Comment supprimer la protection en écriture des clés USB et des cartes SD

Si vous rencontrez des difficultés pour copier un fichier sur un lecteur sous Windows, ne pouvez pas supprimer de fichiers ou faites face à une caméra d’action ou à une caméra de tableau de bord qui refuse de fonctionner avec une carte microSD, il se peut que le stockage soit protégé en écriture.

Certains lecteurs USB et cartes SD (mais pas microSD) ont des commutateurs physiques qui vous permettent de “verrouiller” le lecteur pour empêcher tout fichier d’être accidentellement écrasé ou effacé.

Parfois, ces commutateurs sont déplacés en position verrouillée par accident, alors recherchez un commutateur sur votre lecteur / carte et assurez-vous qu’il n’est pas en position verrouillée.

Vous pourrez toujours afficher les fichiers sur un périphérique de stockage verrouillé comme celui-ci (car il est essentiellement en mode lecture seule), mais vous ne pourrez pas les supprimer ni ajouter de nouveaux fichiers.

S’il s’avère que ce n’est pas le problème, il existe trois façons – ci-dessous – qui pourraient permettre à votre lecteur de fonctionner correctement.

De plus, si vous rencontrez des problèmes avec une carte SD, essayez d’utiliser un autre lecteur de carte si vous en avez un, ou insérez-le dans un autre appareil.

Il est cependant possible que votre carte ou votre lecteur soit corrompu ou physiquement endommagé. La seule option dans ce cas est d’acheter un nouveau disque. Voici les cartes microSD que nous recommandons et les meilleures clés USB.

Et si vous essayez simplement de récupérer des données perdues, voici comment récupérer gratuitement des fichiers supprimés.

Avertissement: Avant d’utiliser l’une des méthodes ci-dessous, assurez-vous de copier tous les fichiers importants du lecteur ou de la carte.

1. Supprimer la protection en écriture avec Regedit

Dans n’importe quelle version de Windows, exécutez Regedit.exe.

Si vous ne savez pas comment le trouver, la recherche de “regedit” dans le menu Démarrer affichera généralement l’Éditeur du Registre en haut de la liste.

C’est un peu comme l’explorateur de fichiers, utilisez donc le volet de gauche pour accéder à la touche suivante :

OrdinateurHKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies

Noter: Si vous ne trouvez pas StorageDevicePolicies, passez à l’étape suivante.

Double-cliquez sur la valeur WriteProtect dans le volet de droite. Vous pouvez maintenant modifier les données de la valeur de 1 à 0. Cliquez ensuite sur OK pour enregistrer la modification. Fermez Regedit et redémarrez votre ordinateur. Connectez à nouveau votre clé USB et, avec un peu de chance, vous devriez constater qu’elle n’est plus protégée en écriture.

Vous pouvez maintenant continuer à utiliser le lecteur, mais cela vaut la peine de copier tous les fichiers que vous souhaitez conserver, puis de le formater en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris dans la liste des lecteurs de l’explorateur de fichiers et en choisissant Format.

2. Corrigez les StorageDevicePolicies manquantes

Si vous ne trouvez pas StorageDevicePolicies, vous pouvez le créer en cliquant avec le bouton droit dans l’espace blanc du dossier ‘Control’ et en choisissant Nouveau> Clé et en entrant le nom StorageDevicePolicies.

Maintenant, double-cliquez sur la nouvelle clé (elle apparaîtra sous forme de dossier) et cliquez à nouveau avec le bouton droit dans l’espace blanc et choisissez Nouveau -> DWORD. Nommez ce WriteProtect et définissez sa valeur sur 0. Cliquez sur OK, quittez Regedit et redémarrez votre ordinateur.

Si cette méthode ne fonctionne pas, passez à l’étape suivante.

3. Désactiver la protection en écriture à l’aide de Diskpart

Encore une fois, avant d’utiliser cette astuce, assurez-vous d’avoir sauvegardé tous les fichiers que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Avec votre clé USB ou votre carte mémoire connectée à votre ordinateur, lancez une invite de commande. Vous pouvez le faire en recherchant cmd.exe ou “Invite de commandes” dans le menu Démarrer.

Noter: vous devrez peut-être exécuter cmd.exe avec des privilèges d’administrateur si vous voyez un message “l’accès est refusé”. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur Invite de commandes dans le menu Démarrer et choisissez “Exécuter en tant qu’administrateur” dans le menu qui s’affiche.

Si vous avez Windows 10, faites simplement un clic droit sur le bouton Démarrer (en bas à gauche de l’écran) et choisissez Invite de commandes (admin).

Maintenant, à l’invite, tapez ce qui suit et appuyez sur Entrée après chaque commande :

partie de disque disque de liste sélectionnez le disque x (où x est le numéro de votre lecteur qui ne fonctionne pas – utilisez la capacité pour déterminer lequel il s’agit)

attributs disque effacer en lecture seule nettoyer créer une partition primaire format fs=fat32 (vous pouvez remplacer fat32 par ntfs si vous n’avez besoin d’utiliser le lecteur qu’avec des ordinateurs Windows) sortir

Ouvrez maintenant l’Explorateur de fichiers, accédez à votre lecteur et essayez d’y copier un fichier ou supprimez-en un existant. Si cela ne fonctionne pas, c’est une mauvaise nouvelle et votre clé ou votre carte mémoire est probablement cassée. Mais la bonne nouvelle est que le stockage est bon marché, vous pouvez donc remplacer une clé USB ou une carte SD pour très peu d’argent.