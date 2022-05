Comment survivre à une vague de chaleur extrême

Évitez les maladies liées à la chaleur

Rester au frais et s’hydrater sont souvent les deux choses les plus importantes que vous puissiez faire pour éviter de vous sentir mal et d’être mal à l’aise lorsqu’il fait extrêmement chaud. Si vous n’avez pas d’unité de climatisation, ou si votre climatisation a fonctionné sans arrêt et que vous avez encore chaud, voici des moyens de rafraîchir votre corps et votre maison :

Vaporisez votre peau d’un brouillard d’eau fraîche ou à température ambiante.

Bloquez les fenêtres de votre maison avec une couverture ou un drap plus foncé pendant la journée pour garder la chaleur à l’extérieur.

Si vous n’avez pas de climatisation, gardez les fenêtres ouvertes et faites fonctionner des ventilateurs pour faire circuler l’air. Wirecutter, une entreprise du New York Times, propose des conseils sur les meilleurs produits pour garder votre maison au frais.

Essuyez votre front avec un chiffon frais.

Évitez les exercices intenses à l’extérieur si possible.

Mettez des glaçons dans votre bouteille d’eau, surtout si vous êtes à l’extérieur.

Si vous prévoyez de faire de l’exercice à l’extérieur ou si vous avez besoin de vous exercer à l’extérieur pour le travail, buvez un slushie à l’avance ou trempez votre tête dans de l’eau froide. Les douches froides peuvent également vous aider à vous rafraîchir.

Surveillez les signes d’épuisement dû à la chaleur

Pour les adultes, le CDC dit de faire attention aux symptômes d’épuisement par la chaleur, qui comprennent une forte transpiration ; peau froide, pâle et moite; un pouls rapide et faible; nausées ou vomissements; crampes musculaires; fatigue; vertiges; ou des maux de tête et des évanouissements. Si vous ressentez ces symptômes, buvez de l’eau, déplacez-vous dans un endroit plus frais si possible, desserrez vos vêtements ou essayez de prendre un bain frais ou placez des linges frais et humides sur votre corps. Consultez immédiatement un médecin si vous vomissez ou si vos symptômes s’aggravent ou durent plus d’une heure.

Reconnaître les signes d’un coup de chaleur

Les symptômes d’un coup de chaleur, selon le CDC, comprennent une température corporelle élevée (103 ° F ou plus); peau chaude, rouge, sèche ou humide; un pouls rapide et fort; un mal de tête; vertiges; nausée; confusion et évanouissement. Si quelqu’un éprouve ces symptômes, appelez immédiatement le 911 et essayez de déplacer la personne à l’ombre ou dans un endroit plus frais, si possible. utiliser des chiffons froids ou un bain frais pour abaisser leur température corporelle. Ne leur donnez rien à boire.