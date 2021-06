Comment suivre votre argent de secours Covid avec l’outil Get My Payment

Alors que des millions d’Américains accueillent favorablement l’allégement en espèces de Covid-19 dans le cadre de la troisième série de contrôles de relance, il existe un site Web pratique pour garder un œil sur la pièce.

Les statuts de contrôle de stimulation peuvent être sécurisés en vérifiant l’outil « Obtenir mon paiement » de l’IRS.

Le site Web de l’IRS offre un moyen de garder un œil sur l’état de votre contrôle de relance Crédit : irs.gov

2,3 millions de chèques supplémentaires ont été envoyés à des ménages d’une valeur de plus de 4,2 milliards de dollars dans le cadre du déploiement du plan de sauvetage américain Crédit : Getty

Le site est un hub virtuel pour savoir quand et comment les destinataires qualifiés peuvent s’attendre à être payés.

«Chaque semaine, nous envoyons la troisième série de paiements à impact économique aux personnes éligibles alors que nous continuons à traiter les déclarations de revenus», indique l’explication sur le site.

Vous craignez que votre chèque de relance ne soit pas arrivé ? L’IRS suggère que cela peut prendre plus de temps.

« Si vous n’avez pas encore reçu de paiement, cela ne veut pas dire que vous ne le recevrez pas », selon le site.

Les chèques sont envoyés par dépôt direct, formulaire papier ou cartes de débit Crédit : Getty

L’agence s’appuie sur trois modes de paiement ; soit par dépôt direct, par chèque papier envoyé par courrier postal ou par carte de débit.

Des efforts sont également en cours pour faire en sorte que le besoin « automatiquement… au plus grand nombre de personnes possible ».

Il y a aussi une chance de collecter des fonds supplémentaires.

Le site décrit ce que l’on appelle les « paiements majorés » qui offrent un plus grand soutien à ceux qui pourraient avoir besoin d’une aide supplémentaire sur la base des déclarations de revenus de 2020.

L’IRS a également informé ceux qui n’ont pas reçu leurs chèques de relance « cela ne veut pas dire que vous ne le ferez pas » Crédit : Getty

L’IRS donne également aux Américains la possibilité de se tenir au courant des déclarations de revenus ; y compris les soldes dus ainsi qu’un historique des paiements et les paiements prévus et en attente.

Les chèques de relance font partie du déploiement du plan de sauvetage américain qui a garanti des paiements de relance mensuels d’une valeur allant jusqu’à 1 400 $ aux ménages depuis le 12 mars.

Cette semaine, l’agence a dénombré 2,3 millions de chèques de relance supplémentaires qui ont été envoyés aux ménages dans le cadre de son dernier lot de soutien financier d’une valeur de « plus de 4,2 milliards de dollars ».

Au cours des deux dernières semaines, les paiements contiennent plus de 1,2 million de chèques de dépôt direct déposés sur des comptes bancaires américains totalisant 2,2 milliards de dollars et le reste a été envoyé sous forme papier.

Près de 400 milliards de dollars ont été déposés sur les comptes bancaires des Américains depuis que le Congrès a adopté le plan de sauvetage américain de Joe Biden provoqué par la pandémie de Covid-19 Crédit : SOPA Images/LightRocket via Gett

170 millions de paiements d’une valeur d’environ 395 milliards de dollars ont été déposés sur les comptes bancaires des Américains depuis que les législateurs ont adopté le plan du président Joe Biden pour aider la population du pays à se remettre des difficultés économiques dues à la pandémie.

Alors que le troisième cycle de la phase de relance suit son cours, Washington DC continue de débattre de la possibilité ou non d’un quatrième chèque de relance dans l’offre.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes la semaine dernière : « Le président est certainement ouvert à toute une gamme d’idées. »

Il s’agit notamment de récentes propositions d’investissement dans les infrastructures et du Americans Families Plan.

Divers législateurs démocrates ont soumis des lettres formelles au président Biden pour demander un quatrième chèque.

En ce qui concerne la valeur des chèques de relance, un récent rapport a fourni la preuve que l’aide a été apportée à d’innombrables Américains nécessiteux.

«Nous pensons que le succès des mesures d’allègement du gouvernement fédéral peut être dû à la rapidité, à l’étendue et à la flexibilité de son approche à grande échelle, reposant principalement sur les transferts en espèces», a confirmé un rapport publié par des chercheurs de l’étude Poverty Solutions of the Census Bureau .

L’étude a révélé que l’insuffisance alimentaire a diminué de plus de 40 pour cent entre décembre 2020 et avril 2021.

Les fonds fédéraux ont aidé en particulier les ménages à faible revenu et représentaient une facilité de 45 pour cent avec l’insuffisance financière; et il y avait une baisse de 20 pour cent des rapports de symptômes de dépression.