Comment suivre CTV News pour les gros titres d’aujourd’hui au Canada

Les Canadiens qui suivent CTV News sur Facebook et Instagram ont peut-être remarqué qu’ils ont été empêchés de voir les dernières nouvelles après l’adoption du projet de loi C-18. Mais vous pouvez continuer à accéder à notre contenu primé et fiable en visitant directement nos plateformes numériques, en téléchargeant l’application CTV News, en vous inscrivant aux alertes sur les nouvelles qui vous intéressent, et plus encore.

CTV News demeure votre source n° 1 pour les derniers titres, vidéos et informations sur l’actualité canadienne et internationale. Pour rester informé des histoires qui comptent le plus pour vous, voici comment vous pouvez vous connecter à CTVNews.ca :

1. Directement sur CTVNews.ca: Tapez www.ctvnews.ca où il est indiqué URL dans votre navigateur Web. Ensuite, vous pouvez ajouter le site Web à vos favoris pour un accès facile à l’avenir. Pour ce faire sur Google Chrome, accédez au site Web et cliquez sur l’icône étoile à l’extrême droite, puis cliquez sur Terminé. Si vous êtes sur un appareil Android utilisant Google Chrome, vous voudrez taper www.ctvnews.ca dans la barre d’adresse et appuyez sur le bouton Plus avec trois points sur le côté droit. Cliquez ensuite sur Étoile.

Pour marquer un onglet sur Safari, cliquez sur le bouton Partager en haut de votre navigateur (le carré avec une flèche), puis cliquez sur Ajouter un signet et enregistrer. Si vous utilisez un appareil mobile iOS, le processus est similaire : appuyez sur le bouton de partage sur votre écran, puis cliquez sur Ajouter un signet et enregistrer.

2. Via l’application CTV News: Cliquez ici pour télécharger gratuitement l’application CTV News sur les appareils Android et iOS, y compris les iPhones, iPads et Apple TV. Vous pouvez également personnaliser votre expérience et obtenir des nouvelles comme vous le souhaitez en autorisant les notifications push pour les histoires locales et nationales sur votre appareil mobile.

3. Avec des alertes d’actualité: Cliquez ici pour vous inscrire aux alertes d’actualités de CTVNews.ca et recevez les plus grandes histoires directement dans votre boîte de réception.

Sur CTVNews.ca, vous pouvez également diffuser CTV News Channel et regarder les événements en direct au fur et à mesure qu’ils se déroulent à travers le Canada. Marquez dès maintenant la nouvelle destination vidéo en direct de CTVNews.ca pour un accès facile via votre navigateur Web.

La page Instagram de CTV News apparaît dans cette capture d’écran avec une note sur la façon dont le contenu des nouvelles ne peut pas être visionné au Canada. (Nouvelles de CTV)

Outre Facebook et Instagram, vous pouvez trouver des histoires de CTVNews.ca sur d’autres plateformes telles que :

Enfin, vous pouvez également recevoir les meilleures histoires de CTV News directement dans votre boîte de réception en vous inscrivant à des newsletters organisées telles que 5 choses à savoir et Nightly Briefing, vous aidant à commencer et à terminer votre journée avec les nouvelles que vous devez savoir.

Le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-18 en juin. Également connue sous le nom de Loi sur les nouvelles en ligne, la loi oblige les entreprises technologiques à payer les organisations médiatiques pour héberger du contenu de nouvelles canadiennes sur leurs sites Web et leurs plateformes. Des entreprises telles que Meta et Google ont déclaré qu’elles rejetaient le cadre et bloqueraient les nouvelles canadiennes de leurs plateformes. Ce blocage empêche également les utilisateurs de publier et de partager des actualités sur des plateformes telles que Facebook et Instagram.