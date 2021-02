Comment suivre aisément le parcours de vos colis ?

En passant commande par internet, il vous est peut-être déjà arrivé de ne jamais être livré, le colis se révélant « égaré » ; si d’un autre côté vous êtes vendeur, avoir l’assurance et la satisfaction que vos produits soient correctement expédiés et livrés vous est certainement primordial…Pourtant, clients et acteurs de e-commerce savons tous que parmi les millions de colis qui transitent quotidiennement à travers le monde, des milliers n’arrivent malheureusement jamais au destinataire. La solution pour surveiller vous-même la progression de votre colis : les plateformes de tracking.

Quelles sont-elles ?

Ces sites, existants également sous forme d’applications en iOS et Android, vous permettront de suivre vos paquets, que ce soit un suivi international (suivi Yun express, ePacket, I-parcel, MailAmericas, UPS…) ou un suivi colis national (suivi Colissimo, Fnac, France Express, Chronopost…). Conservez bien chaque fois votre numéro de colis, le précieux sésame que vous devez renseigner dans la barre de recherche. Vous obtenez alors un résultat rapide et fiable, en profitant d’interfaces claires et simples d’utilisation, traduites en plusieurs langues dont le français.

Concrètement, la plateforme vous indique où en est votre colis, à quel endroit il se situe, en temps réel, et les différents prestataires et endroits par lesquels il est déjà passé. Vous savez ainsi précisément où il a été enregistré dans le système en dernier.

Ce système repose sur la récolte des données de centaines de transporteurs et services postaux à travers le globe, concentrées en un seul et même service.

Pour davantage de tranquillité et pour vous éviter de vous rendre sans cesse sur ces sites, ils vous proposent en outre l’activation de notifications via email afin de vous informer de chaque changement de statut pendant le transit de votre colis.

Un gain de temps et de sécurité

Soyez à tout moment rassuré en vérifiant que vos achats sont bien en chemin ! Vous savez si votre colis change de mains, qui l’a en sa possession, quels sont les délais exacts prévus par chacun des prestataires de livraison !

Connaître le parcours en détail de votre colis et sa chronologie n’est pas négligeable : anticiper en cas d’absence lors du passage du livreur peut être pratique. Il vous suffira alors de définir avec lui un nouvel horaire de livraison, sans qu’il ne se déplace inutilement et qu’il n’ait besoin de repasser à nouveau.

Et même si malgré tout, vous n’êtes pas présent au moment de son passage, ils prévoient en général de déposer votre colis en service de poste ou en point relais. Les plateformes sont informées de l’enregistrement automatique de votre paquet, et vous saurez ainsi à quel endroit exactement vous pourrez récupérer votre produit.

Bien sûr, ces services rendus par ces plateformes de tracking ne vous évitent pas toujours la déconvenue d’une mauvaise livraison. En revanche, en ayant accès au descriptif détaillé de l’acheminement du colis, vous aurez l’avantage, vous et le vendeur, de connaître à quel niveau le problème s’est déclaré. Sous 14 jours à partir du moment où vous constatez la perte, le site de e-commerce est tenu de procéder à un remboursement si vous en faites la demande. À son tour, il pourra se retourner contre le responsable.