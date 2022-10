Comment surmonter une rupture

Le chagrin, bien que presque universel, est personnel et unique. Une rupture peut vous prendre par surprise, entraînant plusieurs mois de guérison privée. En revanche, la fin d’une relation pourrait vous inciter à rechercher un soutien externe auprès de vos communautés. Les ruptures peuvent altérer la façon dont vous vous percevez et peuvent même avoir des effets physiques : sommeil perturbé, appétit irrégulier, agitation.

La réaction émotionnelle d’une personne à la suite d’une rupture dépend d’un certain nombre de facteurs, explique Kiaundra Jackson, thérapeute conjugale et familiale agréée. Pour de nombreuses personnes, le traitement d’un chagrin d’amour est similaire au chagrin causé par la mort d’un être cher. L’âge, l’expérience relationnelle et la maturité d’une personne influencent également la dureté d’une rupture. “Si vous êtes un peu plus jeune ou moins mature ou si vous n’avez pas eu autant de relations, vous ne savez peut-être pas comment naviguer dans ce processus de la manière la plus saine”, déclare Jackson. «Mais une fois que vous êtes un peu plus âgé, un peu plus mature, vous avez déjà vécu des relations et des ruptures, vous connaissez vos forces et vos faiblesses. Vous savez ce que vous devez faire pour naviguer dans cette situation et vous aider à vous sentir mieux.

Les retombées émotionnelles après la rupture dépendent également du fait que vous soyez ou non le destinataire. Dans ces situations, le chagrin est multiforme, explique Amy Chan, la fondatrice et principale « hacker du cœur » de Renew Breakup Bootcamp : Non seulement vous perdez une personne dans votre vie, mais vous êtes aux prises avec un sentiment d’identité changeant sans votre ex, pleurer l’avenir que vous avez imaginé, et, si la tricherie ou une autre forme de trahison était impliquée, l’aiguillon de l’infidélité.

La personne à l’origine de la rupture ressent également un sentiment de perte. La période de deuil de cette personne survient avant la fin officielle de la relation ; ils pleurent le lent déclin du partenariat. Ils peuvent également se sentir coupables d’avoir blessé quelqu’un dont ils se souciaient autrefois. “Cela leur fait mal de blesser quelqu’un qu’ils aiment”, dit Chan.

Tout comme tous les partenariats sont distincts, leurs dissolutions – et les conséquences – le sont aussi. Que vous soyez celui qui a rompu, celui avec qui vous avez rompu, ou si la rupture était mutuelle, il existe différents mécanismes d’adaptation pour vous aider à guérir et à passer à autre chose. Bien qu’il n’y ait pas de solution unique pour réparer un cœur brisé, les experts offrent leurs meilleurs conseils pour vous retrouver de l’autre côté du chagrin. Votre chemin vers la guérison à la suite d’une relation abusive sera différent des conseils fournis ici. La National Domestic Violence Hotline dispose de ressources pour les personnes victimes de violence. (Attention : les conseils suivants s’adressent en grande partie aux couples non mariés sans enfants.)

Si vous avez rompu avec

La façon dont notre cerveau interprète une rupture ressemble beaucoup à la dépendance. Dans une étude souvent citée, on a montré aux personnes qui ne s’étaient pas remises d’une rupture des photos de la personne qui les avait rejetées ; les parties de leur cerveau qui s’allumaient étaient les mêmes zones associées à la dépendance à la cocaïne. “La conclusion et l’hypothèse que nous avons tirées sont que vous êtes littéralement en retrait”, dit Chan. “A cause de ce retrait, ça va te donner envie de faire quelque chose pour aller chercher [them] retour. Et c’est à ce moment-là que vous pourriez faire quelque chose que vous regretterez, comme leur envoyer un texto.

Dans ces moments de désir de connexion, recherchez le soutien d’amis et de confidents de confiance, et non de votre ex. Ce sont ces personnes qui peuvent vous apporter une validation et une oreille attentive. Cependant, malgré les meilleures intentions du monde, il est probable que ces personnes veuillent insulter ou rabaisser votre ex ou offrir des platitudes dans le but de vous élever.

Cela peut en fait être contre-productif lorsque vos émotions sont encore vives et que vous avez toujours de l’amour pour votre ancien partenaire. Soyez explicite sur la manière dont vos proches peuvent vous soutenir au mieux, suggère Chan. Essayez de dire : « Je suis vraiment en deuil en ce moment. J’ai juste besoin d’un endroit sûr pour ventiler et traiter. Je n’ai pas besoin de conseils. Peux-tu faire ça pour moi?”

Les moments interstitiels de la journée – le temps que vous passiez auparavant à regarder une émission de télévision ensemble ou à envoyer des SMS lorsque quelque chose de drôle se produisait – seront les moments où vous ressentirez le plus l’absence de votre ex. Ayez une liste de personnes que vous pouvez envoyer par SMS ou appeler dans ces cas au lieu de vous sentir tenté de contacter votre ancien partenaire, explique Logan Ury, l’auteur du livre de rencontres. Comment ne pas mourir seul : la science surprenante qui vous aidera à trouver l’amour. Gardez la liste variée – votre sœur est la référence pour les mèmes, votre amie aventureuse est votre rendez-vous dans de nouveaux restaurants – et ne vous appuyez pas sur une seule personne exclusivement. Cette liste de support textuel peut également inclure des personnes que vous contactez si vous entendez une chanson ou passez à côté d’un endroit qui vous rappelle votre ex.

Un autre mécanisme d’adaptation consiste à recadrer la rupture comme quelque chose de gagné, pas de perdu, dit Ury. Tout d’abord, entraînez votre cerveau à se concentrer sur les aspects positifs de la rupture. Sortez un stylo et du papier (ou un document Google) et énumérez les raisons pour lesquelles vous bénéficiez de la scission. Ils peuvent être aussi insignifiants que de ne plus avoir à faire semblant d’aimer leur groupe préféré à des choses plus substantielles, comme ne pas avoir à déménager éventuellement pour leur travail. Ensuite, répétez l’exercice en vous concentrant sur les aspects négatifs de la relation. Quels étaient les aspects de votre relation qui n’étaient pas géniaux ? Peut-être qu’ils n’ont jamais préparé le dîner, qu’ils n’étaient souvent pas fiables ou qu’ils se moquaient de vos passe-temps. “En se concentrant sur cela”, explique Ury, qui est également directeur de la science des relations chez Hinge, “cela aide votre cerveau à dire que ce n’était pas parfait et vous vous rappelez ce qui ne fonctionnait pas pour vous dans la relation. ”

Pour aider à combattre la crise d’identité qui survient après une rupture, Ury recommande de s’engager dans des activités que vous avez abandonnées ou mises en veilleuse pendant votre relation. Quels sont les projets et les activités qui vous font vous sentir plus vous-même ? Si vous et votre ex ne partagez pas le même amour de la plage, offrez-vous de nombreuses journées à la plage. Peut-être avez-vous mis votre poterie en veilleuse ; c’est maintenant le bon moment pour le reprendre.

Si la rupture est mutuelle

Les ruptures mutuelles où les deux parties acceptent de se séparer (par exemple, une personne doit déménager pour le travail et l’autre ne veut pas se déraciner ou vous reconnaissez tous les deux que vous avez grandi séparément) peuvent rendre la suite plus difficile parce que vous ne pouvez pas tout à fait vilipender votre ex , dit Chan. Vous avez peut-être également juré de rester ami avec votre ancien partenaire étant donné que la relation s’est terminée en bons termes. Cependant, vous deux avez besoin de temps sans contact, dit Chan. “Vous avez besoin d’une période de transition où cette dynamique passe d’une dynamique intime et romantique à une dynamique platonique”, dit-elle. “Vous avez besoin de cet espace et de ce temps entre les deux, car il est irréaliste de penser que vous pouvez passer immédiatement du romantique au platonique. Dans la plupart des cas, c’est très désordonné. Évaluez comment vous vous sentez après 30 jours sans contact, dit Chan, puis travaillez vers 30 jours supplémentaires. Finalement, le désir de tendre la main peut être inexistant. Prenez-le un jour à la fois.

Peu importe qui a initié la rupture, Chan conseille de bloquer le numéro de votre ex et ses comptes de médias sociaux pendant au moins les six à huit premières semaines après la séparation. « Vous ne pouvez pas compter sur la volonté », dit-elle. “La panique et la douleur, le retrait qui survient après une séparation est si intense que, si vous en avez la capacité, vous allez regarder leurs réseaux sociaux, vérifier leurs histoires, voir avec qui ils sont.”

Pour évaluer si vous avez guéri et êtes prêt à être ami avec votre ex, Jackson suggère de mesurer votre réaction en le voyant en personne, sur les réseaux sociaux ou tout ce qui vous le rappelle. Si vous ne vous sentez pas ennuyé, fâché, frustré ou bouleversé, vous avez guéri de la rupture et pouvez reprendre une relation platonique. “Si je suis déclenché et que je suis ennuyé et que je suis en colère et que je suis frustré et que je veux maintenant entrer dans une spirale descendante, cela me dit simplement que je dois prendre un peu plus de temps pour traiter et guérir”, dit Jackson. (Encore une fois, ce traitement peut impliquer de réfléchir à la façon dont la relation ne vous a plus servi et à ce que vous aimeriez faire différemment dans les relations futures, selon Ury.)

Les limites sont cruciales lorsque vous passez du temps ensemble en groupe et avec des amis communs. Ayez une conversation avec votre ex, dit Ury, et déterminez votre niveau de confort pour vous voir en groupe. Encore une fois, vérifiez comment vous réagiriez si vous les voyiez en public. Et si l’accord que vous avez conclu ne fonctionne plus — voir votre ex avec un groupe d’amis est plus douloureux que vous ne le pensiez — renégociez.

Si vous êtes à l’origine de la rupture

La personne qui met la scission en action est susceptible d’éprouver un éventail d’émotions, allant de la culpabilité au soulagement, que la relation soit toxique ou non. Toutes ces réactions émotionnelles sont valables, disent les experts.

Pour l’initiateur, le choix de rompre avec un autre significatif ne vient presque jamais soudainement et sans tentative de réparer la relation. (Si vous envisagez de vous débarrasser de votre partenaire sans d’abord trouver une solution, donnez-lui une chance et dites-lui ce qui ne fonctionne pas, dit Ury.) C’est pendant cette période que la personne en rupture pleure le partenariat, dit Ury, opposé après la rupture pour le bénéficiaire.

Tant que la blessure est encore fraîche pour votre ex, n’entretenez pas une relation platonique avec lui. Que vous en ayez l’intention ou non, vous les empêchez d’avancer. “Cela interrompt et entrave vraiment leur capacité à aller de l’avant car il y a toujours un peu d’espoir”, dit Chan. “Les rappels constants ou la messagerie texte ou le partage de bonnes nouvelles les maintiennent coincés dans cette relation, dans cet attachement à quelqu’un qui vit l’expérience de la petite amie ou du petit ami sur le plan émotionnel sans aucun engagement ni responsabilité.”

Bien que vous ayez été celui qui a mis fin à la relation, vous pouvez toujours revenir sur le type de partenaire que vous étiez. Comment avez-vous communiqué ? Comment avez-vous aidé à répondre aux besoins de votre ex ? Cette réflexion aide à éclairer les domaines d’amélioration et la façon dont vous souhaitez vous présenter pour votre prochaine relation. Bien qu’il puisse être tentant de rebondir immédiatement, vous ne vous donnerez pas assez de temps pour traiter la relation si vous êtes constamment distrait par de nouvelles aventures, dit Ury.

Même si vous êtes inondé d’émotions contradictoires – calme et solitude, par exemple – sachez que votre expérience est valable. Ce n’est pas parce que vous êtes soulagé ou fier d’avoir quitté la relation que vous ne voulez pas ce qu’il y a de mieux pour votre ex. Vous pouvez toujours penser que c’est une bonne personne, mais pas la bonne personne pour vous. “Deux choses peuvent coexister”, dit Jackson, “je peux t’aimer et te laisser partir en même temps.”

Quelle que soit la fin de votre relation, le cliché reste vrai : le temps guérit toutes les blessures. Les choses peuvent sembler assez terribles pendant un certain temps et vous souhaiterez que les sentiments désagréables disparaissent ou même vous juger pour les avoir ressentis. Embrassez les vagues de chagrin, de colère et d’agacement et laissez-les passer, dit Jackson. Un jour prochain, vous ne remarquerez peut-être même pas que cela s’est produit, mais vous ne penserez même pas à votre ex comme à autre chose qu’à un souvenir passager.

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.