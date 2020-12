Un tournant pour Charme du sud.

L’épisode du 3 décembre de la série à succès Bravo a abordé un sujet grave et complexe qui n’a pas été abordé au cours des six saisons précédentes: l’histoire de l’esclavage de Charleston et, plus précisément, la statue de longue date de la ville honorant le vice-président américain. John C. Calhoun.

Calhoun était un fervent partisan de l’esclavage et de la suprématie blanche. La controverse entourant la statue de Calhoun de Charleston était un scénario principal de ce soir Charme du sud au milieu des manifestations de 2020 Black Lives Matter contre la brutalité policière et l’inégalité raciale dans ce comté.

La conversation a été menée par Leva Bonaparte, le premier acteur de la couleur de l’émission. « Il est connu comme une personne qui s’est battue pour garder l’esclavage comme son dernier souhait mourant », a expliqué Leva à un ami. Danni Baird. « Ce n’était pas une très bonne personne. »

« Je pense que la statue qui descend pourrait vraiment être un moment de guérison pour notre communauté », ajoute Leva.

Leva et Danni assistent plus tard à une conférence où des membres de la communauté ont exprimé leur soutien au retrait de la statue.