Comment soutenir vos amis lorsque vous êtes épuisé émotionnellement

En janvier, Bart Vijendra se sentait comme le pire ami du monde. Quelques amis ont attrapé le Covid-19, un autre a vécu une terrible rupture et ils avaient tous besoin d’une oreille attentive.

Vijendra, cependant, était incroyablement épuisé. Le jeune homme de 25 ans travaille dans l’industrie alimentaire, et entre le manque de personnel et les longues heures, il était épuisé, étiré et avait l’impression de ne pas avoir assez d’énergie pour être là pour ses amis.

Les exigences de la vie – de longs quarts de travail, une pandémie en cours, des tragédies aggravantes, une inflation galopante – ont mis les gens à rude épreuve. “Nous avons plus à gérer – pas seulement le travail, mais la façon dont nous percevons le monde, comment nous nous voyons émotionnellement, mentalement et physiquement – que nous n’avons la capacité de faire, alors nous nous épuisons”, déclare Nataly Kogan, auteur de The Awesome Human Project : se libérer de l’épuisement quotidien, lutter moins et s’épanouir davantage au travail et dans la vie.

Être un bon ami en plus de tout le reste peut sembler être une bataille difficile lorsque vous courez à vide. Vous ne pouvez pas soutenir de manière significative vos amis, partenaires, collègues et membres de la communauté, dit Kogan. Au plus fort de son épuisement, Vijendra dit qu’il n’a pas pu fêter l’anniversaire d’un meilleur ami. “Elle m’a envoyé un texto quelques jours plus tard”, dit-il, “comme, ‘Hé, je n’ai pas apprécié que tu n’en fasses pas trop pour mon anniversaire.'” (Il a finalement arrangé les choses avec l’ami. )

Au lieu de vous isoler ou de continuer à vous surmener, il existe des moyens de soutenir ceux qui comptent le plus pour vous tout en prenant soin de vous.

Fixer des limites

Plutôt que d’ignorer l’irritabilité, la fatigue et le ressentiment qui surviennent lorsque nous sommes sapés émotionnellement, soyez ouvert avec votre communauté sur ce que vous ressentez, dit Racine Henry, thérapeute conjugale et familiale. « Je trouve que les gens retardent souvent leurs propres sentiments en vivant en conflit avec ce qui leur arrive », dit-elle. Cela peut être aussi simple que de dire à vos amis : « J’aime notre amitié, mais je n’ai pas été moi-même ces derniers temps et j’ai besoin de prendre du temps loin des autres.

Vijendra et ses amis ont pour habitude non seulement de se dire s’ils ont besoin d’arrêter des discussions intenses, mais aussi de donner à leurs interlocuteurs l’espace nécessaire pour faire une pause si nécessaire. Des déclarations comme : « Je sais que tu souffres beaucoup. Les choses sont difficiles. Si vous avez besoin de prendre du recul, faites-le. Nous comprenons que vous pouvez revenir dès que vous vous sentez prêt », ont fait leurs preuves, déclare Vijendra.

“Si je ne m’aime pas et que je ne me soucie pas de moi autant que je me soucie de tout le monde, je ne pourrai pas maintenir cela dans le temps”

Savoir quand fixer une limite est crucial, et cela s’accompagne d’une réflexion personnelle. Sachant qu’aider vos parents à faire le ménage saisonnier épuise vos batteries, faites un effort pour vider votre calendrier par la suite pour vous ressourcer plutôt que de vous prolonger avec d’autres engagements (et avoir une mini crise plus tard). “Donnez-vous ce dont vous avez besoin avant d’en avoir besoin”, dit Henry, “c’est-à-dire avant de vous heurter à ce mur, avant de vous épuiser, avant de ne plus pouvoir fonctionner, vous voulez faire des pauses. Accordez-vous du repos, acceptez d’en faire moins ou de dire non dans le cadre de votre façon d’être normale. De cette façon, vous décidez quand vous arrêtez de travailler ou quand vous vous éloignez des amitiés par rapport aux allers et retours et que votre corps vous y oblige.

Ensuite, vous devez avoir une conversation honnête et potentiellement inconfortable avec vos proches sur la façon dont vous vous sentez et sur ce qui pourrait être amélioré, explique Shontel Cargill, thérapeute conjugale et familiale. “Approchez-les d’une manière qui est comme, ‘Hé, je me soucie vraiment de cette relation. Je veux vraiment que nous nous épanouissions et je veux que nous soyons tous les deux en bonne santé. Parlons des choses qui ne fonctionnent pas. Et j’ai un peu peur de cette conversation », dit Cargill. Cette conversation peut ressembler à expliquer à un ami que vous n’êtes pas en colère contre elle lorsque vous refusez ses invitations à l’happy hour, mais que vous aimez garder vos nuits de semaine libres pour économiser de l’énergie.

Ne vous sentez pas coupable de refuser des invitations à des fêtes, mais pensez plutôt à prendre du recul comme un moyen de restaurer votre capacité à soutenir votre réseau à l’avenir. “Si je ne m’aime pas et que je ne prends pas soin de moi autant que je me soucie de tout le monde, je ne pourrai pas maintenir cela dans le temps”, déclare Cargill. Elle note également que même si l’épuisement peut vous amener à vous retirer des relations, ces relations ne sont pas nécessairement à blâmer. Vous devriez le faire savoir à vos amis.

Il y aura des gens qui ne respecteront pas vos limites. Peut-être qu’un collègue répond à votre explication selon laquelle vous n’avez pas la capacité d’organiser un événement social de travail en disant : « Mais nous sommes tous débordés. Ce ne sera pas beaucoup de travail », et vous vous sentez obligé d’acquiescer. “Cette personne… se sent en droit de tout ce que vous avez et ne se sent pas mal à l’aise de repousser vos limites si fort que vous arrêtez d’essayer de protéger votre” non “”, explique Emily Nagoski, éducatrice en santé et co-auteur de Burnout : le secret pour débloquer le cycle du stress. “Ce n’est pas une personne avec qui vous devriez collaborer.” Aussi difficile que cela puisse être, respectez vos limites et n’acceptez rien simplement parce que vous avez peur de refuser une demande.

Soyez intentionnel

Les humains ont besoin de connexion pour survivre, mais lorsque votre tasse est vide, vous vous êtes peut-être convaincu de la nécessité de battre en retraite. Bien que passer du temps seul soit une bonne chose, vous devez également vous engager dans vos communautés. Accepter chaque demande sociale ne fera qu’aggraver l’épuisement, vous devrez donc décider quelles circonstances ou quels événements sont dignes de votre énergie émotionnelle. Kogan suggère de vous demander si vous voulez vraiment faire ce qu’on vous demande, qu’il s’agisse de dîner avec un grand groupe, d’assister à un nettoyage communautaire ou d’offrir des conseils.

Si la réponse est oui, Kogan dit de considérer si vous pouvez énergiquement vous permettre l’événement ou le lieu de rencontre. Kogan compare le processus de réflexion au shopping. Tout d’abord, vous devez décider si vous voulez une chemise qui attire votre attention, puis déterminer si vous pouvez vous le permettre. “Nous avons une quantité limitée d’énergie”, dit Kogan. « Nous ne pouvons pas toujours tout faire. Nous devons être sélectifs, surtout si nous nous sentons épuisés. Peut-être que vous voulez vraiment célébrer la nouvelle maison d’un ami, mais que vous ne pouvez pas vous permettre une énorme pendaison de crémaillère. Suggérez de passer un autre jour pour un rendez-vous en tête-à-tête. Au lieu de vous joindre au conseil de planification d’une fête de quartier, proposez de cuisiner un plat ou de faire des dépliants pour l’événement si rester impliqué localement est important pour vous.

Cependant, fixer des limites et choisir intentionnellement vos dépenses sociales ne signifie pas renoncer à la responsabilité, dit Henry. «Des limites saines comprennent la priorisation de ce qui est important et l’engagement de votre temps et de votre énergie en conséquence», dit-elle. Si vous êtes le principal soignant de vos enfants pendant que votre partenaire voyage, vous voudrez donner la priorité à y mettre votre énergie et éviter de vous submerger avec des demandes sociales supplémentaires comme des réunions PTA ou une collation à la pratique sportive des enfants.

Parfois, même un plan réduit est trop épuisant. C’est très bien. Soyez honnête avec votre réseau et expliquez comment vous traversez une période difficile et que vous êtes trop épuisé pour participer. Encore une fois, tout le monde ne sera pas d’accord ou ne respectera pas vos limites, “mais est-ce que ces personnes sont celles que vous voulez dans votre vie?” Kogan dit, et vous pouvez reconsidérer l’avenir de la relation.

Façons de se présenter pour ses proches

Bien sûr, il y aura des moments où vos proches auront besoin de soutien en cas de quelque chose comme une rupture, une perte d’emploi, un décès. Lorsque vous êtes dans un état physiologique de stress élevé comme l’épuisement professionnel, dit Nagoski, il est courant de ressentir du ressentiment, comme si tout le monde vous demandait quelque chose. Même si votre énergie et votre temps sont limités, “l’amour… n’est pas une ressource limitée”, dit Nagoski. “Lorsque vous pouvez vous rendre dans un lieu d’amour et de soins avec une personne qui souffre, autant ou même plus que vous, cela vous nourrit tous les deux.”

Cela peut ressembler à être physiquement et émotionnellement présents l’un pour l’autre pour s’effondrer et se consoler mutuellement. “Nous sommes tous les deux terribles en ce moment”, dit Nagoski. “Laissons cela être terrible en ce moment et n’essayons pas de le réparer et sachez que si nous nous permettons de libérer cette émotion en ce moment, elle nous traversera.” De plus, le simple fait de prêter une oreille attentive et de laisser un ami s’exprimer sans s’attendre à offrir des conseils est un moyen peu coûteux d’être un bon confident, propose Kogan.

“L’amour … n’est pas une ressource limitée”

Ne soyez pas un martyr pour le bien de votre ami si vous ne pouvez pas le soutenir de manière significative, même dans une petite mesure, dit Kogan. « Nous n’apportons pas vraiment le meilleur de nous-mêmes », dit-elle. “Nous ne sommes pas vraiment un bon ami.”

Comment se présenter à votre communauté

Pour ceux qui trouvent épanouissement et énergie dans le bénévolat et le service, passer du temps à travailler pour une cause significative peut aider à remplir votre verre et à aider la communauté, conviennent Cargill et Nagoski. Même si cela semble contre-intuitif, la recherche montre que le travail bénévole communautaire améliore le bonheur, la satisfaction de vivre, l’estime de soi, le sentiment de contrôle sur la vie, la santé physique et la dépression – et cela peut être un moyen de remplir votre tasse, dit Henry. «Se connecter avec votre communauté, participer activement aux problèmes qui vous importent et passer du temps avec des personnes avec lesquelles vous partagez un objectif est en fait un traitement contre l’épuisement professionnel», déclare Nagoski. Tenez compte de vos valeurs et de vos passions – du nettoyage du quartier à l’accès aux ressources en santé mentale – pour trouver une communauté où vous feriez le plus de bien.

Les actes de gentillesse n’ont pas non plus besoin d’être un poids lourd. Lorsque vous êtes stressé ou isolé, faire quelques petites choses agréables pour les autres – comme envoyer un SMS rapide à un ami ou lui envoyer des bonbons – aide à améliorer l’humeur, dit Kogan. Des études ont montré que faire des actes de gentillesse envers les autres, comme ouvrir une porte ou saluer des étrangers, a un effet positif modeste sur le bonheur.

Cependant, redonner peut, malheureusement, épuiser votre énergie si vous êtes déjà épuisé, dit Cargill. Sentir que le travail bénévole est une autre obligation ne fera qu’aggraver les sentiments de fatigue et d’irritabilité et peut en fait nuire aux relations, alors n’y participez que si cela ne vous semble vraiment pas ardu. Encore une fois, cela revient à l’auto-réflexion et à la vérification de vos émotions et de votre niveau d’énergie.

Soyez ouvert à recevoir de l’aide

Les relations les plus saines sont réciproques. Malgré tout le soutien que vous offrez, vous devriez également vous sentir à l’aise de recevoir de l’aide. “Lorsque nous sentons que nous avons besoin de plus de courage, nous devons persister, ce dont nous avons vraiment besoin, c’est de plus d’aide”, déclare Nagoski. “Ce qui est difficile à accepter parce qu’on nous a appris à donner et à n’avoir besoin de rien et à ne déranger personne avec quelque chose d’aussi insignifiant que nos propres besoins émotionnels.”

Aussi inconfortable que cela puisse être, vous devrez être ouvert sur la façon dont vous éprouvez des difficultés afin de recevoir de l’aide, puis être explicite sur la façon dont vous aimeriez être soutenu : juste par SMS, FaceTimes quotidiens, peut-être pas contacter du tout.

Même lorsque Bart Vijendra, l’ouvrier de l’industrie alimentaire, était au maximum de son épuisement, il a continué à se présenter pour ceux qu’il aime, la mise en garde étant qu’il n’était pas à pleine capacité. Tout est au nom d’être un bon ami, et il sait attendre la même chose de son entourage.

« Je suis épuisé, mais je veux toujours être là pour toi parce que tu as besoin de quelqu’un », dit-il. «Le soutien est définitivement réciproque. Nous souffrons tous, mais nous sommes toujours là.

Encore mieux est là pour vous offrir des conseils pratiques et approfondis pour vous aider à vivre une vie meilleure. Avez-vous une question sur l’argent et le travail; amis, famille et communauté; ou la croissance personnelle et la santé? Envoyez-nous votre question en remplissant ce formulaire. Nous pourrions en faire une histoire.