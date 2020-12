«C’est en fait l’une des premières personnes sur lesquelles j’ai posé les yeux lorsque j’ai déménagé aux États-Unis», a déclaré Ayesha à E! Nouvelles’ Jason Kennedy en octobre 2017. « Je ne lui ai pas dit deux mots. » Elle a dit à ses sœurs qu’elle avait repéré un mec mignon, « puis ils se sont moqués de moi parce qu’ils ont dit qu’il ressemblait à un parent ». Elle secoua la tête. « Lequel je ne le voyez pas, mais tout le monde semble le penser! C’est peut-être parce que nous sommes sur la même longueur d’onde, je ne sais pas. «

Steph, un fils d’un ancien joueur de la NBA Dell Curry et frère aîné des 76ers de Philadelphie Seth Curry, a continué à jouer au basket-ball pour Davidson College, où il a été deux fois joueur de l’année de la Southern Conference, pour 2007-2008 et 2008-2009, et a participé à trois tournois NCAA consécutifs. Lors d’un voyage à Los Angeles pour assister aux ESPY en 2008, lui et Ayesha – qui avait déménagé dans l’ouest pour devenir acteur – se sont reconnectés.

«C’était juste un peu le destin là-bas, deux enfants de Charlotte, se retrouvant à Los Angeles sur un coup de tête,» Steph dit en 2016 le En profondeur avec Graham Bensinger.

Ayesha s’est souvenu de leur re-rencontre-mignon légèrement différemment…

«Nous étions amis jusqu’à mes 19 ans, et je pensais que nous n’étions que des amis», a déclaré Ayesha à E !, admettant qu’elle avait évité la première tentative d’embrasser de Steph. « Je ne savais pas que nous avions ces sentiments – j’ai été flattée une fois que j’ai réalisé à mi-chemin de la plongée qu’il avait d’autres sentiments … Oh, il est venu jusqu’au bout et je suis allé comme » – elle se recula. «C’était au milieu d’une conversation, c’était très…» elle secoua la tête. Mais « nous avons eu une refonte! »