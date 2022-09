Windows 10 et Windows 11 sont des systèmes d’exploitation complexes et capables, mais cet article concerne l’une de leurs fonctionnalités les plus fondamentales : la connexion avec un mot de passe.

Pendant de nombreuses années, c’était le seul moyen d’ajouter une couche de sécurité au processus de connexion. Certains appareils vous permettent désormais de déverrouiller avec votre empreinte digitale ou votre visage, et Microsoft vous permet même de supprimer le mot de passe de votre compte Microsoft maintenant.

Mais sur du matériel plus ancien, ce n’est tout simplement pas possible. À moins que vous ne soyez prêt à accepter d’utiliser un compte local à la place, il n’existe aucun moyen officiel de supprimer complètement le mot de passe. Cependant, il existe des solutions de contournement qui vous permettent de faire exactement cela. Voici tout ce que vous devez savoir.

Comment supprimer le mot de passe de connexion Windows dans Windows 10

Dans Windows 10, l’outil Comptes d’utilisateurs vous permet de supprimer l’exigence de nom d’utilisateur et de mot de passe pour n’importe quel compte. Voici comment c’est fait :

Taper netplwiz dans la barre de recherche du menu Démarrer, puis cliquez sur le premier résultat pour exécuter la commande

dans la barre de recherche du menu Démarrer, puis cliquez sur le premier résultat pour exécuter la commande Décochez la case à côté de “Les utilisateurs doivent entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur” et cliquez sur “Appliquer”

Entrez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis ressaisissez votre mot de passe. Cliquez sur OK’



Cliquez à nouveau sur ‘OK’ pour enregistrer les modifications

Pour réactiver la connexion par mot de passe Windows, revenez simplement à ce menu de paramètres et cochez la case à côté de “Les utilisateurs doivent entrer un nom d’utilisateur et un mot de passe pour utiliser cet ordinateur”.

Comment supprimer le mot de passe de connexion dans Windows 11

Sous Windows 11, les choses se compliquent légèrement. Cette même option n’est pas disponible via l’outil Comptes d’utilisateurs, vous devrez donc utiliser le Registre à la place. Vous devrez cependant être prudent et suivre attentivement ce tutoriel pour éviter de causer des problèmes permanents à votre appareil :

Appuyez sur la touche Windows + R pour ouvrir la fenêtre “Exécuter”, puis tapez “regedit” et appuyez sur Entrée Cliquez sur “Oui” pour confirmer que vous autorisez les modifications à apporter à votre appareil Dans la barre d’adresse, vous devriez voir le mot “Ordinateur”. Double-cliquez dessus, puis collez ‘OrdinateurHKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon’ et appuyez sur Entrée De là, double-cliquez sur l’option nommée ‘DefaultUserName’

Anyron Copeman / Fonderie

Assurez-vous que le nom d’utilisateur ou l’adresse e-mail de votre compte Microsoft est défini comme “Données de valeur”. Cliquez sur ‘OK’ pour confirmer Cliquez avec le bouton droit sur un espace vide et choisissez Nouveau> Valeur de chaîne

Anyron Copeman / Fonderie

Nommez-le ‘DefaultPassword’, puis double-cliquez et entrez votre mot de passe Microsoft comme ‘Value data’. Cliquez sur ‘OK’ pour confirmer Dans le même dossier ‘Winlogon’, double-cliquez sur ‘AutoAdminLogon’ et tapez ‘1’ comme ‘Value data’. Cliquez sur ‘OK’ pour confirmer

Anyron Copeman / Fonderie

Fermez l’Éditeur du Registre, puis redémarrez votre appareil

C’est ça! Vous ne devriez plus être invité à entrer votre mot de passe lors de la connexion.

Articles connexes que vous pourriez aimer