicales ou dentaires.

Le conseil a été repris sur mon podcast quand j’ai parlé avec Emily Maloney, auteur de Coût de la vieun livre qui relate ses observations et expériences douloureuses en tant que professionnelle de la santé et patiente aux prises avec une maladie mentale.

Dans notre conversation, Maloney a cité les nombreux dysfonctionnements au sein de notre labyrinthe de soins de santé qui peuvent entraîner des factures médicales géantes et d’autres problèmes pour les patients. Par exemple, dans un hôpital où elle travaillait, l’établissement avait une dette de 54 millions de dollars (courante pour les petits centres de soins de santé à forte utilisation), ce qui a entraîné des raccourcis médicaux, moins de personnel et un équipement obsolète, ainsi que des erreurs de facturation et des diagnostics erronés. “Cette dette crée un rationnement, puis ce rationnement, bien sûr, se répercute sur les patients”, a déclaré Maloney.

Vous voulez réduire les coûts des soins de santé et le stress?

Étant donné que les coûts onéreux des soins médicaux nous incombent en grande partie en tant qu’individus, Maloney a offert ces conseils essentiels qui peuvent nous aider à économiser de l’argent et du stress.

Discutez de l’argent avec votre médecin

Comme mon expérience chez le dentiste l’a prouvé, les médecins ont une “responsabilité fiduciaire » dans le cadre de leur Code de déontologie médicale pour promouvoir l’intérêt supérieur et le bien-être de leurs patients, y compris financièrement.

Mais nous devons mentionner de manière proactive que nous voulons économiser de l’argent. Si votre médecin ne vous en parle pas de lui-même, renseignez-vous sur les médicaments génériques moins chers. Demandez-leur d’examiner votre assurance maladie pour avoir une meilleure idée de ce qui est financièrement faisable. Assurez-vous que votre médecin inclut les bons codes de facturation médicale pour votre visite afin d’assurer également une couverture de soins de santé appropriée. Avant de réserver une procédure, vous pouvez comparer les prix sur des sites comme Livre bleu sur les soins de santé et Consommateur de santé équitable et voyez si votre médecin peut égaler ou battre le prix le plus bas indiqué.

2. Remettez en question vos factures médicales

De nombreux les factures médicales contiennent des erreursvous voudrez peut-être attendre pour payer tout de suite. “Habituellement, ce n’est pas correct ou cela n’a pas été envoyé à toutes les assurances, vous vous retrouvez donc avec une facture qui peut ne pas être exacte”, a déclaré Maloney.

Vous pouvez travailler avec un spécialiste de la facturation ou défendre peut être fourni par votre employeur pour examiner les coûts et les codes de diagnostic. Ou appelez le fournisseur de soins de santé et demandez une ventilation détaillée de tous les éléments facturables de la visite pour détecter d’éventuelles erreurs. Si votre facture est correcte et que vous avez besoin de plus de temps pour payer, demandez au cabinet médical de créer un plan de paiement.

3. Revoir le droit de la dette

Si une facture médicale passe inaperçue et est remise à une agence de crédit, des protections sont en place pour donner aux Américains jusqu’à un an pour régler leurs factures médicales impayées avant qu’elles ne soient publiées sur les rapports de crédit. De plus, en 2023, les trois principaux bureaux de crédit — Equifax, Experian et Transunion — cessera de rapporter toutes les collections médicales inférieures à 500 $.

Si votre dette médicale a fait l’objet d’un recouvrement et qu’il est difficile de payer même le minimum sur les grosses factures médicales, révisez le délai de prescription de votre état pour le recouvrement de cette dette. Pour les dettes médicales, la fenêtre légale permettant aux créanciers de vous poursuivre pour les soldes impayés varie de trois à 10 ans. Dans le cas de Maloney, elle a appris cela par un agent de recouvrement qui l’a informée que sa dette était essentiellement « expirée » et serait annulée. Cela marquerait la fin de sa saga de dettes médicales à cinq chiffres.

4. Cherchez des alliés médicaux

Il peut sembler évident de dire que vous voulez un médecin avec qui vous vous sentez à l’aise, mais ce n’est pas acquis, surtout si votre assurance ne permet pas un large choix de prestataires, Maloney a dit. “Il est vraiment important de trouver des fournisseurs en qui vous pouvez avoir confiance, et c’est quelque chose qui, je pense, peut être un défi.”

Beaucoup de femmes ne sont pas prises au sérieux, il est donc souvent difficile de trouver des soins de santé compatissants, selon Maloney. De plus, a-t-elle dit, les personnes de couleur et les patients LGBTQ peuvent faire face à une discrimination importante. Recherchez des références auprès d’amis, de membres de votre famille, de collègues et même de groupes de médias sociaux. Vous pouvez également lire les avis des patients sur des sites tels que Zocdoc avant de prendre rendez-vous.

5. Obtenez un avocat amical

Peu importe où vous finissez par recevoir des soins, pour des rendez-vous plus sérieux ou plus impliqués, faites-vous accompagner par un ami ou un proche pour un soutien à la fois technique et émotionnel.

“L’expérience d’être dans le cabinet du médecin peut être très stressante”, a déclaré Maloney, qui cherchait du soutien lorsqu’elle essayait de trouver des soins appropriés. “N’ayez pas peur d’amener quelqu’un avec vous. Ils peuvent prendre des notes. Ils peuvent être votre avocat. Ils peuvent traîner avec vous dans la salle d’attente.”

Voir l’image sociétale plus grande

Pour améliorer le système de soins de santé, Maloney insiste sur le fait que nous devons améliorer la littératie en santé dans tout le pays afin que, par exemple, les patients sachent quand se rendre aux urgences par rapport aux soins d’urgence ou au cabinet d’un médecin. Notre pays a également besoin de plus de médecins et de praticiens médicaux, ainsi que d’un système de dossiers médicaux électroniques normalisés pour garantir que les patients reçoivent des soins cohérents et corrects où qu’ils se tournent, a-t-elle noté.

Quant à un changement plus fondamental, Maloney propose soins de santé à payeur unique ou universels où le gouvernement paie la totalité de la facture. “Il devrait y avoir un système pour que tout le monde reçoive des soins.” À son avis, c’est un mythe que ce type de système sera plus coûteux. “C’est juste une question de qui finit par payer pour ces soins”, a-t-elle déclaré.