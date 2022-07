Comment “Stop the Steal” a capturé la droite américaine

Début mai, la tournée de rallye que Trump avait maintenue avec peu d’interruptions depuis que sa première campagne présidentielle a atterri dans un parc des expositions à Greensburg, en Pennsylvanie, dans la région montagneuse au sud-est de Pittsburgh. Il avait plu pendant la majeure partie de la nuit et de la matinée du rallye, et avant que les portes ne soient ouvertes, les terres extérieures du site étaient déjà marécageuses et humides.

Au cours des premières heures, presque tous ceux que j’ai rencontrés dérivant sur les boulevards pop-up boueux avec des drapeaux TRUMP WON et des kiosques vendant des t-shirts LET’S GO BRANDON avaient suivi les rassemblements de Trump d’un État à l’autre, de temps à autre, pendant des mois ou des années. Quand j’ai demandé ce qu’ils pensaient de la dernière élection ou de la prochaine, la plupart ont cité l’un ou l’autre volet de la théorie du complot QAnon centrée sur Trump. “Cela commence par la monarchie royale britannique et le Vatican qui contrôlent tout”, m’a dit Jill Wood, une participante de l’Ohio. « Il n’y a que deux équipes : Team Jesus et Team Lucifer. Et c’est très facile de choisir un camp.

Le rassemblement de Greensburg, comme tous les événements centrés sur Trump, était un marché en plein air pour toute la gamme des théories électorales actuellement en circulation. Un grand écran LCD jouait “2 000 mules”, un nouveau film produit avec brio avançant (mais sans prouver, même selon ses propres termes) l’affirmation selon laquelle l’élection a été volée par des “moissonneurs de bulletins de vote” déposant des milliers de votes frauduleux dans des boîtes de dépôt . Quand j’ai demandé à un homme qui le regardait ce qu’il pensait s’être passé en 2020, il a répondu: “Je me demande ce qui est arrivé à ce semi-remorque plein de bulletins de vote?” – une référence à une affirmation concernant une cargaison de bulletins de vote par correspondance transportés par camion sur laquelle les responsables du ministère de la Justice de Trump avaient longuement enquêté et jugé sans fondement. Lorsque j’appuyai davantage, il haussa les épaules. “Je ne sais pas. Si les gens peuvent tricher, ils tricheront. C’est mon idée de la nature humaine.

Au milieu de tout cela, au sens figuré et au sens propre, se trouvait Mike Lindell, debout parmi les partisans de Trump, ses mocassins et ses revers de pantalon recouverts de boue. Le directeur général de MyPillow, la société de literie dont les infopublicités sont omniprésentes aux heures impaires du programme du câble, est devenu un partisan et un donateur de Trump en 2016. Il avait pris en compte de manière périphérique certains des plans les plus longs pour maintenir Trump au pouvoir après le élections, et une semaine après le 6 janvier, il a été photographié à la Maison Blanche avec une liasse de papiers sur laquelle était visible la phrase «loi martiale si nécessaire». (Lindell a dit que ce n’étaient pas ses papiers et qu’il ne les avait pas lus.)

Depuis l’investiture de Biden, Lindell s’était investi dans la cause électorale avec une énergie inégalée et, à son propre compte, des millions de dollars. Il avait financé des documentaires, des poursuites, des acquisitions de documents publics, des organisations de base et des efforts de démarchage pour examiner les listes électorales à la recherche d’indices de fraude, une adresse à la fois. Il a dit qu’il avait contribué de l’argent à l’audit de l’Arizona. Il a organisé un «cyber symposium» en août 2021 à Sioux Falls, SD, dans lequel il a promis (mais n’a pas réussi) de révéler des données montrant des preuves définitives de fraude électorale. Et à la fin de l’année dernière, il a lancé sa propre organisation «d’intégrité électorale» pour fournir un soutien et des conseils aux groupes au niveau de l’État. Il l’appela Cause of America, d’après une citation de Thomas Paine.

La pure frénésie de cet activisme avait fait de Lindell l’une des figures les plus influentes du mouvement – ​​influence qu’il, comme Trump, essayait maintenant d’exercer dans les primaires républicaines, approuvant des candidats au poste de secrétaire d’État et à d’autres postes. « Demain, je descends en Géorgie », m’a-t-il dit à Greensburg. La primaire républicaine de l’État, plus tard ce mois-là, a été largement considérée comme un test de la puissance politique des revendications électorales de Trump. C’était le seul État très disputé où un gouverneur républicain (Brian Kemp), un secrétaire d’État (Brad Raffensperger) et un procureur général (Chris Carr) s’étaient opposés directement et délibérément aux efforts de Trump pour annuler les élections de 2020. Trump avait apporté son soutien aux challengers des trois bureaux qui avaient soutenu ses revendications et présenté la course comme un référendum sur la question. “Nous allons après la Triple Couronne du crime!” Lindell me l’a dit. “Ensuite, je vais en Caroline du Sud pour un autre événement, et puis – je ne sais pas. Chaque jour, c’est quelque part. Parce que nous devons sauver notre pays, sauver le rêve américain ! »