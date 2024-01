Comment suivre le régime méditerranéen quand on ne vit pas en Méditerranée

Les effets à long terme sont également assez impressionnants

Selon les experts, ce choix de mode de vie permettra de vieillir en meilleure santé, contribuant ainsi à réduire le vieillissement cérébral et à augmenter l’espérance de vie. En juin 2023, des scientifiques israéliens ont découvert qu’une version légèrement modifiée du régime alimentaire – dans laquelle du thé vert, des noix et un smoothie vert étaient ajoutés – contribuait à améliorer la santé cérébrale des adultes en surpoids (il a été démontré que l’obésité fait vieillir le cerveau).

Les chercheurs de l’Université Ben Gourion du Néguev ont recruté 102 personnes en surpoids âgées de 52 ans et plus et leur ont demandé de suivre un régime « méditerranéen vert » pendant 18 mois. Ils ont constaté que plus de la moitié avaient un âge cérébral plus jeune à la fin de l’étude, avec une baisse de 1% de l’IMC entraînant une baisse de neuf mois de l’âge cérébral.

Elle a également des effets positifs dans le domaine de la déficience mentale. En 2023, une étude menée par l’université de Newcastle et publiée dans la revue BMC Medicine a révélé qu’un régime méditerranéen pourrait réduire de près d’un quart le risque de démence.

Parallèlement, une étude de Harvard a révélé que suivre un régime de type méditerranéen pouvait prolonger la vie. Les chercheurs ont découvert que parmi les 4 600 femmes invitées à suivre ce régime, celles qui le faisaient étaient plus susceptibles d’avoir des télomères plus longs, qui « se trouvent » à l’extrémité de nos chromosomes et protègent notre ADN. Au fil du temps, ceux-ci se raccourcissent progressivement, affaiblissant nos défenses. Les chercheurs ont découvert que le régime alimentaire protégeait les télomères de l’effilochage et du raccourcissement, ce qui est lié à une espérance de vie plus longue.

Un régime méditerranéen peut-il être idéal pour perdre du poids ?

“Le régime méditerranéen n’est pas axé sur la perte de poids en soi, mais plutôt sur une manière de manger sainement et équilibrée qui fournit au corps une nutrition optimale”, explique Rice. « Cependant, les effets de cette alimentation peuvent certainement aider à maintenir un poids santé, car le corps se sent rassasié grâce au bon équilibre entre glucides complexes, protéines maigres, graisses saines et fibres. Cela prévient les fringales et régule l’appétit.

Il soutient également la santé intestinale, explique Rice, qui joue un rôle dans la gestion du poids. Plusieurs études ont montré que l’obésité est associée à une plus faible diversité de bactéries intestinales (vous pouvez maintenir la vôtre en mangeant une large gamme de plantes, de haricots et de grains entiers).

Mais même s’il n’a jamais été conçu comme un régime amaigrissant, dans une étude portant sur plus de 30 000 personnes vivant en Italie, les chercheurs ont découvert que ceux qui suivaient le régime méditerranéen pendant environ 12 ans étaient moins susceptibles de devenir en surpoids ou obèses. Un examen de cinq études réalisé par Harvard Health a révélé qu’en moyenne, les personnes perdaient entre 9 et 22 livres après un an après un régime de type méditerranéen, contre 6 et 11 livres avec un régime faible en gras.

Attention aux risques

“La seule chose à laquelle il faut faire attention est de ne pas manger trop de noix, qui sont très caloriques”, explique Rice. « La consommation doit être limitée à environ 30 g par jour [roughly a small, cupped handful].»

Ce régime regorge également d’aliments comme le fromage et l’huile d’olive qui, bien que riches en nutriments, contiennent une bonne quantité de calories qui peuvent entraîner une prise de poids s’ils sont consommés en grandes portions. Par exemple, deux cuillères à soupe d’huile d’olive contiennent environ 240 calories, alors pensez à arroser plutôt qu’à verser.

Cependant, selon Gabriela Peacock, nutritionniste de la famille royale et auteur de 2 Weeks To A Younger You, il est préférable de ne pas trop s’attarder sur ce point : « L’huile d’olive contient des graisses monoinsaturées, dont il a été démontré qu’elles prolongent la durée de vie car elles réduisez le risque de maladie cardiaque en améliorant la sensibilité à l’insuline, en renforçant l’immunité et en favorisant une perte de poids saine. Ce n’est pas un hasard si l’huile d’olive est un élément clé de l’alimentation des habitants de la Méditerranée, où ils vivent longtemps et avec vivacité. D’autres sources de graisses monoinsaturées comprennent l’avocat, les noix et les graines.

Un autre élément de l’alimentation est le fromage, qui est riche en graisses saturées et peut augmenter le « mauvais » cholestérol. Cependant, le fromage est également une bonne source de protéines, de calcium (important pour la santé des os) et de vitamines B, qui aident l’organisme à libérer l’énergie des aliments. Parallèlement, une étude récente a révélé que les personnes qui consommaient des produits laitiers étaient moins susceptibles de souffrir de maladies cardiaques que celles qui consommaient la même quantité de graisses saturées provenant de la viande rouge. Alors, limitez votre consommation et choisissez des fromages le moins transformés possible, comme la feta, le halloumi, le parmesan et la mozzarella.