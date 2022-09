Comment surveiller la qualité de l’air dans votre maison

La qualité de l’air à la maison peut affecter votre santé et votre bonheur. Mais quels polluants sont susceptibles de se trouver dans l’air de votre maison – et comment pouvez-vous savoir lesquels posent problème ? Continuez à lire pour le découvrir.

Qu’y a-t-il dans l’air chez vous ?

Voici les polluants nocifs les plus susceptibles de se trouver dans l’air de votre maison :

COV (composés organiques volatils) – produits chimiques provenant des solvants, des produits de nettoyage, des produits de soins personnels, des meubles neufs, des peintures et des aérosols

COV

COV signifie composé organique volatil. Vous pouvez voir le groupe appelé COVT : composés organiques volatils totaux. Les COV sont des gaz souvent émis par les produits de nettoyage lorsqu’ils sont utilisés. Quelques exemples de COV bien connus sont les carcinogènes benzène et formaldéhyde, et le toluène, qui est toxique.

Les COV peuvent provenir de diverses sources, mais ceux de votre maison proviendront probablement de nettoyants ou de désinfectants, de désodorisants, de cosmétiques et de déodorants, de vêtements nettoyés à sec, d’un poêle à bois ou d’un feu, de peinture, de vernis, d’adhésifs ou de produits d’étanchéité.

Si vous peignez ou nettoyez, c’est une bonne idée d’ouvrir les fenêtres, bien que ce ne soit pas une solution idéale si vous habitez à côté d’une route.

À part une odeur chimique, il n’y a aucun moyen de savoir à quoi ressemblent les niveaux de COV dans votre maison, vous devrez donc acheter un moniteur de qualité de l’air.

De nombreux purificateurs d’air affichent la teneur en COV, donc si vous êtes sur le point de vous lancer dans un grand projet de décoration, vous voudrez peut-être investir dans un tout de suite. Notre tour d’horizon des meilleurs purificateurs d’air que nous avons testés vous aidera à trouver celui qui vous convient.

Si vous souhaitez un moniteur dédié, nous avons testé le Airthings Wave Plus. Vous pouvez lire notre avis pour savoir si c’est un bon ajustement. Gardez à l’esprit qu’il ne mesure pas les particules. Il est disponible à partir de Amazone et Airthings.

Affaire particulière

Ceci est également connu sous le nom de pollution particulaire, PM ou aérosol. Fondamentalement, ce sont tous les petits morceaux flottant dans l’air que vous pourriez respirer. C’est un mélange composé de particules solides et de gouttes de liquide – saleté, poussière, pollen, suie, fumée, produits chimiques et métaux.

Les particules concernées sont les très petites : celles de moins de 10 micromètres de diamètre. (Pour référence, un cheveu humain mesure environ 75 micromètres d’épaisseur, donc 10 micromètres est vraiment très petit.)

Les particules plus grosses sont généralement filtrées par le nez et la gorge, mais des particules de cette taille peuvent pénétrer dans vos poumons et affecter votre cœur, votre système respiratoire et votre système immunitaire.

Les matières particulaires sont l’un des polluants atmosphériques qui laissent des signes visibles, bien qu’évidemment vous ne puissiez pas voir les particules plus petites et plus dangereuses.

Si vous avez un feu ouvert ou si vous habitez près d’une route très fréquentée, vous aurez probablement beaucoup de particules dans l’air de votre maison. D’autres signes à surveiller sont les niveaux élevés de poussière ou de suie sur les surfaces.

Si la pollution par les particules est un problème dans votre maison, vous le saurez probablement grâce aux preuves ci-dessus. La meilleure chose à faire est d’acheter un purificateur d’air. Vous pouvez parcourir les meilleurs que nous avons essayés et obtenir des conseils d’achat.

Gaz carbonique

Le dioxyde de carbone est naturellement présent dans l’air en très petites quantités mais à des concentrations plus élevées, il peut rendre une pièce étouffante et fade. Les personnes peuvent développer des maux de tête ou se sentir somnolentes ou incapables de se concentrer.

Si vous avez une nouvelle maison, elle peut être plus étanche pour l’efficacité énergétique et est plus susceptible d’avoir des quantités concentrées de dioxyde de carbone dans l’air. Vous pouvez lutter contre les niveaux élevés de dioxyde de carbone en vous assurant que l’air peut circuler dans votre maison, mais si c’est une préoccupation constante, vous devriez envisager d’acheter un moniteur de qualité de l’air.

Monoxyde de carbone

Chaque année, 60 personnes en Angleterre et au Pays de Galles meurent d’une intoxication accidentelle au monoxyde de carbone. Si vous avez un appareil mal installé ou mal entretenu comme une cuisinière, un radiateur ou une chaudière de chauffage central, ou si un appareil est endommagé ou fonctionne mal, vous risquez d’être empoisonné par ce gaz inodore et incolore.

La meilleure façon de vous protéger est d’utiliser un détecteur de monoxyde de carbone. Heureusement, ceux-ci sont bon marché et efficaces. Chaque ménage devrait avoir au moins un de ceux-ci, en fonction de la taille de votre maison. Si vous vivez dans un logement loué et que vous n’avez pas acheté vos propres appareils électroménagers, vous devriez achetez-en un maintenant.

Si vous êtes au Royaume-Uni, le détecteur de monoxyde de carbone Fireangel CO-9B a une durée de vie de 7 ans et est disponible sur Amazon pour moins de 20 £. Aux États-Unis, le détecteur de monoxyde de carbone First Alert CO710 a une batterie de dix ans et est disponible sur Amazon pour moins de 30 $.

Radon

Le radon est un gaz radioactif créé naturellement par la désintégration de petites quantités d’uranium dans le sol et les roches. C’est la deuxième cause de cancer du poumon après la cigarette.

Chaque zone contient du radon, mais il est recommandé de tester le gaz si vous vivez dans une zone plus susceptible d’être fortement affectée. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez utiliser cette carte de Public Health England pour savoir si votre région présente un risque élevé ou faible.

Notre moniteur de qualité de l’air recommandé, le Airthings Wave Plus, est doté d’un détecteur de radon intégré. Vous pouvez lire notre avis pour en savoir plus.

Humidité

La plupart des moniteurs de qualité de l’air surveillent également les niveaux d’humidité. Cependant, si l’air de votre maison est trop humide, vous remarquerez probablement d’autres signes, tels que des fenêtres embuées, de la peinture écaillée ou craquelée à l’intérieur et la croissance de moisissures sur les murs intérieurs. Si vous laissez souvent vos vêtements sécher à l’air libre à l’intérieur, l’air de votre maison est peut-être trop humide.

Si vous savez déjà que l’humidité est un problème, vous pouvez contourner un moniteur de qualité de l’air et opter pour un déshumidificateur et un purificateur d’air en un. Nous avons testé et évalué le Meaco Arete One – c’est un appareil compact et efficace avec un Filtre HEPA H13 de qualité médicale. Vous pouvez utiliser la fonction de purification d’air séparément.

Il existe d’autres mesures que vous pouvez prendre pour vous assurer que l’air que vous respirez chaque jour est propre. Pour des astuces et des conseils, lisez notre article sur la façon d’améliorer la qualité de l’air dans votre maison ou consultez notre tour d’horizon des meilleurs purificateurs d’air que nous avons testés.