Comment soulager vos sinus – Shaw Local

Si votre instinct vous dit que vos allergies sont pires cette année, vous avez raison.

Le printemps chaud et sec signifie plus de pollen d’herbe et d’arbres cette saison, a déclaré Tanya Tanzillo, professeur au Collège de la santé et des sciences humaines de la Northern Illinois University.

Elle a souligné les bouffées de peupliers recouvrant certaines régions du comté de McHenry au cours du mois dernier comme exemple de l’intensité du pollen cette saison. Le pollen non vu à l’œil nu a été tout aussi mauvais.

Même le pollen microscopique peut être évident, a déclaré Sarah Carrigan d’Algonquin. Elle et deux de ses filles souffrent d’allergies saisonnières.

Sa voiture a semblé verte à cause du pollen qui la recouvre cette saison, tout comme le trampoline de la famille.

« Cette année, sans aucun doute le printemps et l’été, ils ont été difficiles cette année », a déclaré Carrigan à propos des allergies de la famille. Ses symptômes comprennent la congestion de la tête et la pression des sinus.

Il y a des choses que les personnes allergiques peuvent faire pour aider à atténuer les effets des allergies saisonnières, a déclaré Tanzillo.

En tant qu’infirmière praticienne, Tanzillo se concentre sur le bien-être fonctionnel : comment ses patients se sentent et fonctionnent et ce qu’ils peuvent faire pour améliorer ces choses.

Pour certains, ce soulagement des allergies peut commencer dans l’intestin.

« Avoir un intestin sain signifie avoir un système immunitaire sain », a déclaré Tanzillo. « Avoir une alimentation saine est un élément énorme dont nous ne parlons pas » lorsqu’il s’agit d’allergies.

Un intestin sain – le côlon – signifie un bon mélange de bactéries à l’intérieur. Un intestin malsain ou «fuyant» signifie que les mauvaises bactéries peuvent enflammer le système immunitaire, et un système immunitaire enflammé signifie une plus grande sensibilité aux allergies, a déclaré Tanzillo.

Le gluten et les produits laitiers peuvent également perturber le biome intestinal.

« Ce sont deux des plus grands groupes d’aliments qui ont une propension plus allergique », a-t-elle déclaré.

Renoncer à l’un ou aux deux, individuellement ou en même temps, peut aider les personnes souffrant d’allergies à voir si ces aliments aggravent leurs allergies.

Le stress peut également avoir un impact énorme sur la façon dont un corps réagit aux allergènes.

« Quand on est super stressé, ce n’est pas bon pour notre corps. Un meilleur équilibre de vie global – qui aide également notre système immunitaire et notre santé intestinale », a déclaré Tanzillo.

Lorsque le temps se réchauffe, les gens aiment ouvrir leurs fenêtres et entrer de l’air frais. Cela peut être une mauvaise idée pour les personnes allergiques, a-t-elle déclaré. Un bon purificateur d’air peut aider à nettoyer les allergènes intérieurs, comme les squames d’animaux et les acariens, mais laver régulièrement la literie et se doucher après être sorti peut également aider à éliminer les pollens qui aggravent les sinus.

Kyle Knar, un résident de Fox River Grove, a remarqué à quel point la douche est importante pour soulager certains de ses symptômes d’allergie.

« Je suis dehors pour travailler presque tous les jours et quand la saison des allergies arrive, rien ne fonctionne mieux que de prendre une douche chaude pour soulager rapidement mes symptômes, je me sens presque instantanément mieux une fois que j’ai terminé », a déclaré Knar.

Carrigan a déclaré qu’elle avait dit à ses enfants de se laver les mains lorsqu’ils rentraient après avoir joué dehors pour se débarrasser du pollen.

« En ce qui concerne le ménage, j’essuie tout et je nettoie tout pendant la saison pollinique », a-t-elle déclaré.

Les médicaments en vente libre – qui n’étaient auparavant délivrés que sur ordonnance – sont également utiles. Tanzillo recommande les produits à action prolongée de 12 à 24 heures et les vaporisateurs nasaux pour aider à contrôler les symptômes.

Si les mauvaises allergies persistent, les personnes atteintes peuvent consulter un allergologue pour déterminer ce qui cause leurs réactions. Des injections contre les allergies peuvent être recommandées.

Les injections sont une forme d’immunothérapie. Chaque injection contient une petite quantité de la substance spécifique qui provoque la réaction allergique d’une personne.

Cela, a déclaré Tanzillo, fait partie du raisonnement derrière la consommation de miel comme moyen de soulager les symptômes. Certaines personnes allergiques ne jurent que par la consommation d’une cuillère à café de miel local – du miel récolté dans des ruches proches de chez elles – pour éviter les symptômes. Comme les abeilles collectent les mêmes pollens, la théorie est que cela peut aider un corps à s’acclimater aux allergènes.

Elle a entendu parler de l’utilisation du miel pour soulager les allergies, a déclaré Carrigan, mais elle ne l’a pas encore essayé. Elle s’y intéresse cependant et envisage de l’essayer pour passer la saison.

« J’ai une fille qui aime le thé et le miel », a-t-elle déclaré.

Pour elle, les allergies semblent s’être aggravées au cours des deux dernières années. « Cela s’est aggravé à mesure que je vieillissais. »

De plus en plus de personnes signalent également des allergies environnementales chaque année, a déclaré Tanzillo.

« Cela tient en partie au fait que nous avions l’habitude de jouer davantage dans la saleté » et d’être exposés pendant notre enfance à des allergènes environnementaux. Maintenant, « nous Cloroxons tout » et nous nous sommes habitués à des environnements plus stériles.

« Laisser [children] se salir et jouer dans la saleté. Les allergies sont assez compliquées, mais elles sont en grande partie environnementales et ce à quoi vous êtes exposé ou non », a déclaré Tanzillo. « Plus vous vous exposez, plus vous aurez de désensibilisation. »