Comment surveiller les symptômes cachés de la chaleur accablante

Le changement climatique rend les étés au Canada plus chauds, avec plus de jours de chaleur extrême et moins de nuits qui permettent à notre corps de se refroidir.

Les conséquences de la chaleur accablante peuvent être graves : l’an dernier, plus de 600 personnes sont décédées pendant le dôme de chaleur en Colombie-Britannique et, en 2018, jusqu’à 70 décès au Québec étaient liés à une vague de chaleur là-bas.

La recherche suggère que le sud-ouest de l’Ontario a connu une 22 % d’augmentation de visites aux urgences en période de chaleur accablante, selon les données analysées de 2002 à 2019.

Quel seuil de température déclenche un avertissement de chaleur varie en fonction de votre emplacement, mais les symptômes des maladies liées à la chaleur restent les mêmes – et les médecins disent que les gens ne savent pas exactement quoi surveiller.

« Les maladies liées à la chaleur surviennent lorsqu’une personne est exposée à la chaleur ambiante et que son propre corps n’est pas en mesure de s’adapter ou de s’acclimater rapidement », a déclaré le Dr Justin Yan, médecin urgentiste à London, en Ontario.

Yan a traité plusieurs patients souffrant de maladies liées à la chaleur aux urgences. Il dit que ces symptômes sont potentiellement mortels et doivent être pris au sérieux lorsqu’ils se produisent. Mais il a averti qu’il ne s’agissait pas seulement d’un coup de chaleur.

“Il existe un éventail de symptômes de maladies liées à la chaleur.”

Certaines villes ouvrent des centres de refroidissement d’urgence pendant les vagues de chaleur, comme celui-ci à Toronto en mai 2020, reconnaissant l’impact de la chaleur extrême sur la santé humaine. (Michael Wilson/CBC)

Un éventail de symptômes

Les maladies liées à la chaleur peuvent aller de légères, nécessitant refroidissement et réhydratation, à graves, nécessitant un traitement médical d’urgence.

Zone jaune : maladie légère liée à la chaleur

Œdème de chaleur se produit lorsque les vaisseaux sanguins se dilatent et que le sang s’accumule dans les mains et les pieds en raison de la gravité, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Les personnes atteintes de diabète, de cirrhose et de maladies cardiaques courent un risque plus élevé. Le traitement consiste à surélever la zone enflée pour la drainer.

se produit lorsque les vaisseaux sanguins se dilatent et que le sang s’accumule dans les mains et les pieds en raison de la gravité, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. Les personnes atteintes de diabète, de cirrhose et de maladies cardiaques courent un risque plus élevé. Le traitement consiste à surélever la zone enflée pour la drainer. Boutons de chaleur se produisent lorsque les glandes sudoripares sont bloquées ou enflammées, de sorte que le CDC recommande de garder la zone de l’éruption sèche et d’appliquer de la poudre pour augmenter le confort. Yan dit qu’il a vu des bébés aux urgences avec des boutons de chaleur parce qu’ils sont un peu trop emmitouflés. “Pas seulement les bébés, mais aussi les adultes peuvent avoir des éruptions cutanées plus fréquemment dans les zones moites comme l’aine, le cou ou les aisselles.”

se produisent lorsque les glandes sudoripares sont bloquées ou enflammées, de sorte que le CDC recommande de garder la zone de l’éruption sèche et d’appliquer de la poudre pour augmenter le confort. Yan dit qu’il a vu des bébés aux urgences avec des boutons de chaleur parce qu’ils sont un peu trop emmitouflés. “Pas seulement les bébés, mais aussi les adultes peuvent avoir des éruptions cutanées plus fréquemment dans les zones moites comme l’aine, le cou ou les aisselles.” Crampes de chaleur se produit lorsque le corps perd du sel et de l’eau et est traité en reconstituant les glucides et les électrolytes avec une collation, de l’eau ou une boisson pour sportifs.

Zone orange : Maladie modérée à sévère liée à la chaleur

Syncope de chaleur lorsqu’une personne se sent étourdie après s’être levée, est traitée avec du repos et un soulagement de la chaleur, en s’asseyant ou en s’allongeant dans un endroit frais et en buvant lentement de l’eau, du jus clair ou une boisson pour sportifs.

lorsqu’une personne se sent étourdie après s’être levée, est traitée avec du repos et un soulagement de la chaleur, en s’asseyant ou en s’allongeant dans un endroit frais et en buvant lentement de l’eau, du jus clair ou une boisson pour sportifs. Épuisement par la chaleur survient lorsque vous subissez une perte excessive d’eau et de sel, généralement par la transpiration. Il est traité en refroidissant avec des compresses froides, en lavant la tête, le visage et le cou à l’eau froide et en buvant fréquemment de l’eau fraîche.

Yan dit que le symptôme le plus courant qu’il voit est l’épuisement dû à la chaleur.

“Les gens se sentiront étourdis, ils pourraient avoir un peu mal à la tête, se sentir fatigués et faibles, ils peuvent se sentir nauséeux. Ils pourraient s’évanouir”, a-t-il décrit.

“Ce qui se passe réellement, c’est que le corps envoie un message pour boire de l’eau et se rendre dans un environnement frais.”

Zone rouge : maladie grave liée à la chaleur

Coup de chaleur se produit lorsque le mécanisme de refroidissement du corps échoue, vous arrêtez de transpirer et la température interne se réchauffe. Des soins médicaux d’urgence sont nécessaires à ce stade. Il aide à se rafraîchir avec de l’eau froide, un bain de glace et à tremper les vêtements dans de l’eau froide.

L’effort extérieur dans la chaleur est risqué

Nous pouvons être tentés – ou obligés – d’être à l’extérieur pendant les journées chaudes et ensoleillées, mais trop d’efforts peuvent être dangereux, disent les médecins.

“J’ai eu un patient qui a fait un travail très physique dans la chaleur et décrit un sentiment tout simplement terrible, presque évanoui. Ils ont peut-être en fait souffert d’une maladie liée à la chaleur par définition, mais n’en étaient pas conscients”, a déclaré le Dr Kristin Clemens. , endocrinologue et clinicien-chercheur à l’Université Western à London, en Ontario.

Une personne travaillant à l’extérieur pendant des périodes de forte chaleur peut ne pas être en mesure de répondre au désir de son corps de rechercher un environnement plus frais.

“Les ouvriers du bâtiment, les gens qui travaillent à l’extérieur, les couvreurs, les gens qui n’ont pas la capacité de dire : ‘J’ai besoin de me rafraîchir, d’aller chercher de l’eau ou d’aller dans un environnement plus froid.'”

Yan dit que les cas les plus graves qu’il a vus sont “des personnes qui s’évanouissent au travail pendant la construction”.

Un travailleur de la construction utilise un ventilateur de brumisation pour se rafraîchir sur un chantier à Vancouver pendant le dôme de chaleur meurtrier de la Colombie-Britannique le 28 juin 2021. (Ben Nelms/CBC)

Le diabète est impacté par la chaleur élevée

Les patients atteints de maladies endocriniennes, y compris le diabète, courent un risque plus élevé de maladies liées à la chaleur, dit Clemens.

Elle a précédemment publié des recherches sur l’augmentation du nombre de cas d’hypoglycémie pendant les mois chauds. Bien que la raison soit scientifiquement complexe, dit-elle, “nous savons que l’absorption de l’insuline, le métabolisme et l’approvisionnement en diabète sont affectés par la chaleur”.

La déshydratation et les lésions rénales dues à une exposition à une chaleur élevée peuvent entraîner une modification du métabolisme des médicaments, ce qui entraîne alors une baisse du taux de sucre dans le sang, a-t-elle déclaré.

Certains patients ont également du mal à conserver correctement leurs médicaments.

“Parfois, j’ai prescrit des médicaments particulièrement efficaces à des patients, mais ils ont eu du mal à trouver un endroit où les stocker à l’abri de l’exposition à la chaleur, en particulier là où leurs conditions de logement sont mauvaises.”

REGARDER | Votre quartier peut déterminer la température de votre maison :

Pourquoi votre quartier peut déterminer la température de votre maison La chaleur extrême exacerbée par les changements climatiques tue des Canadiens dans leurs maisons. Mais à quel point vous êtes bien équipé pour lutter contre la hausse des températures dépend en grande partie de votre niveau de revenu et de celui de votre quartier.

Se sentir mal? C’est peut-être la chaleur

Clemens soupçonne que les gens ne comprennent peut-être pas que leurs symptômes sont dus à la chaleur, car ils ne savent peut-être pas ce qu’est une maladie liée à la chaleur.

Les maladies bénignes liées à la chaleur ont une solution simple : un environnement frais. Si les gens ne reconnaissent pas leurs symptômes en raison de leurs attentes professionnelles, parce qu’ils ne réalisent pas que leurs symptômes sont dus à la chaleur ou parce qu’ils n’ont tout simplement pas accès à une zone plus fraîche, ils ne rechercheront peut-être pas cette solution facile.

“Certaines populations vulnérables et marginalisées viennent plus souvent. Les personnes âgées et une partie de notre importante population de sans-abri”, a déclaré Yan.

Certains de ces patients trouvent un soulagement dans la salle d’attente de l’hôpital sans avoir besoin d’être soignés par un médecin.

“Certaines personnes ressentent des étourdissements ou des crampes et après avoir attendu dans nos services d’urgence pendant quelques heures, elles se sentent parfaitement bien”, a déclaré Yan.

Plutôt que d’aller aux urgences, reconnaître que ces symptômes sont dus à la chaleur signifie rechercher une station de refroidissement à la place, à condition qu’elle soit accessible. Selon Yan, cela signifie également moins de panique face aux symptômes légers liés à la chaleur.

Le Dr Justin Yan, médecin urgentiste à London, en Ontario, traite régulièrement des patients souffrant de maladies liées à la chaleur. (Soumis par Justin Yan)

Le coup de chaleur est rare et mortel

Yan dit qu’il y a un malentendu sur les coups de chaleur et que le terme est souvent mal utilisé par le public. Ils sont rares, très graves et nécessitent des soins médicaux d’urgence.

“Les personnes souffrant d’un coup de chaleur arrivent avec un tel degré de maladie liée à la chaleur que leur corps n’est plus capable de faire quoi que ce soit pour se rafraîchir.”

“Il faut beaucoup de temps pour refroidir quelqu’un s’il a un vrai coup de chaleur.”

Il s’agit d’une urgence vitale, avec les symptômes de confusion, de perte de conscience et de température corporelle très élevée avec une peau sèche ou qui transpire abondamment.

“S’ils arrivent aux urgences avec un dysfonctionnement organique, ce n’est pas réversible. Les gens peuvent certainement en mourir.”

Le CDC conseille que si vous soupçonnez que quelqu’un a un coup de chaleur, vous devez appeler le 911 et prendre des mesures immédiates pour le rafraîchir.