comment supprimer des fichiers qui ne seront pas supprimés

Il y a des moments où vous voulez supprimer un fichier – ou un dossier entier – mais peu importe combien de fois vous appuyez sur la touche Suppr ou la faites glisser vers la corbeille, ils refusent de disparaître.

Cela peut arriver pour diverses raisons, mais le résultat est le même et cela peut être très frustrant. Voici donc cinq méthodes différentes, dont une devrait vous permettre de vous débarrasser enfin de ces fichiers gênants.

N’oubliez pas que Windows fichiers système sont généralement protégés contre la suppression, car cela peut causer des problèmes avec le système d’exploitation, alors assurez-vous que vous n’essayez pas de vous en débarrasser. Bien sûr, il est toujours sage d’exécuter une sauvegarde complète en cas de problème, alors voici comment sauvegarder Windows 10 avant de commencer.

1. Fermez les applications

Souvent, le problème d’un fichier qui ne peut pas être supprimé peut être causé par une application qui utilise actuellement le fichier. Par exemple, si vous avez un document ouvert dans Microsoft Word, vous ne pourrez pas le supprimer car le logiciel en question vous en empêche pour des raisons évidentes.

Le moyen le plus simple de résoudre ce problème est de fermer toutes les applications ou, si vous ne le faites pas, qui l’application est à l’origine du problème, puis fermez toutes les applications sur votre PC

Une fois que tout est arrêté, essayez de supprimer le fichier et j’espère que vous constaterez qu’il disparaîtra maintenant sans autre problème.

2. Fermer l’Explorateur Windows (Explorateur de fichiers)

C’est la solution la plus facile. Mais il y a de fortes chances que vous n’ayez pas la chance de vous en sortir avec une solution aussi simple.

Il est possible que ce qui bloque la suppression du fichier soit l’Explorateur de fichiers dans Windows 10.

Pour le fermer, vous devrez ouvrir le Gestionnaire des tâches (cliquez avec le bouton droit sur la barre des tâches, puis sélectionnez-le dans le menu contextuel) et faites défiler jusqu’à ce que vous trouviez Windows Explorer (il ne s’appelle pas Explorateur de fichiers ici). Faites un clic droit dessus puis sélectionnez Tâche finale du menu.

3. Redémarrez Windows

Une autre chose à essayer avant d’aborder les deux dernières méthodes est de redémarrer votre PC. C’est l’une de ces choses non scientifiques qui résout souvent les problèmes de Windows et, souvent, on ne sait jamais pourquoi. Dans ce cas, un redémarrage peut aider à libérer l’emprise de n’importe quelle application sur un certain fichier qui n’a pas pu être résolu avec l’une des méthodes ci-dessus.

Cependant, si cela ne fonctionne pas, essayez l’option suivante.

4. Utiliser le mode sans échec

Si aucune des méthodes ci-dessus ne vous a plu, utilisez le mode sans échec sous Windows. Cela ne charge que le système d’exploitation lui-même et un minimum de pilotes. Ainsi, si le fichier que vous essayez de supprimer a été verrouillé d’une manière ou d’une autre, le mode sans échec pourrait le rendre à nouveau disponible.

Voici comment démarrer Windows 10 en mode sans échec, mais si vous utilisez Windows 7, redémarrez simplement votre ordinateur et continuez d’appuyer sur F8 au redémarrage.

Accédez maintenant au fichier et essayez de le supprimer. Si les choses se passent bien, il devrait accepter son bannissement sans se plaindre.

5. Utilisez une application de suppression de logiciel

Si le fichier reste résolument ineffaçable, il est peut-être temps d’obtenir une application spécialisée dans ce domaine. Certaines options sont File Assassin, Long Path Tool et le propre Process Explorer de Microsoft.

Ce dernier est gratuit et ne répertorie pas seulement les processus en cours d’exécution, mais il peut vous montrer lequel a verrouillé votre fichier afin que vous puissiez l’arrêter, puis supprimer le ou les fichiers.

Téléchargez Process Explorer puis installez-le sur votre PC.

Lancez l’application et vous verrez une fenêtre qui ressemble beaucoup à l’explorateur Windows standard. Accédez à Fichier dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez Afficher les détails de tous les processus.

Vous pouvez maintenant faire défiler la liste jusqu’à ce que vous trouviez le fichier, mais le moyen le plus rapide consiste à cliquer sur le Trouver option dans la barre de menu en haut de la fenêtre, puis sélectionnez Rechercher un handle ou une DLL.

Tapez le nom du fichier dans la barre de recherche, cliquez sur Chercher et si le nom du fichier apparaît, cliquez dessus et vous verrez les détails s’ouvrir dans l’autre fenêtre de l’explorateur de processus.

Maintenant, faites un clic droit sur la liste des fichiers dans la fenêtre Process Explorer et deux choix s’offrent à vous : Fermer la poignée et Propriétés.

Sélectionner Fermer la poignée et le fichier sera déverrouillé à partir de l’application qui l’utilise. Vous devrez peut-être répéter cette dernière étape si plusieurs applications contiennent le fichier.

Une fois cela fait, vous devriez maintenant pouvoir enfin supprimer le fichier.

6. Astuce bonus

Ok, nous avons dit que nous avions cinq façons de supprimer des fichiers. Mais voici une dernière option qui pourrait vous être utile si aucune des solutions ci-dessus n’a fonctionné. Cela ne fonctionnera pas pour tout le monde et c’est plutôt extrême, mais si vous avez un PC de rechange, vous pouvez retirer le disque dur contenant le fichier non supprimable et l’installer sur ce PC de rechange.

Soit vous savez comment faire cela, soit vous ne le savez pas, et si vous ne le savez pas, ce n’est pas vraiment l’endroit pour expliquer comment.

Donc, si vous le faites, connectez le lecteur, démarrez le PC de rechange et utilisez l’explorateur de fichiers pour accéder au lecteur et, espérons-le, recherchez et supprimez le fichier incriminé.

Vous pourriez rencontrer quelques obstacles en cours de route, principalement que Windows vous dira que vous n’avez même pas l’autorisation d’accéder à certains dossiers sur le lecteur, tels que les dossiers utilisateur.

Si cela se produit, vous pouvez vous autoriser en procédant comme suit :

Faites un clic droit sur le dossier auquel vous ne pouvez pas accéder et cliquez sur Propriétés Cliquez sur l’onglet Sécurité Cliquez sur le bouton Avancé, puis sur le bouton Modifier à droite de Propriétaire : Tapez votre nom de compte (le nom de votre compte Windows sur votre PC de rechange) et cliquez sur Vérifier les noms Cliquez sur OK. Maintenant, cliquez sur Remplacer le propriétaire sur les sous-conteneurs et les objets Cliquez sur OK.

Si vous souhaitez nettoyer encore plus votre disque dur, voici comment supprimer les fichiers en double dans Windows et comment désinstaller des programmes dans Windows 10.