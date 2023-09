Comment suivre la couverture par CBC de la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation

Samedi, le Canada marquera la troisième Journée nationale annuelle pour la vérité et la réconciliation. C’est le moment de se souvenir des enfants qui sont morts alors qu’ils étaient forcés de fréquenter des pensionnats gérés par l’Église et financés par le gouvernement, de ceux qui ont survécu et sont rentrés chez eux, ainsi que des familles et des communautés encore touchées par ce traumatisme durable.

CBC propose une vaste gamme d’émissions originales dirigées par des Autochtones présentant les perspectives et les expériences des Premières Nations, des Métis et des Inuits sur toutes les plateformes et dans une émission spéciale en direct.

Voici comment suivre les événements sur toutes les plateformes de CBC :

Une cérémonie commémorative de 90 minutes débutera à Ottawa à 13 h HE. Cet événement spécial rend hommage aux survivants des pensionnats, à leurs familles et à leurs communautés, et comprend un programme commémoratif du Centre national pour la vérité et réconciliation en association avec APTN.

Rosemary Barton, correspondante politique en chef de CBC News, animera une couverture spéciale des événements à partir de 12 h 30 HE sur CBC, Le joyau de CBC Réseau d’information CBC, CBCNews.ca CBC News Explore et l’application CBC News.

Réseau d’information CBC, CBC News Explore et l’application CBC News. Sur CBC Radio One et CBC Listen, Falen Johnson animera la couverture en direct à partir de 13 h.

CBC.ca publiera des mises à jour régulières et diffusera les événements en direct.

Une ligne de crise nationale relative aux pensionnats indiens est disponible pour fournir un soutien aux survivants et aux personnes touchées. Les gens peuvent accéder à des services d’orientation émotionnelle et en cas de crise en appelant le service 24 heures sur 24 au 1-866-925-4419.

Des conseils en santé mentale et un soutien en cas de crise sont également disponibles 24 heures sur 24, sept jours sur sept via la ligne d’assistance Hope for Wellness au 1-855-242-3310 ou par chat en ligne.