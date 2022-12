Comment Steny Hoyer, le numéro 2 de Pelosi, a décidé qu’il était temps de se retirer

Au lieu de cela, les démocrates ont perdu de justesse et ont connu une transition civilisée et transparente, qui a culminé cette semaine avec l’élection incontestée du représentant Hakeem Jeffries, démocrate de New York, en tant que chef de la minorité, faisant de lui le premier homme noir à diriger un caucus du Congrès.

Après les élections de mi-mandat de 2022, les démocrates ont maintenu le contrôle du Sénat tandis que les républicains ont renversé la Chambre.

M. Hoyer a déclaré qu’il n’avait jamais sérieusement envisagé de chercher à s’accrocher en tant que whip du parti, le poste de deuxième rang dans la minorité qu’il occupait depuis une douzaine d’années. Cela a probablement été un soulagement pour la représentante Katherine M. Clark du Massachusetts, qui a été élue mardi à ce poste par acclamation.

“Le whip de la minorité est un très beau bureau, c’est un très beau titre, mais tout ce que vous faites, c’est ce que le chef de la majorité vous dit”, a déclaré M. Hoyer, expliquant pourquoi le travail n’avait pas de sens pour lui, encore une fois. « J’ai été réélu 10 fois. Si vous êtes un bon leader, vous savez quand il est temps de partir ou de rester.

D’autres démocrates ont déclaré en privé que M. Hoyer n’avait tout simplement pas les voix pour gagner la course.

Quoi qu’il en soit, son départ peut être l’atterrissage le plus dur de l’un des trois premiers leaders. Bien que Mme Pelosi ait déclaré qu’elle n’essaierait pas de jouer un rôle de conseil auprès de la nouvelle équipe, les démocrates ont voté cette semaine pour la nommer «conférencière émérite», un titre honorifique reflétant son héritage. Et bien que M. Clyburn ait accepté de se retirer de la position n ° 3, il l’a fait dans le cadre d’un accord qui réorganiserait le classement de la structure de direction du parti et lui permettrait de se présenter au poste de chef démocrate adjoint, un poste à qu’il a été élu jeudi dans une course sans contestation.

Il a dit qu’il avait eu une longue conversation avec M. Hoyer avant qu’ils n’annoncent tous les deux leurs plans.

“Nous avons tous les deux vu ce trio comme un élément important dans l’avenir du parti”, a-t-il déclaré à propos de M. Jeffries, de Mme Clark et du représentant Pete Aguilar de Californie, qui a été élu n°3. “Je ne savais pas ce qu’était Steny. va faire; Je ne lui ai jamais demandé. D’après nos discussions, j’ai senti que nous avions tous les deux le sentiment que ces trois personnes étaient nécessaires à ces postes.

M. Clyburn a déclaré que sa décision de rester à la direction découlait de ses conversations avec le Congressional Black Caucus sur l’importance d’avoir deux législateurs noirs dans les rangs de la direction et un représentant le Sud.