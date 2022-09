Comment suivre la couverture par CBC de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation

Vendredi, le Canada soulignera la deuxième Journée nationale pour la vérité et la réconciliation. C’est le moment de se souvenir des enfants qui sont morts alors qu’ils étaient forcés de fréquenter des pensionnats dirigés par l’Église et financés par le gouvernement, de ceux qui ont survécu et qui sont rentrés chez eux, ainsi que des familles et des communautés encore touchées par ce traumatisme durable.

CBC propose une vaste gamme d’émissions originales dirigées par des Autochtones présentant les points de vue et les expériences des Premières Nations, des Métis et des Inuits sur toutes les plateformes, y compris une émission spéciale en direct.

Voici comment suivre les événements sur toutes les plateformes de CBC :