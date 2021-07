Comment supprimer votre historique de recherche Google récent sur iPhone

Hakan Nural | Agence Anadolu via Getty Images

Il est en cours de déploiement dans l’application Google pour iPhone et sera disponible pour les utilisateurs d’Android plus tard cette année. Cela signifie que vous ne le verrez peut-être pas disponible tout de suite, mais vous devriez commencer à le voir bientôt.

Les systèmes automatiques de Google pourraient déjà être configurés pour supprimer votre historique Web après trois, 18 ou 36 mois, mais cela ajoute une couche supplémentaire de confidentialité. Cela peut être particulièrement utile dans certains scénarios, par exemple si vous recherchez des cadeaux pour votre partenaire et que vous ne voulez pas qu’il voie ce que vous avez fait sur votre téléphone.

Ouvrez le Application Google sur votre iPhone.

Appuyez sur l’icône de votre profil en haut à droite de la page.

Appuyez sur « Supprimer les 15 dernières minutes ».

C’est ça! Vous avez effacé tout ce que vous avez recherché au cours des 15 dernières minutes.

Conseil de pro : appuyez sur le bouton « Historique des recherches » et configurez-le pour qu’il se supprime automatiquement tous les trois mois si vous souhaitez effacer votre activité sur le Web et les applications Google aussi souvent que possible à l’aide de l’outil de suppression automatique de Google.