Comment souscrire une assurance entreprise pour éviter un désastre financier

De nombreuses entreprises de Main Street pourraient jouer avec le feu – littéralement – ​​en ne maintenant pas des niveaux appropriés de couverture d’assurance commerciale, en particulier compte tenu de la vague de catastrophes naturelles qui touchent plusieurs régions des États-Unis.

Lésiner sur la couverture des dommages matériels et des pertes d’exploitation est compréhensible dans une certaine mesure, compte tenu du coût. Bien que le prix d’une police d’assurance pour propriétaire d’entreprise – conçue pour les petites entreprises dans des secteurs à faible risque – varie en fonction de divers facteurs de souscription et des couvertures facultatives sélectionnées, de manière générale, un propriétaire de petite entreprise pourrait payer entre 500 $ et 3 500 $ par an pour cette police. type de police, selon Pogo, qui aide les propriétaires à trouver une assurance.

Mais il peut s’avérer téméraire de gagner quelques centimes alors que le changement climatique continue d’avoir un impact sur la gravité des événements liés aux conditions météorologiques. Au 11 septembre, il y avait eu 23 catastrophes météorologiques et climatiques confirmées cette année, avec des pertes dépassant chacune un milliard de dollars aux États-Unis, selon Les Centres nationaux d’information sur l’environnement, ce qui était supérieur aux moyennes annuelles à long terme et sur cinq ans. Ces événements comprenaient deux inondations, 18 tempêtes violentes, un cyclone tropical, un incendie de forêt et une tempête hivernale.

Les ouragans ne se produisent pas seulement en Floride et les tornades ne touchent pas seulement le Kansas, a déclaré John Hyland, qui dirige l’unité Sentry Insurance qui fournit des solutions d’assurance aux entreprises. Surtout avec l’évolution des conditions météorologiques, une catastrophe naturelle « arrive de plus en plus souvent dans votre quartier », a-t-il déclaré.

Prenons les crues soudaines de vendredi à New York comme exemple de cette nouvelle réalité.

Voici ce que les petites entreprises doivent savoir sur l’assurance des entreprises dans un contexte de changement climatique :

Comprendre les exclusions et les franchises pour les dommages matériels – les petits caractères comptent plus que jamais.

Il existe souvent un écart important entre la couverture que les propriétaires d’entreprise pensent obtenir et celle qu’ils obtiennent réellement, a déclaré Hubert Klein, associé et chef de pratique du groupe de services de conseil financier chez EisnerAmper. Ils doivent insister pour obtenir plus de détails auprès des agents d’assurance et savoir, par exemple, quels dommages matériels sont couverts et quelles exclusions peuvent s’appliquer. Ils doivent également savoir quelle est leur franchise et quand la couverture entre en vigueur. Il est également important de comprendre si la police couvre le coût total du coût de remplacement et quelles limitations s’appliquent.

Les propriétaires doivent également comprendre les nuances de la couverture contre les pertes d’exploitation, qui peuvent inclure des délais d’attente, des exigences de coassurance et des dispositions relatives aux interdictions des autorités civiles, lorsque certaines zones sont déclarées inaccessibles après une catastrophe.

Les petits caractères sont importants, a déclaré Klein. Il donne l’exemple d’une entreprise avec plusieurs sites et une couverture d’environ 20 millions de dollars. S’il existe une limite de 1,5 million de dollars par emplacement et que l’entreprise subit des dommages importants à plusieurs installations, l’entreprise pourrait ne pas être suffisamment couverte. En revanche, une politique comportant une limite générale pourrait être plus favorable, même avec une limite globale légèrement inférieure, a déclaré Klein.

Ne vous fiez pas aux informations « résumées » d’une politique ou optez pour un coût inférieur sans une compréhension approfondie des couvertures.

De nombreuses petites entreprises courent après les prix sans comprendre à quoi elles abandonnent, a déclaré Klein. Au moment du renouvellement, ils peuvent être choqués et demander une réduction de prime, mais ils ne comprennent pas toujours qu’il y a des compromis à faire pour une réduction de police de 300 $ ou 3 000 $, a-t-il déclaré. Il recommande aux propriétaires de lire attentivement leur police d’assurance, sans se fier uniquement au résumé des coûts ou au résumé des couvertures.

Parcourez les scénarios météorologiques probables et ne vous attendez pas à « vaincre la tempête ».

Pour s’assurer qu’ils sont correctement couverts, les propriétaires doivent procéder à une évaluation approfondie de ce qui pourrait mal se passer concernant leurs biens commerciaux, qu’il s’agisse d’un incendie, d’une inondation, d’un ouragan ou autre. Cette analyse doit prendre en compte la somme d’argent dont dispose le propriétaire de l’entreprise en cas de sinistre.

Les propriétaires « ont tendance à penser qu’ils peuvent déjouer le météorologue ou vaincre la tempête », a déclaré Klein.

Même les entreprises qui ne sont pas directement touchées par des catastrophes peuvent être confrontées à des problèmes inattendus. À la suite de la tempête Sandy, par exemple, certaines entreprises n’ont pas subi de dommages directs à leurs installations, mais des problèmes liés aux services publics les ont laissées sans électricité pendant des semaines, a déclaré Hyland. Les entreprises qui étaient correctement couvertes pour ce type d’événement disposaient d’une source de revenus pour continuer à payer leurs employés et les autres dépenses, a-t-il déclaré.

Les décisions liées à une couverture, des avenants et des franchises spécifiques varieront en fonction des besoins particuliers d’une entreprise, mais il est important de comprendre les différentes expositions, a déclaré Hyland. Même si les entreprises décident de ne pas souscrire à des couvertures particulières, elles ne devraient pas ignorer l’exposition potentielle, a-t-il déclaré.

Effectuer un examen annuel et inclure l’inflation dans l’évaluation de l’entreprise et les estimations du coût de remplacement des propriétés.

L’inflation rend le coût de remplacement des biens plus élevé, et la couverture que vous aviez prévue il y a trois ans pourrait ne plus être appropriée compte tenu de l’évolution des prix. Pourtant, de nombreuses entreprises ne réévaluent pas leurs besoins en assurance et leur couverture chaque année, a déclaré Klein.

La plupart des politiques commerciales intègrent des ajustements à l’inflation, mais ils ne suffisent souvent pas à faire face à des scénarios réels tels que des problèmes d’approvisionnement, des coûts de main-d’œuvre nettement plus élevés et des délais d’exécution plus longs, a déclaré Nancy Germond, directrice exécutive de la gestion des risques et de l’éducation chez Les agents et courtiers d’assurance indépendants d’Amérique.

Vérifiez si davantage de liquidités d’urgence pourraient être nécessaires sur votre marché géographique.

Dans certaines régions du pays, la franchise pour les risques liés au feu, au vent et à la grêle est plus élevée que les franchises pour d’autres événements couverts, a déclaré Jen Tadin, directrice générale de la pratique mondiale des petites entreprises chez Gallagher, consultant en courtage d’assurance et en gestion des risques. En particulier sur les marchés les plus risqués, les propriétaires d’entreprise peuvent devoir conserver plus de liquidités que 30 ou même 45 jours, par exemple, lorsque les franchises sont plus élevées à prendre en compte. « Nous ne pouvons pas changer le fait qu’en Floride, vous aurez une franchise plus élevée. Mais vous devez vous y préparer », a déclaré Tadin.