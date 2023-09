Comment supprimer un pirate de navigateur

Non seulement un pirate de navigateur peut définir un nouveau moteur de recherche par défaut, mais il peut également modifier le navigateur par défaut. Cela vaut la peine de vérifier les deux.

Sur Google Chrome (illustré ci-dessus), cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit et choisissez « Paramètres ». Cliquez sur « Moteur de recherche » sur le côté gauche, puis sur « Gérer les moteurs de recherche et la recherche sur site ». Cliquez sur les trois points à côté de tout moteur de recherche que vous souhaitez supprimer et cliquez sur « Supprimer ».

Sur Mozilla Firefox, cliquez sur les trois barres dans le coin supérieur droit et choisissez « Paramètres ». Cliquez sur « Rechercher » sur le côté gauche, puis cliquez sur le menu déroulant sous « Moteur de recherche par défaut » et faites votre choix.

Sur Microsoft Edge, cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit et choisissez « Paramètres ». Cliquez sur « Confidentialité, recherche et services » sur le côté gauche, puis faites défiler jusqu’à « Barre d’adresse et recherche ». Cliquez sur « Gérer les moteurs de recherche », puis cliquez sur les trois points et choisissez « Supprimer » à côté de tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser.

Pour définir votre navigateur par défaut dans Windows 11, accédez à Paramètres > Applications > Applications par défaut. Sélectionnez votre navigateur dans la liste, puis cliquez sur « Définir par défaut » à côté de « Créer… ». votre navigateur par défaut’.