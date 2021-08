Comment Stonehenge au Royaume-Uni a-t-il duré si longtemps? Une étude indique que le tissu géochimique peut être secret

Une nouvelle étude suggère que Stonehenge, le monument préhistorique de la plaine de Salisbury en Angleterre, a peut-être survécu aussi longtemps en raison de la composition géochimique distinctive des pierres dressées. L’observation intervient après qu’une équipe internationale de scientifiques a examiné des tranches fines comme du papier d’une carotte provenant de l’une des dalles de pierre au microscope. Ces grandes dalles de grès sont également appelées sarsens.

Depuis son extraction il y a plus de 60 ans, Philip’s Core, l’échantillon de 3,5 pieds de long, s’est brisé en six morceaux, dont l’un – 67 mm – a été emprunté par des scientifiques pour leur étude. Philip’s Core est resté aux États-Unis comme souvenir pendant des décennies avant d’être rendu il y a quelques années, Daily Mail signalé. Les auteurs disent que le noyau de Philip a été extrait de la pierre 58, qui est géochimiquement représentative de 50 des 52 sarsens restants à Stonehenge.

Et maintenant, en raison du statut de protection de Stonehenge, il est impossible d’extraire un échantillon directement des vestiges du site aujourd’hui.

L’étude, intitulée « Caractérisation pétrologique et géochimique des pierres de sarsen à Stonehenge », a été publiée dans la revue PLOS One. Elle a également montré que le sarsen est principalement composé de grains de quartz de la taille du sable, solidement fixés les uns aux autres par une mosaïque imbriquée de cristaux de quartz. Selon les experts, cela a peut-être été la principale raison pour laquelle les grands grès ont résisté à tout au cours des 5 000 dernières années et pourquoi il a été choisi comme matériau pour construire un tel monument.

Dirigée par le professeur David Nash de l’Université de Brighton, l’étude a également impliqué des géologues, des géomorphologues et des archéologues de diverses institutions. L’équipe a déclaré que la nouvelle analyse pourrait également être utilisée pour retracer les sources des pierres restantes.

Le professeur Nash a déclaré que son équipe avait scanné la roche par tomodensitométrie, l’avait zappée aux rayons X, l’avait examinée sous divers microscopes et avait analysé sa sédimentologie et sa chimie. Il a ajouté que cet échantillon était probablement le morceau de pierre le plus analysé après la roche lunaire.

Sarsens, Angleterre, professeur Nash, Stonehenge

