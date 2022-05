Comment SpaceX et Elon Musk pourraient retarder votre prochain vol

Vous pouvez généralement blâmer un retard de vol d’une compagnie aérienne sur une poignée de suspects habituels, comme le mauvais temps, les problèmes mécaniques et le trafic sur le tarmac. Mais grâce à l’essor de l’industrie spatiale commerciale, il existe désormais une nouvelle source surprenante de perturbation des voyages aériens : les lancements de fusées.

Ces dernières semaines, les vols à destination et en provenance de la Floride ont connu une forte augmentation des retards. L’aéroport international de Palm Beach a enregistré plus de 100 retards ou annulations rien que le 15 avril. (Certains d’entre eux peuvent être attribués à une augmentation des vols privés et charters.) Les choses sont encore pires à l’aéroport international de Jacksonville, où il y a eu près de 9 000 retards de vol en mars. La semaine dernière, les régulateurs fédéraux se sont réunis pour discuter de ces perturbations, qui reflètent bon nombre des défis actuels auxquels l’industrie aéronautique est confrontée, notamment les tempêtes, la hausse du coût du carburéacteur, la pandémie de Covid-19 et une pénurie de travailleurs des compagnies aériennes. Mais en Floride, un nombre croissant de lancements spatiaux – en particulier ceux de la région de Cap Canaveral – compliquent également les horaires des vols.

«Ils ferment un espace aérien important sur la côte est avant, pendant et après un lancement. Ce trafic doit aller quelque part », a déclaré John Tiliacos, vice-président exécutif des finances et des achats à l’aéroport international de Tampa, à Recode. “C’est comme mettre 10 livres de pommes de terre dans un sac de cinq livres, donc vous encombrez davantage un espace aérien déjà restreint sur la côte ouest de la Floride.”

Alors qu’à l’heure actuelle, ces retards sont concentrés en Floride, ce problème pourrait s’aggraver, d’autant plus que le nombre de vols spatiaux augmente et que de nouvelles installations de lancement, ou ports spatiaux, s’ouvrent dans d’autres parties du pays. La situation est aussi un signe que l’arrivée de la deuxième ère spatiale pourrait avoir un impact inattendu et même extrêmement gênant sur la vie quotidienne.

Le problème des vaisseaux spatiaux est relativement simple : les contrôleurs aériens doivent actuellement immobiliser ou réacheminer les vols pendant les lancements. Afin de percer l’atmosphère et d’atteindre l’espace extra-atmosphérique, les fusées doivent d’abord traverser l’espace aérien surveillé par la Federal Aviation Administration (FAA), qui supervise les centres de contrôle du trafic aérien et la navigation aérienne dans tout le pays. Bien que ces fusées ne passent généralement que quelques minutes dans cet espace aérien, elles peuvent créer des débris, comme des pièces de matériel de fusée usagées, soit parce qu’elles sont conçues pour se débarrasser de leurs charges utiles en plusieurs étapes, soit parce que la mission a échoué. Les boosters réutilisables utilisés par certains engins spatiaux, comme le Falcon 9 de SpaceX, réintègrent également cet espace aérien.

Pour s’assurer que les avions ne sont pas touchés par ces débris, la FAA empêche généralement les vols de se déplacer dans un bloc de ciel en forme de rectangle pouvant s’étendre de 40 à plusieurs centaines de kilomètres de long, selon le type de lancement. En règle générale, il y a environ deux semaines de préavis avant chaque lancement, et pendant ce temps, les contrôleurs aériens peuvent développer des arrangements alternatifs pour les vols programmés ce jour-là. Pendant qu’un lancement a lieu, les responsables de l’aviation suivent l’entrée du véhicule dans l’espace, puis attendent le mot d’experts qui analysent en temps réel la trajectoire des débris créés par le lancement. S’il y a des débris, les contrôleurs aériens attendent jusqu’à ce qu’ils retombent sur Terre, ce qui prend généralement 30 à 50 minutes. Une fois que cela se produit, les vols réguliers peuvent reprendre leurs trajectoires de vol normales.

Un seul lancement spatial peut perturber des centaines de vols. Par exemple, un lancement de SpaceX Falcon Heavy en 2018 – le même vol qui a tristement tiré le Tesla Roadster d’Elon Musk dans l’espace – a eu un impact sur 563 vols, créé 4 645 minutes de retard au total et forcé les avions à parcourir 34 841 milles marins supplémentaires, selon les données de la FAA. Ce kilométrage supplémentaire s’additionne rapidement, surtout si l’on considère le carburant supplémentaire et les émissions de carbone impliqués. Des chercheurs de l’Université aéronautique Embry-Riddle à Daytona Beach, en Floride, estiment qu’un seul lancement spatial pourrait coûter aux compagnies aériennes jusqu’à 200 000 dollars de carburant supplémentaire d’ici 2027, et jusqu’à 300 000 dollars de carburant supplémentaire au cours de la décennie suivante.

La FAA insiste sur le fait qu’elle apporte des améliorations. L’année dernière, l’agence a commencé à utiliser un nouvel outil, le Space Data Integrator, qui partage plus directement les données sur les engins spatiaux lors des lancements et permet à l’agence de rouvrir l’espace aérien plus rapidement. La FAA affirme également avoir réussi à réduire la durée des fermetures d’espace aérien liées au lancement d’environ quatre à un peu plus de deux heures. Dans certains cas, l’agence a pu réduire ce temps à seulement 30 minutes.

“Un objectif final des efforts de la FAA est de réduire les retards, les déviations d’itinéraire, la consommation de carburant et les émissions des compagnies aériennes commerciales et d’autres utilisateurs du système d’espace aérien national à mesure que la fréquence des opérations spatiales commerciales augmente”, a déclaré l’agence dans un communiqué.

Faa.gov

Et la fréquence des lancements s’accélère. Il y a eu 54 lancements spatiaux sous licence supervisés par la FAA l’année dernière, mais l’agence pense que ce nombre pourrait augmenter en 2022 grâce à l’augmentation du tourisme spatial, à la demande croissante de satellites Internet et aux missions d’exploration spatiale à venir. Ces lancements pourraient également devenir plus courants dans d’autres parties du pays à mesure que de nouveaux spatioports, qui sont souvent construits sur ou à proximité d’aéroports existants, accélèrent leurs opérations. La FAA a déjà autorisé plus d’une douzaine d’emplacements de ports spatiaux différents aux États-Unis, y compris Spaceport America au Nouveau-Mexique, où Virgin Galactic a lancé son premier vol l’été dernier, ainsi que le Colorado Air and Space Port, une installation de transport spatial située à seulement six miles de l’aéroport international de Denver.

Le rôle de la FAA dans l’essor de l’industrie spatiale commerciale devient de plus en plus complexe. Au-delà de la certification et de l’autorisation des lancements, les responsabilités de la FAA comprennent également l’étude de l’impact environnemental des voyages spatiaux et la supervision des nouveaux spatioports. L’agence devra également surveiller la sécurité des passagers de l’espace. Cela s’ajoute à tous les autres nouveaux types de véhicules volants sur lesquels la FAA devra également surveiller, comme les drones, les taxis aériens volants, les jets supersoniques et même, éventuellement, les ballons spatiaux.

“Là où les choses sont contestées, c’est plutôt : comment tous ces différents types de véhicules s’intègrent-ils dans le système dont la FAA est responsable ?” Ian Petchenik, qui dirige les communications pour le service de suivi des vols d’avions Flightradar24, a déclaré à Recode. “Les choses vont devenir beaucoup plus compliquées, et avoir un moyen de déterminer qui a la priorité, de combien d’espace ils ont besoin et quelles sont les marges de sécurité, je pense, est une question à long terme beaucoup plus importante.”

Alors que nous en sommes encore aux débuts de l’industrie spatiale commerciale, certains ont déjà exprimé leur inquiétude quant au fait que l’agence n’allait pas dans la bonne direction. L’Air Line Pilots Association a averti en 2019 que l’approche de la FAA pourrait devenir une «méthode d’un coût prohibitif pour soutenir les opérations spatiales» et a exhorté l’agence à continuer de réduire la durée des fermetures de l’espace aérien lors des lancements spatiaux. Au moins un membre du Congrès, le représentant Peter DeFazio, s’inquiète déjà du fait que la FAA donne la priorité aux lancements de vols spatiaux commerciaux par rapport aux voyages aériens traditionnels, qui desservent beaucoup plus de personnes.

Au-delà des retards de vols aériens, le secteur florissant des voyages spatiaux a déjà tout influencé, de la télé-réalité que nous pouvons regarder et les types d’emplois que nous pouvons obtenir à la politique internationale et – en raison de l’empreinte carbone potentiellement énorme de l’industrie – la menace du changement climatique. Il semble maintenant que l’industrie spatiale commerciale pourrait également influencer le moment de votre prochain voyage à Disney World.