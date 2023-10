Comment Strider Technologies lutte contre le vol de propriété intellectuelle

Les frères jumeaux Eric et Greg Levesque n’aiment pas trop insister sur leur constitution génétique identique ou sur toute parenté mythique qui aurait pu motiver leur décision de lancer une entreprise ensemble.

Et en effet, leurs parcours professionnels semblaient suivre des parcours nettement divergents avant la naissance de Technologies Strider. L’entreprise, fondée en 2019 par les Lévesques et le gourou des données Mike Brown, est une société de renseignement stratégique de haute technologie qui innove en matière de collecte et d’analyse d’informations pour aider les clients publics et privés à identifier les menaces émanant d’acteurs étatiques à la recherche de secrets sur les talents et la technologie.

Avant la convergence qui allait conduire à Strider, Greg Levesque, titulaire d’un diplôme de premier cycle en économie de l’Université d’État de l’Utah et d’une maîtrise en études de sécurité de l’Université de Georgetown, travaillait à Washington, DC, en tant que consultant et conseiller sur les questions de gouvernance économique. Son travail consistait notamment à aider les gouvernements américains et européens et les entreprises Fortune 500 à identifier, évaluer et répondre aux risques liés aux activités commerciales parrainées par les États-nations.

Pré-Strider, Eric Levesque a également passé ses études de premier cycle à l’USU, où il a obtenu un diplôme en économie avant de poursuivre ses études à BYU, où il a complété le programme de MBA. Son cheminement de carrière le mènera à la finance internationale où il fera escale chez Standard & Poors et Russell Investments avant de travailler comme investisseur pour le compte du Fonds souverain d’Oman.

Les frères Lévesque ont également apporté des compétences linguistiques dans leur carrière, acquises pour la première fois avant et pendant leur service missionnaire pour l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Greg, PDG de Strider, parle couramment le mandarin et Eric, directeur de l’exploitation, parle couramment le russe.

À l’époque où Greg Levesque travaillait à Washington DC, consacrant beaucoup de temps à s’attaquer aux problèmes liés à la Chine dans l’industrie, et Eric Levesque travaillait pour le fonds de richesse omanais, les frères voyaient des chevauchements dans certains des défis qui surgissaient dans leurs domaines d’activité respectifs. compétence.

«Pendant des années, nous avons poursuivi cette conversation sur les choses que nous observions au niveau des États-nations, sur la façon dont ils s’engageaient davantage dans l’industrie», a déclaré Greg Levsque. « Eric s’en occupait directement à Oman. Et je me souviens très bien de cet appel où nous discutions de cela. Et par coïncidence, je travaillais sur des projets avec le gouvernement américain qui concernaient en réalité le Moyen-Orient. Et nous étudiions ce que faisaient la Chine et la Russie dans la région. »

Greg, à gauche, et Eric Levesque, fondateurs de la startup technologique Strider Technologies basée dans l’Utah, discutent de leur entreprise dans leur bureau du sud de la Jordanie le lundi 14 août 2023. Megan Nielsen, Deseret News

Les mécanismes de ces questions qui se chevauchent remontent au fait que les acteurs des États-nations recherchent et agissent sur des voies permettant d’obtenir un aperçu des technologies de pointe développées dans le secteur privé et les institutions publiques, et construisent des systèmes et des stratégies complexes pour accéder à des réserves de ressources sensibles. et des informations précieuses.

«C’était vraiment un moment de clarté pour nous», a déclaré Greg Lévesque. «Nous avons réalisé qu’il y avait une convergence en train de se produire. Il ne s’agit pas d’un problème isolé. Cela se produit partout dans le monde. Et la capacité de résoudre ce problème de manière significative pour l’industrie n’existait pas encore.

Ce que les Lévesques ont reconnu, d’un point de vue holistique fondé sur leurs obligations professionnelles, c’est que le vol de propriété intellectuelle, le braconnage de talents, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et d’autres actions se produisaient via la coordination de gouvernements étrangers avec des acteurs commerciaux. Bien que ces circonstances ne soient pas nouvelles, les Lévesque ont noté qu’elles se produisaient à un rythme plus élevé que jamais.

Le vol de propriété intellectuelle n’est en aucun cas un problème secondaire dans le domaine économique américain au sens large. Selon les données recueillies par la Commission sur le vol de la propriété intellectuelle américaine, la perte ou l’utilisation abusive de la propriété intellectuelle coûte aux États-Unis entre 225 et 600 milliards de dollars chaque année. Et les impacts fiscaux se font sentir de manière très large, puisque les entreprises à forte intensité de propriété intellectuelle génèrent plus d’un tiers du produit intérieur brut total des États-Unis et que le ministère du Commerce rapporte que plus d’un travailleur américain sur quatre, soit plus de 40 millions, est employé par ces entreprises.

La plate-forme logicielle basée sur le cloud de Strider a été développée pour aider ses clients, qui comprennent des entreprises du secteur privé, des agences gouvernementales et des institutions de recherche/universitaires, à identifier les types de nouvelles technologies les plus ciblées par les organisations externes, qui parmi leurs ressources de talents pourraient être les plus recherchés et d’autres marqueurs plus subtils de malversations.

Brown a expliqué que la plate-forme Strider a été conçue pour ingérer et évaluer d’énormes quantités de données open source dans plusieurs langues. Les informations recueillies sont accessibles au public à quiconque prend le temps de les trouver, mais Brown a noté que « savoir où chercher » et comment traiter les informations est essentiel. Les données cibles de Strider sont en constante évolution, ajoutant des millions de documents chaque jour et capables d’identifier et de suivre les informations financières, le contenu des publications techniques et académiques, les publications publiques, les mouvements de personnel et bien plus encore.

« Nous donnons aux entreprises une vue à 360 degrés de ce qui se passe », a déclaré Brown, directeur technologique de Strider. « Il s’agit d’identifier le risque et les sources de ce risque. »

Une évaluation Strider des projets de recherche conjoints issus du système universitaire canadien a révélé de multiples liens qui montraient que des avancées de pointe revenaient au secteur de la défense chinois.

Selon les recherches fournies par Strider à Le Globe and Maildes chercheurs de 50 universités canadiennes ont mené et publié des articles scientifiques conjoints de 2005 à 2022 avec des scientifiques liés à l’armée chinoise.

Strider a découvert qu’au cours des cinq dernières années, des universitaires de 10 des plus grandes universités du Canada ont publié plus de 240 articles conjoints sur des sujets tels que la cryptographie quantique, la photonique et les sciences spatiales avec des scientifiques militaires chinois de l’Université nationale de technologie de la défense, selon The Globe and Mail. rapport.

D’autres rapports Strider ont identifié comment la République populaire de Chine recrutait systématiquement des scientifiques de premier plan du laboratoire national de Los Alamos pour faire progresser ses programmes militaires et un autre a montré qu’au cours des 20 dernières années, plus de 30 000 personnes ont quitté les plus grandes entreprises technologiques européennes, notamment les plus grandes entreprises de semi-conducteurs. entreprises et ont déménagé dans des sociétés dont le siège est en RPC.

« Les acteurs de la politique économique de la RPC tirent parti des programmes de talents soutenus par le gouvernement, des associations d’anciens élèves étrangers et des événements industriels pour encourager les experts étrangers à s’installer », indique le rapport.

Le rapport a également révélé des stratégies visant à obtenir de nouvelles technologies grâce aux investissements des entreprises.

« Les données d’investissement mondiales de Strider montrent qu’au cours des 20 dernières années, plus de 200 organisations de la RPC, dont plusieurs entreprises publiques, ont investi dans des sociétés européennes de semi-conducteurs », indique le rapport.

Strider a levé plus de 57 millions de dollars lors de quatre cycles de financement en capital-risque et exploite trois bureaux, notamment dans le sud de la Jordanie, à Tysons Corner, en Virginie et à Londres.

Mike Janke, entrepreneur chevronné devenu investisseur en capital-risque, a vu très tôt le potentiel de Strider et sa société, DataTribe, basée dans le Maryland, a dirigé un fonds d’amorçage de 2 millions de dollars en 2019.

Dans une interview accordée à Deseret News, Janke a salué l’ascension rapide de Strider et a déclaré que la société est devenue un élément remarquable parmi le portefeuille d’investissements de DataTribe.

« Ils ont juste décollé », a déclaré Janke. « Au cours des deux premières années, je crois qu’ils avaient parmi leurs clients 23 des entreprises Fortune 50. Cela n’arrive tout simplement pas.