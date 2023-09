Comment Spotify va stimuler le commerce en plein essor des livres audio

Écoutez attentivement

Thomas Edison rêvait de livres audio.

Lorsqu’Edison a inventé le phonographe en 1877, il a testé son nouvel appareil en récitant la comptine « Mary Had a Little Lamb ». Ce n’était pas de la littérature de haut niveau, mais Edison estimait que la forme enregistrée se prêterait également bien à des livres complets – et que certains livres, peut-être, étaient destinés à être entendus plutôt que vus. « Les avantages de ces livres par rapport à ceux imprimés sont trop évidents pour qu’il soit nécessaire de les mentionner. » Edison a écrit dans la revue littéraire Revue nord-américaine. « De tels livres seraient écoutés là où aucun n’est lu aujourd’hui. »

Qu’est-ce qui a inspiré la conception d’Elon Musk pour le Cybertruck de Tesla ?

Le phonographe, et plus tard le tourne-disque, ont joué un rôle déterminant dans le développement de l’industrie musicale, mais le commerce des livres audio n’a pris son essor qu’un siècle après l’invention d’Edison.

Il s’agit désormais d’une industrie qui pèse des milliards de dollars, d’une manière normalisée pour les lecteurs de consommer des livres et d’une facette incontournable de la vie littéraire. En 2022, les livres audio ont rapporté 1,8 milliard de dollars aux États-Unis, après une décennie de croissance des revenus et d’investissements des entreprises à deux chiffres (non seulement de la part des grands éditeurs mais aussi des géants de la technologie comme Amazon, Apple, Google et Spotify).

Alors, qu’est-ce qui peut empêcher les livres audio de devenir le l’avenir de la lecture? Rien. Les livres audio sont polyvalents, enrichissants, transformateurs et, parfois, vraiment amusants. Alors laissez tout préjugé que ce n’est pas le cas réel lire à la maison.

Promenez-vous, mettez vos écouteurs et écoutez quelque chose de génial.

Par les chiffres

5,3 milliards de dollars : Revenus mondiaux des livres audio en 2022

35 milliards de dollars : Revenus mondiaux projetés pour les livres audio en 2030

57% : Part des auditeurs de livres audio âgés de 18 à 44 ans

49% : Part de la population américaine âgée de 18 à 44 ans

0,60-3,00x : Plage de vitesse de lecture dans l’application Libby

100 : Des livres que vous pouvez lire en un an si vous le souhaitez, surtout si vous adoptez des formats comme les livres audio

Histoire d’origine

Une ambition motrice

En 1975, Duvall Hecht était frustré et ennuyé par ses longs trajets quotidiens entre son domicile à Newport Beach, en Californie, et son travail dans la banque d’investissement à Los Angeles.

Hecht, ancien médaillé d’or olympique en aviron, découvert ce que nous pourrions appeler les premiers livres audio : des enregistrements de livres destinés aux aveugles. Il a inséré les enregistrements dans un magnétophone à bobine placé sur son siège passager, mais a rapidement épuisé ses réserves.

Il pensait qu’il allait juste enregistrerd le sien sur cassette. Il a commencé avec de la non-fiction : le conte de football de George Plimpton Lion de papierqui est devenu le premier d’un catalogue massif produit par sa nouvelle société, Books on Tape.

Books on Tape est devenu un nom connu et un pionnier du genre. Hecht a vendu sa société – et son catalogue de 6 000 bandes – à l’éditeur Random House pour 20 millions de dollarslion en 2001.

Explique-le comme si j’avais 5 ans !

Lisez comme vous voulez lire

L’un des plus grands désagréments pour tout lecteur de livres audio est l’insinuation constante – par les haineux – que l’écoute de livres audio ne « compte » pas comme une lecture.

En fait, nous avons été programmés à travers les âges pour lire à haute voix et pour écouter lorsque les autres nous lisent à haute voix. À Saint Augustin Aveux (publié vers 400 EC), il remarqua combien il était étrange que saint Ambroise lire en silence à lui-même. Alors, pourquoi ce snobisme autour des livres audio ? Est-ce lié à la façon dont nous comprenons les mots véhiculés ? Malheureusement, il n’existe pas de recherche universitaire solide sur la compréhension des livres audio par le lecteur par rapport aux livres imprimés, bien que de nombreuses études montrent que les livres audio sont une aubaine pour les lecteurs. nouveaux apprenants de langues (pdf), lecteurs visuels en difficulté (pdf), et jeunes lecteurs.

Écoutez-moi

Entrez Spotify

Si vous écoutez un livre audio, il y a de fortes chances qu’il se trouve sur la plateforme Audible d’Amazon, qui commande un 65% de marquepartager, selon une estimation. Apple et Google sont également des acteurs, vendant des livres à l’unité au lieu du modèle d’abonnement d’Audible. Mais un autre géant de l’abonnement entre dans l’arène : Spotify.

Spotify a lancé son activité de livres audio en 2022, mais s’est heurté à Apple à propos de l’iPhone frais de 30 % du fabricant pour les achats intégrés. Pour son prochain acte, Spotify va permettre aux abonnés d’écouter 20 heures de livres audio par mois avant de déployer de nouveaux abonnements. (Une écoute appropriée est celle du musicien Dave Grohl qui lit ses mémoires Le narrateur en un peu plus de 10 heures.) Cette volonté acheter Spotify cherche le meilleur moyen de rendre ses abonnés accros aux livres audio sans perdre une grosse partie des bénéfices au profit d’Apple.

Si le commerce des livres audio est un casse-tête ou si l’abonnement met votre portefeuille numérique à rude épreuve, il existe un produit bien bon marché.meilleure façon d’écouter : vérifiez si votre bibliothèque locale utilise Libby ou une autre application et obtenez vos livres audio gratuitement.

Bref historique

1883 : Evert Nymanover propose une nouvelle machine qui lira des livres à haute voix depuis l’intérieur d’un chapeau.

1923 : Frank L. Dyer fait breveter le « disque de la machine parlante », soulignant son utilisation pour les aveugles.

1931 : Le Congrès américain adopte la loi Pratt-Smoot, qui accorde 100 000 $ à la Bibliothèque du Congrès pour financer un programme intitulé Books for the Adult Blind.

1952 : L’éditeur audio Caedmon se lance avec Dylan Thomas’s Le Noël d’un enfant au Pays de Galles, parfois considéré comme le premier livre audio. Caedmon a été acquis par HarperCollins en 1987.

1995 : Audible est fondée et présente un lecteur multimédia portable appelé Audible MobilePlayer.

2008 : Amazon, qui avait précédemment investi dans Audible, l’achète pour 300 millions de dollars.

Fait amusant!

Apple a récemment dévoilé une suite de livres audio racontés par l’intelligence artificielle, suscitant l’indignation mais signalant également un moyen moins coûteux de se développer en prévision d’un boom attendu de la demande. Les critiques disent que ce sont les narrateurs qui font un bon livre, enfin, un bon livre audio.

Quiz pop

La lecture à voix haute a traditionnellement une part dans le fonctionnement de quel type d’usine, au point que ses produits portent souvent le nom de personnages ou d’auteurs de grands livres ?

A. Les chaussures françaises

B. Liège portugais

C. Cigares cubains

Continuez à lire, de préférence à voix haute. Vous êtes presque à la fin, où vous trouverez la réponse.

Citable

« Nous perdrons quelque chose de très émouvant dans la tradition américaine lorsque nous monterons à l’étage pour trouver nos enfants écoutant Mark Twain avec des casques. »

—Jonathan Kozol, auteur de Amérique analphabètedans un 1985 Entretien avec le New York Times

La bonne réponse au quiz pop est C., cigares cubains. Un lecteur divertirait les rouleurs de cigares en lisant de grandes œuvres littéraires. Pouvons-nous recommander le livre audio Des femmes et du sel par Gabriela Garcia, qui met cela en évidence ?