Comment surmonter votre peur des bavardages

Faire des remarques sur la température est souvent cité comme un exemple de conversation ennuyeuse, mais l’effet le moins terrible du changement climatique est probablement le fait que parler de la météo est maintenant extrêmement intéressant. En fait, souvent le temps est tout ce que je vouloir parler, car en plus d’être un rappel sinistre de la terreur que les humains ont semée sur notre maison, il est, en de rares occasions, aussi mystérieux et merveilleux. Mais peu importe le temps qu’il fait, tout comme peu importe ce que vous avez regardé à la télévision la nuit dernière ou ce que vous avez fait le week-end dernier, car ce n’est pas le but des bavardages.

Il y a eu un fort recul culturel contre les petites conversations ces dernières années, ou du moins l’idée de celles-ci. Une recherche rapide sur Twitter indique qu’au moins une fois par jour, quelqu’un tweete de manière légèrement virale sur combien il détester petit parler. Il s’agit d’une stratégie marketing courante sur les applications de rencontres (par exemple, “laissons tomber les petites discussions et allons directement aux choses profondes”). Ce même site Web a même publié un article d’un fervent détracteur des petites conversations sur les raisons pour lesquelles les petites conversations sont si “atroces”.

je déteste les bavardages. je veux entendre parler de votre enfance, de vos parfums préférés, des types de musique que vous aimez, de vos opinions religieuses, de l’endroit où vous voulez vivre quand vous vieillirez, de ce qui vous empêche de dormir la nuit, de l’importance de certaines choses pour vous, de vos insécurités & peurs. — . (@httpsnimroood) 28 juillet 2022

Dans une certaine mesure, les ennemis ont raison. Vous ne pouvez supporter qu’autant de va-et-vient Tinder qui commencent et se terminent par “Comment s’est passé votre week-end?” jusqu’à ce que vous déclariez l’acte de bavardage complètement inutile. Peut-être que vous, comme beaucoup d’entre nous, redoutez le moment où on vous demande quelque chose sur ce que vous prévoyez de faire pour le reste de l’été et que votre cerveau décide de prendre des vacances. Ou vous pourriez rencontrer l’autre problème, dans lequel vous, par nervosité ou masochisme ou trop de cocktails, divulguez vos secrets les plus profonds à une connaissance de travail. (Je n’ai jamais fait ça!)

Cette combinaison d’anxiété de performance et de l’insignifiance perçue de tout cela est un puissant répulsif. Mais aussi douloureux que cela puisse être pour certains, les petites conversations – qui peuvent être définies comme une conversation légère et polie sur des sujets triviaux, soit comme moyen d’ouvrir ou de fermer une interaction sociale, soit simplement pour combler le silence – ont un point au-delà du temps de surface. – DM gaspillés et à l’emporte-pièce. Meredith Marra, professeur de linguistique à l’Université Victoria de Wellington en Nouvelle-Zélande, a étudié la fonction sociale de la petite conversation pendant des décennies, et dit que ceux-là mêmes qui s’en plaignent ne réalisent pas à quelle fréquence ils l’utilisent au quotidien. des vies. « Il y a des lieux de travail très masculins où si on ne bavarde pas, tout s’arrête », explique-t-elle. « Nous ne pouvons pas aller directement au travail parce que nous n’avons pas encore établi notre relation. Et si nous n’établissons pas que nous sommes sur la même longueur d’onde, comment diable allons-nous faire les autres choses ? »

Elle affirme que les petites conversations ne se limitent pas à éviter les silences gênants ; c’est de la colle sociale. “Sinon, vous n’êtes que deux personnes, pas deux personnes connectées et essayant de faire la même chose”, dit-elle.

Ce n’est pas une nouvelle nouvelle que les petites conversations nous rendent plus heureux : en 2014, le psychologue et chercheur de l’Université de Chicago, Nicholas Epley, a mené une expérience dans laquelle certains usagers du métro devaient déclencher une conversation avec l’étranger assis à côté d’eux tandis que d’autres devaient s’en tenir à eux-mêmes. Ceux qui engageaient la conversation appréciaient davantage le trajet, et plus la conversation était longue, plus ils se sentaient heureux. Cela était vrai même pour les personnes qui préféraient généralement la solitude : “Ceux qui comprennent mal les conséquences des interactions sociales peuvent ne pas, dans au moins certains contextes, être suffisamment sociaux pour leur propre bien-être”, écrit Epley.

“je déteste les bavardages” je ne le fais pas. ce temps était fou. délectons-nous de notre expérience partagée et rapprochons-nous en tant qu’individus — (@realaccountyeah) 22 juillet 2022

Les petites conversations sont également un outil utile pour nouer des amitiés. Dans Les femmes parlent, publié en 1996, la chercheuse en linguistique Jennifer Coates soutient que le bavardage entre femmes, souvent rejeté comme frivole et sans importance, construit et entretient en fait des relations grâce à des dispositifs de communication en couches, comme la narration, le questionnement et la répétition. Même lorsque la conversation n’a pas « d’importance » au sens traditionnel du terme, cela fait peut-être partie de la joie : une petite évasion du sérieux, un sursis des sujets plus lourds à portée de main.

Nulle part l’importance des rencontres occasionnelles n’était plus claire que pendant la pandémie, lorsque les chercheurs ont découvert que les personnes vivant en étroite collaboration avec d’autres, et donc plus fréquemment confrontées à de telles rencontres, s’en sortaient mieux émotionnellement que les personnes vivant seules. «Je suis devenue incroyablement reconnaissante envers mes voisins», déclare Lizzie Post, coprésidente de l’Emily Post Institute, qui fournit des ressources sur l’étiquette depuis 76 ans. “Même ces interactions très basiques du type” Comment va ta journée ?” qui se produisaient par-dessus la clôture devenaient précieuses.”

La pandémie a eu d’autres effets plus curieux sur la façon dont nous nous engageons dans de petites conversations. Post indique que l’institut classe généralement les sujets de conversation en niveaux : le niveau un correspond à ce que nous considérons comme approprié pour les petites discussions – des domaines sûrs et confortables qui n’ont pas besoin d’être super personnels. Le deuxième niveau peut être quelque chose d’un peu plus profond : les conversations que vous pourriez avoir lors d’une fête ou avec des connaissances. Les sujets de niveau trois, quant à eux, sont assez personnels et principalement discutés avec la famille et les amis du cercle restreint.

Au cours des dernières années, Post a remarqué un changement : « Nous avons tendance à classer les antécédents médicaux dans un niveau trois, mais j’ai remarqué que beaucoup plus de gens sont prêts à divulguer la partie de leur parcours médical. Le nombre de personnes qui disent ‘Ouais, j’ai eu une coloscopie hier’ me fait craquer, et je ne pense pas que ce soit nécessairement une mauvaise chose. (Idem avec les finances, peut-être parce que la pandémie a révélé tellement de nos inégalités systémiques que discuter de nos expériences individuelles ne nous isole plus et nous aide plutôt à nous connecter.)

Il est certainement raisonnable de vouloir éviter de discuter de votre intervention médicale invasive la plus récente avec un étranger dans le bus ou lors d’un premier rendez-vous, mais il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles les gens détestent les bavardages qui vont plus loin que le simple inconfort. Pour certaines personnes handicapées ou neurodivergentes, les interactions sociales non planifiées sont synonymes de surcharge sensorielle et de stress. De plus, leurs aversions pour ces situations peuvent souvent avoir des conséquences qui vont au-delà de la conversation. « Les gens pensent que nous ne sommes pas des joueurs d’équipe parce que nous ne voulons pas sortir avec des choses sociales ou bavarder. C’est assez stressant d’avoir ces conversations de refroidisseur d’eau », explique Rachel Morgan-Trimmer, consultante en neurodiversité en milieu de travail. Mais, dit-elle, cela ne signifie pas que les personnes neurodivergentes devraient automatiquement assumer le fardeau de s’adapter au monde neurotypique. “C’est capacitiste, en gros, essayant de faire en sorte que les gens soient” normaux “. Cela atténue notre unicité.

Après son diagnostic d’autisme, Morgan-Trimmer se souvient qu’on lui a appris à pratiquer la petite conversation dans un cours de groupe. “Tout le monde dans mon groupe était comme, ‘Je ne veux pas faire ça. Pourquoi devrais-je faire ça ? »

À quoi ressemblerait une petite conversation vraiment inclusive ? Morgan-Trimmer suggère que les gens peuvent mettre les autres à l’aise en posant des questions fermées plutôt qu’ouvertes. “Ne demandez pas, ‘Comment était votre week-end?’, demandez ‘Qu’avez-vous fait ce week-end que vous avez vraiment apprécié?’ Vous pouvez également poser des questions de suivi spécifiques pour obtenir la saveur et la couleur. « Je suis allé à la plage » ne me dit rien, mais « Je suis allé à la plage et je me suis baigné et j’ai construit un château de sable et j’ai eu du sable dans les yeux » est une histoire. »

Le contexte, bien sûr, compte, en particulier au sein de différentes cultures. “En Nouvelle-Zélande, si vous montez dans l’ascenseur et que vous ne dites rien, c’est alors mal à l’aise », dit Marra. «Mais nous savons que lorsque nous avons de nouveaux arrivants migrants sur les lieux de travail, ils ne veulent souvent pas discuter, car ils pensent que ce n’est pas ce que vous faites au travail, que cela fait perdre du temps. Par conséquent, leurs collègues pensent souvent qu’ils ne sont pas à leur place. Elle, avec d’autres universitaires, a travaillé avec des agences gouvernementales pour créer des ressources pour les migrants et les employeurs sur la façon de s’adapter et de mieux se comprendre.

Une idée fausse courante à propos du bavardage est qu’il s’agit d’un talent inné que les gens ont ou n’ont pas. Mais peut-être que cela ne doit pas être si compliqué. « Vous n’avez pas besoin d’être excellent dans ce domaine », dit Marra. « Si quelqu’un vous demande : ‘Comment allez-vous ?’ vous pouvez simplement dire “Très bien” et le renvoyer. Tant que vous le rendez et que vous êtes un bon membre du public, vous donnez à quelqu’un d’autre la chance de briller.

“Je crois fermement à l’idée que l’étiquette et les bonnes manières peuvent être des choses vers lesquelles se tourner lorsque vous ne savez vraiment pas quoi faire”, ajoute Post. “Cela peut vous donner beaucoup de confiance et vous soulager de la pression d’être complètement original.”

C’est, je pense, la raison pour laquelle la plupart des gens se convainquent à tort qu’ils sont nuls en bavardage : nous mettons tellement de pression sur l’interaction qu’il devient impossible de réussir. J’ai tendance à me convaincre que si une conversation n’atterrit pas quelque part «plus profondément» que, disons, un sujet de niveau un, alors j’ai échoué à être suffisamment intéressant. Mais la valeur des petites conversations est significative en soi.

“Vérifier à ce niveau de surface ne signifie pas d’une manière ou d’une autre que vous êtes faux ou faux”, déclare Post. « Cela reflète plus authentiquement nos vies réelles. Tous les jours ne sont pas terriblement excitants. Chaque personne non plus. Et ce n’est pas grave.