Comment Stephanie Koenig s’attaque aux sportifs travestis dans « English Teacher »

Stephanie Koenig a rencontré Brian Jordan Alvarez pour la première fois il y a 11 ans, alors qu’ils étaient tous deux engagés dans un film d’étudiants de l’Université de Californie à Santa Barbara, alors qu’ils avaient tous deux déjà terminé leurs études. Leur amitié a été immédiate.

« On se faisait tellement rire, on le sentait », a déclaré Koenig dans une récente interview vidéo. « C’était le destin. Je me souviens être parti ce soir-là et être allé à ma voiture, et j’ai su que j’avais rencontré un bon ami et que quelque chose de vraiment spécial se produisait. »

Cela se produit toujours, sauf sur une scène beaucoup plus grande. Quand Alvarez a créé «Professeur d’anglaisla nouvelle comédie de FX dans laquelle il incarne un professeur gay qui navigue dans la politique d’un lycée d’Austin, au Texas, il a choisi son collaborateur fréquent de comédie Web Koenig pour jouer sa collègue enseignante Gwen Sanders.

Gwen, la meilleure amie farfelue mais vive d’Evan Marquez, interprété par Alvarez, est imprégnée d’un optimisme et d’une énergie qui seraient parfaitement à leur place dans une comédie loufoque hollywoodienne classique. Koenig a également écrit l’un des meilleurs épisodes de la saison, « Powderpuff », qui sera diffusé lundi après le pilote (les deux épisodes seront disponibles en streaming sur Hulu). Il démontre avec joie l’une des forces de la série : une capacité habile à emballer un sujet brûlant – dans ce cas, le drag – dans un emballage convivial sans rien édulcorer.

Dans « English Teacher » de FX, Stephanie Koenig incarne Gwen Sanders aux côtés de son ami et collaborateur fréquent Brian Jordan Alvarez, qui joue Evan Marquez. (Steve Swisher / Effets spéciaux)

Koenig, qui vient de terminer sa solide performance dramatique dans le rôle de Fran, la complice de tout ce qui se passe dans « Lessons in Chemistry » sur Apple TV+, dispose désormais d’une plateforme majeure pour montrer ses talents comiques considérables, y compris un talent pour la comédie physique qui semble être le résultat naturel d’innombrables heures en tant que danseuse de compétition ayant grandi à Rochester Hills, dans le Michigan.

Lorsqu’on lui demande si elle et Alvarez partagent le même sens de l’humour, Koenig répond d’un ton impassible : « Non, nous ne le partageons pas. » Mais il est assez évident qu’ils sont sur la même longueur d’onde en matière d’humour. Après une décennie de collaboration, notamment sur plusieurs projets Web, les deux meilleures amies partagent désormais la vedette et la salle de classe.

Interrogé sur ce qui rend Koenig drôle, Alvarez a renversé la situation dans une interview vidéo. « Qu’est-ce qui ne la rend pas drôle ? Tout ce qu’elle fait est drôle », a-t-il déclaré. « Elle a juste ces pensées que vous voyez dans ses yeux, et cela vous fait rire et rire. »

Il a également salué ses capacités d’interprète. « Elle et moi parlons souvent du fait que le meilleur jeu d’acteur est quelque chose que nous ne serions pas en mesure de recréer si on nous le demandait ; [it’s] « Ce n’est qu’une petite série d’expressions qui proviennent de pensées réelles que la caméra a captées », a-t-il déclaré. « Elle fait tellement de choses de ce genre. Elle est tellement libre devant la caméra, mais elle est aussi tellement fiable. »

Brian Jordan Alvarez à propos de sa co-star Stephanie Koenig : « Elle a juste ces pensées que vous voyez dans ses yeux, et cela vous fait rire et rire. » (Christina House / Los Angeles Times)

De plus, ajoute-t-il, « son écriture est exceptionnelle ».

En effet, c’est son écriture qui fait avancer « Powderpuff ». Elle découle d’une tradition populaire au Texas et dans d’autres régions du pays, dans laquelle des lycéennes s’affrontent sur un terrain de football et les joueurs se déguisent en pom-pom girls.

Les spectacles de drag sont devenus une bête noire conservatrice au Texas, condamnés par certains comme une mauvaise influence sur la jeunesse d’aujourd’hui. Mais dans « English Teacher », c’est un groupe d’étudiants LGBTQ+ qui se plaint, arguant que les sportifs se travestissent pour plaisanter et portent atteinte aux étudiants qui sont en réalité trans ou non binaires.

Ainsi, lorsque les joueurs de football viennent demander de l’aide à Evan, il décide que les gars vont être « authentiques et respectueux dans leur performance » tout en se donnant « à fond ». Il fait appel à l’aide d’une drag queen locale nommée Shazam (jouée par une vraie superstar drag Trixie Mattel), il fait en sorte que les garçons ne se contentent pas de porter des robes et de se maquiller. Pendant ce temps, l’entraîneur de football de l’école, Markie (Sean Patton), fait appel à Gwen pour entraîner les joueurs de Powderpuff. Sauf qu’après avoir entendu parler des peurs des filles et écouté un podcast sur des faits divers, l’entraînement se transforme en démonstrations d’autodéfense qui se terminent par une variante de « Boom, tu es mort ». « Powderpuff » entrecoupe ces séances avec les cours de drag dans une séquence de montage double sur l’hymne des années 80 de Laura Branigan « Gloria.”

Stephanie Koenig incarne Gwen et Sean Patton Markie dans l’épisode « Powderpuff » de la série « English Teacher ». « Quand il a fallu faire le plan et choisir qui allait écrire l’épisode en question, je me suis dit : « Choisissez-moi, coach » », a déclaré Koenig. (Steve Swisher / Effets spéciaux)

« C’est une belle image de voir un groupe de sportifs s’habiller en travesti et danser », a déclaré Koenig. « C’était vraiment très excitant. Quand est venu le moment de faire le plan et de choisir qui allait écrire l’épisode en question, je me suis dit : « Choisissez-moi, coach. » »

L’épisode démontre également la tendance rafraîchissante de la série à zigzaguer alors qu’on s’attend à ce qu’elle zigzague. « Ce que la série réussit si bien, c’est de traiter un sujet sur lequel les gens ont des opinions, mais ensuite, cela va dans le sens inverse de ce à quoi on s’attend », a déclaré Koenig. « Cela va prendre un virage à gauche. Cet épisode était évidemment quelque chose qui allait fonctionner avec cette approche. »

Il y a aussi un peu d’ironie dans les coulisses des scènes de football. Alors que Gwen est dépeinte comme incompétente en football, Koenig et sa sœur ont en fait appris à jouer avec leur père (« Il voulait des garçons, mais il a eu deux filles », a-t-elle déclaré).

Cependant, étant jeune, Koenig passait la plupart de son temps à pratiquer la danse jazz.

Elle a étudié le théâtre à l’Université d’État du Michigan et, après avoir obtenu son diplôme en 2009, elle a déménagé à New York, pensant qu’elle essaierait de percer à Broadway comme moyen de faire carrière au cinéma.

« J’ai attendu dans ces non-[Actors’] « J’ai fait une demande d’admission à 4 heures du matin dans un froid glacial », a-t-elle déclaré. « Je vivais dans un appartement dans le Queens et je me suis dit : « C’est parti. » Puis son petit ami de l’époque lui a donné un précieux conseil : si elle voulait vraiment jouer dans des films et à la télévision, elle devait déménager à Los Angeles. Elle l’a fait à 23 ans.

« Je n’ai aucun regret », a-t-elle déclaré. « Mais j’aurais aimé que quelqu’un me dise plus tôt : « Non, non, non, va directement à L.A. » Il faut être ici pendant très longtemps pour prendre ses marques, et déménager ici à 23 ans, c’est rattraper son retard. » (En fait, le tournage de ce reportage a eu lieu à l’Escondite, dans le centre-ville de L.A., où elle a travaillé comme serveuse tout en essayant de trouver sa chance.)

Stephanie Koenig, à l’Escondite, où elle a travaillé tout en essayant de percer à Hollywood. « Il faut rester ici très longtemps pour prendre ses marques, et déménager ici à 23 ans, c’est du rattrapage. » (Christina House / Los Angeles Times)

Elle a rencontré Alvarez peu de temps après son arrivée, a décroché des rôles dans des séries telles que « The Offer » et « The Flight Attendant » et a écrit et réalisé une parodie de film d’espionnage (2021’s « Un film d’espionnageavec elle-même et Alvarez dans les rôles principaux) pour le Web. Une collaboration pilote avec Alvarez a failli être retenue, mais n’a pas abouti. Puis est venu « English Teacher ».

En un sens, Koenig et Alvarez sont tous deux des modèles emblématiques de l’ère YouTube. Ils ont fait connaître leur travail à un public fidèle, morceau par morceau, y compris la série de comédies absurdes «Idiots stupides » (écrit et réalisé par Koenig, avec Koenig et Alvarez). Quand il était temps de faire des mouvements plus importants, ils étaient polis et prêts.

« Je suis très reconnaissante envers YouTube », a déclaré Koenig. « Nous avons pu trouver nos propres fans. Je suis reconnaissante de ne pas avoir travaillé très tôt dans l’industrie, car j’ai dû utiliser ma voix pour être vue et obtenir du travail. J’ai dû réaliser et écrire. J’ai dû me lancer dans mes propres projets et montrer ce que je savais faire. »