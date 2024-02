Comment soulever des poids prévient l’ostéoporose et renforce la densité osseuse

Beaucoup de gens soulèvent des poids pour développer leurs muscles et tonifier leur corps. Mais le levage est également un outil de renforcement osseux qui peut minimiser le risque de fractures dues à l’ostéoporose.

L’ostéoporose est une maladie osseuse qui survient lorsque la masse osseuse et la densité minérale diminuent. Les os s’affaiblissent, augmentant le risque de fractures. Un os a naturellement de minuscules trous, mais à mesure que la densité diminue, les trous s’agrandissent, créant un effet de fromage suisse. L’ostéoporose signifie littéralement « os troués ». Parfois des gros.

Les os deviennent également plus fragiles avec l’ostéoporose. Ainsi, même des contraintes légères peuvent provoquer une rupture. Les Instituts nationaux de la santé dit que ces fractures sont plus courantes au niveau de la hanche, du poignet ou de la colonne vertébrale.

La bonne nouvelle est que les os sont vivants et que leur densité peut être améliorée.

Harvard Health Publishing a récemment rapporté qu’environ 8 millions de femmes et 2 millions d’hommes aux États-Unis souffrent d’ostéoporose, ce qui entraîne plus de 2 millions de fractures chaque année. « Les fractures de la hanche sont généralement les plus graves. Six personnes sur dix qui se cassent la hanche ne retrouvent jamais complètement leur ancien niveau d’indépendance. Même traverser une pièce sans aide peut devenir impossible.

L’une des meilleures solutions – à la fois pour prévenir le développement de l’ostéoporose et pour faire repousser les os une fois la maladie présente – consiste à soulever des poids. Des lourds.

Selon National géographique«Pendant des décennies, le conseil conventionnel aux personnes atteintes d’ostéoporose était de pratiquer des exercices doux, mais rien de trop stressant. “Tout le monde avait décidé que la façon de gérer l’ostéoporose grâce à l’exercice consistait simplement à arrêter de tomber”, explique Belinda Beck, professeur à l’Université Griffith en Australie qui étudie la santé des os depuis plus de 20 ans. Les exercices d’équilibre et de stabilité ont été priorisés, en mettant l’accent sur la prévention des chutes. Mais ce genre d’exercice ne construit pas de nouveaux os.

Beck a déclaré que les personnes déjà diagnostiquées avec l’ostéoporose étaient devenues « terrifiées à l’idée de faire quoi que ce soit parce qu’elles allaient se briser – alors leur vie se referme autour d’elles parce qu’elles cessent d’être aussi actives. Ils ne peuvent plus élever leurs petits-enfants, ils ne peuvent plus faire de choses dans le jardin. »

Elle a noté que le processus de construction osseuse est le même tout au long de la vie : il se plie sous la pression et des poids lourds le font. Bien que l’os semble solide, ces petits trous sont reliés par des canaux. Lorsque l’os se plie, le liquide passe au-delà des capteurs de contrainte de l’os, envoyant un message de construction osseuse.

Et la reconstruction des os en soulevant des poids peut se produire à tout âge.

« La bonne nouvelle est que la recherche montre que l’entraînement en force peut jouer un rôle dans le ralentissement de la perte osseuse, et peut même renforcer les os. Ceci est extrêmement utile pour aider à compenser le déclin de la masse osseuse lié à l’âge », indique l’article de Harvard. « Les activités qui exercent une pression sur les os peuvent inciter les cellules qui forment les os à agir. Ce stress provient des tiraillements et des poussées sur les os qui se produisent pendant l’entraînement en force (ainsi que lors d’exercices aérobiques avec mise en charge comme la marche ou la course). Le résultat est des os plus forts et plus denses.

Il existe également d’autres conseils pour conserver des os solides, selon le gouvernement australien. Meilleure santé, qui vante également l’entraînement en force. Parmi les outils et astuces :