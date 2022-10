Comment survivre à l’heure d’été – Shaw Local

Alors que nous reculons (retardons) nos horloges d’une heure en novembre, nous pouvons tous nous attendre à une heure de sommeil supplémentaire. Mais qu’en est-il des 23 autres heures de la journée ? Voici quelques conseils pour vous aider à survivre au changement d’heure et à profiter au maximum de votre journée.

Couchez-vous et réveillez-vous à la même heure chaque jour :

Cette astuce peut sembler évidente, mais elle est essentielle ! Si vous le pouvez, respectez autant que possible votre horaire de sommeil habituel. Votre rythme de sommeil finira par s’ajuster, mais en attendant, cela vous aidera à vous sentir plus reposé.

Prenez du soleil et faites de l’exercice :

Lorsque vous vous réveillez pour la première fois, ouvrez les rideaux et laissez entrer la lumière pour vous aider à vous réveiller et à habituer votre corps à la nouvelle heure. Pendant la journée, essayez de passer du temps à l’extérieur pour vous promener ou prendre l’air; la lumière du soleil et l’exercice vous aideront à vous sentir plus énergique.

Établissez une routine au coucher :

Une autre façon de faciliter le changement d’heure est d’établir une routine à l’heure du coucher. Qu’il s’agisse de lire pendant 20 minutes ou de prendre un bain apaisant, faire les mêmes choses tous les soirs avant de se coucher aidera à signaler à votre corps qu’il est temps de se détendre.

Évitez la caféine et l’alcool avant de vous coucher :

La caféine et l’alcool sont tous deux des stimulants, ce qui vous empêche de vous endormir. Si vous avez du mal à dormir, essayez de réduire votre consommation de café, de thé et de boissons sucrées après le déjeuner pour une bonne nuit de repos.

Matelas et draps confortables :

Bien sûr, l’une des choses les plus importantes pour une bonne nuit de sommeil est d’avoir un matelas et des draps confortables. Si vous avez besoin d’un surclassement, arrêtez-vous à Verlo Mattress Factory à Crystal Lake pour trouver le lit parfait.

Le changement d’heure peut être difficile, mais avec ces conseils, vous serez sûr de passer l’heure d’été.

