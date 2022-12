Comment suivre le père Noël le soir de Noël

Chaque Noël, le Père Noël étonne les enfants du monde entier avec sa capacité magique à livrer exactement ce qu’ils veulent sans jamais être pris en flagrant délit.

L’une des choses amusantes que vous pouvez faire avec vos enfants la veille de Noël est de savoir où se trouve le traîneau dans le monde et comment il gère cet exploit incroyable pendant qu’ils attendent que leurs propres cadeaux soient placés en silence sous le sapin de Noël. .

Voici tous les meilleurs sites Web pour suivre les progrès du Père Noël cette année. Certains sont également disponibles sous forme d’applications pour Android et iPhone.

1. Traqueur Google du Père Noël

Google utilise une partie de ses vastes connaissances pour répandre un peu de bonheur à Noël. Rendez-vous sur le site Web Google Santa Tracker, il y a une sélection de différentes activités adaptées à tous les âges disponibles pour jouer avant la veille de Noël.

Quand c’est le grand jour, vous verrez l’emplacement du Père Noël, un blog en direct de son voyage, ainsi que la distance qui le sépare de vous et le nombre de cadeaux qu’il a livrés.

Selon le pisteur, le voyage du Père Noël dure 25 heures. Il fait son premier arrêt juste après 22 heures, heure locale, dans l’extrême est de la Russie, alors qu’il est 5 heures du matin à New York et 11 heures du matin à Paris.

Le site Web fonctionne sur les PC, les téléphones et les tablettes, et il n’est pas nécessaire d’installer une application.

2. Suivez le Père Noël avec le NORAD

Pour ceux d’un certain âge, le NORAD (Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord) évoquera des images d’un nouveau visage Matthew Broderick et Ally Sheedy amenant le monde au bord de la troisième guerre mondiale juste pour qu’ils puissent jouer au dernier jeu vidéo. Dans les jeux de guerre classiques de 1983, les scènes finales d’une catastrophe mondiale potentielle se déroulent dans le bastion montagneux du NORAD, où les généraux suivent toutes les attaques de missiles nucléaires des nations agressives (enfin, à l’époque, c’était l’Union soviétique).

Le NORAD a tourné ses capacités de surveillance considérables vers la géolocalisation de St. Nick, qui doit atteindre des vitesses incroyables, semblables à celles d’un missile, tout en traversant les cieux. Cela, ou il le voit comme une menace pour la sécurité nationale.

Ces jours-ci, vous pouvez également installer le tracker de Norad sur Android et iPhone.

Allez sur le site Web du NORAD.

En fait, le site NORAD Tracks Santa est une célébration glorieuse du Père Noël et juste un endroit amusant pour les enfants (et les adultes) pour perdre un peu de temps. Alors que la fonction principale – la veille de Noël – est de montrer le Père Noël express tracer sa route à travers les cieux, vous pouvez cliquer sur les différents bâtiments du village sur la page d’accueil pour écouter des chansons, en savoir plus sur le Père Noël – et le NORAD.

La tradition selon laquelle le NORAD suit le vol du Père Noël a commencé en 1955 lorsqu’une erreur d’impression dans une publicité s’est terminée par des enfants appelant le NORAD (ou plutôt son prédécesseur CONAD) par accident pour demander où se trouvait le Père Noël. Le colonel Harry Shoup, faisant preuve d’une bonne grâce considérable, fit vérifier par son état-major où se trouvait actuellement le traîneau, et une autre légende de Noël était née.

Si vous préférez une approche plus journalistique des préparatifs du traîneau et des conditions sociales dans l’atelier de jouets du Père Noël, alors Santa Update est fait pour vous. Ce site couvre les nouvelles qui, d’une manière ou d’une autre, manquent aux médias plus larges, y compris des interviews à la radio avec des elfes bien informés spéculant sur un étrange et grand bâtiment sans nom dans lequel M. Christzmas stocke quelque chose de mystérieux.

Mise à jour du Père Noël

Santa Update a également publié plusieurs histoires concernant des essais en vol de traîneau en Malaisie, des essais de vitesse dans l’espace aérien russe et des observations aléatoires au-dessus du Japon où St Nick est censé mener des missions de reconnaissance. Tous les elfes mécontents qui souhaitent dénoncer les scandales du Père Noël peuvent également envoyer leurs rapports directement sur le site pour publication.

Le vrai point culminant est cependant l’émission de radio en direct qui aura lieu pendant la grande nuit, qui, selon les initiés du Père Noël, est appelée “Opération Joyeux Noël” par Big Beard lui-même.

Une partie de Santa Update est Elf HQ, qui gère les messages au Père Noël et aux elfes en ligne.

Il y a des adresses e-mail sur le site pour que vous puissiez contacter l’homme principal lui-même, alors j’espère que vous aurez une idée de ce qu’il prévoit de vous apporter !