Comment survivre à une guerre des enchères de location

Q : J’ai récemment assisté à une journée portes ouvertes pour une location à Park Slope, Brooklyn, où le courtier a informé les candidats à l’avance, par e-mail et en personne, qu’il accepterait les meilleures et dernières offres de loyer et de commission. Ce n’était pas un appartement de luxe ; le bâtiment n’était pas neuf et n’avait aucune commodité. J’ai proposé le prix indiqué : 6 000 $ par mois, avec une commission de 15 %. Il m’a répondu qu’il avait déjà reçu des offres pour 6 800 $ et que je devrais en offrir plus pour être pris en considération. Comment les locataires devraient-ils réagir à ces tactiques ?

UN: Un appartement vaut autant qu’une personne est prête à le payer. Dans ce marché locatif, avec une pénurie d’annonces et une demande intense, de nombreux locataires potentiels semblent prêts à payer un peu. En mai, 18% de toutes les annonces de location à New York se sont soldées par des guerres d’enchères, selon un rapport de Douglas Elliman – une tendance affectant les appartements du bas du marché au sommet. Les longues files d’attente pour les journées portes ouvertes sont monnaie courante. TikTok regorge de vidéos publiées par des chasseurs d’appartements fatigués de la bataille qui déplorent leur sort.

À New York, les guerres d’enchères sont légales pour les appartements au prix du marché. Cependant, les propriétaires ne peuvent pas accepter plusieurs mois de loyer à l’avance. Les frais de courtage ne sont pas non plus réglementés et sont désormais à la charge du locataire, après un répit plus tôt dans la pandémie lorsque les propriétaires ont pris en charge les frais. Bien que des frais de 15 % du loyer annuel soient devenus une norme dans l’industrie, rien n’empêche un courtier d’exiger davantage. Keyan Sanai, vendeur chez Douglas Elliman, a déclaré avoir entendu parler de courtiers récoltant des commissions de 18 ou 20 %. “En ce moment, les courtiers ont trop de pouvoir”, a-t-il déclaré.