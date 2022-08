Comment surmonter un plateau de forme physique – Shaw Local

Chaque individu a ses propres objectifs de mise en forme au début d’un programme d’exercices. Peut-être que le plan consiste à perdre une quantité de poids définie ou à soulever une certaine quantité de poids ? Les objectifs aident les gens à évaluer leurs séances d’entraînement, qu’ils atteignent ou non les résultats souhaités.

À un moment donné de la routine de conditionnement physique de presque tout le monde, il peut sembler que les progrès sont au point mort. Les changements dans le corps peuvent ne plus être perceptibles ou la balance indique le même poids chaque semaine. Il est facile de se décourager lorsque l’exercice atteint un plateau. Mais reconnaître ce phénomène peut aider les gens à reprendre leurs entraînements sur la bonne voie.

Qu’est-ce qu’un plateau de remise en forme ?

La ressource d’exercice GymBet indique qu’un plateau de remise en forme est une phase au cours de laquelle le corps s’adapte à une routine d’entraînement et cesse de progresser. Le corps s’est habitué au stress et aux changements qu’une routine d’exercice lui a imposés afin de développer ses muscles, de réduire la graisse ou d’améliorer son entraînement.

Qu’est-ce qui cause un plateau?

Le corps humain est incroyablement résistant et peut s’adapter aux exigences physiques d’un entraînement. Cela signifie qu’une séance d’entraînement peut initialement produire des résultats notables. Mais avec le temps, le corps s’adaptera et quelque chose qui était difficile deviendra plus facile. En conséquence, un entraînement familier et autrefois efficace ne produira plus les résultats souhaités. Certains appellent cela le syndrome général d’adaptation. Même si atteindre un plateau peut sembler frustrant, c’est un bon signe qu’un individu fait des progrès dans un programme de conditionnement physique.

Comment surmonter un plateau ?

L’American Heart Association dit qu’une façon de surmonter un plateau est de suivre le principe FITT de l’exercice. Cela signifie Fréquence, Intensité, Temps et Type. Une fois qu’un plateau a été atteint, une personne devra changer un ou plusieurs composants du FITT pour obtenir à nouveau les résultats souhaités. Cela peut signifier augmenter la fréquence et/ou l’intensité, passer plus de temps dans une séance d’exercice ou changer le type d’entraînement. Si le plateau implique un manque de perte de poids, le suivi des aliments pendant une semaine ou deux peut montrer combien de calories entrent par rapport à combien sont dépensées. Souvent, atteindre un plateau peut être attribué à des changements alimentaires.

Bannissez l’ennui

Un autre facteur pour atteindre les plateaux de fitness que les gens ne réalisent peut-être pas est la motivation mentale. Une personne qui s’ennuie pendant un entraînement peut ne pas fournir le même niveau d’effort, ce qui peut se manifester par un manque de résultats. Modifier l’entraînement ou participer à un nouveau programme peut être un petit déclencheur pour atteindre un nouveau niveau de forme physique.

Un plateau de forme physique est quelque chose que les personnes actives doivent considérer. Des modifications peuvent être apportées pour remettre les progrès sur la bonne voie.