Comment suivre et économiser votre argent

Votre budget ne doit pas être compliqué.

Vous aurez juste besoin de retrouver quelques chiffres avant de commencer.

Il est important de savoir combien d’argent vous avez et de savoir où il va, selon le conseiller financier Winnie Soleil, directeur général de Sun Group Wealth Partners.

Sun recommande de faire une liste de tous vos actifs financiers, une autre avec toutes vos dettes et une troisième liste combien d’argent vous dépensez par mois.

Regardez cette vidéo pour plus de conseils sur les informations à inclure dans vos feuilles de calcul et pour en savoir plus sur quatre autres mesures financières que vous devriez effectuer en 2021.

Plus d’Investir en vous :

L’auteur de « Predictably Irrational » dit que c’est ce que les investisseurs devraient faire pendant la pandémie

Le coronavirus a forcé ce couple à une quarantaine de 27 jours au milieu de leur croisière de lune de miel

Comment se préparer pour un membre de la famille avec Covid-19

S’INSCRIRE: Money 101 est un cours d’apprentissage de 8 semaines sur la liberté financière, livré chaque semaine dans votre boîte de réception.

VÉRIFIER: Grandir avec Acorns+CNBC.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.