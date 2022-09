Les maux de dos peuvent survenir à tout moment et être causés par plusieurs facteurs. Le mal de dos est aussi l’un des principales causes d’invalidité à l’échelle mondiale. Selon un Étude de l’Université de Georgetownplus de 65 millions de personnes se plaignent à leur médecin de maux de dos et 8 % des adultes de l’étude signalent des maux de dos chroniques ou des douleurs qui durent des semaines.

Bien que vous puissiez consulter un médecin pour les options de traitement liées à votre mal de dos, il existe des approches plus holistiques que vous pouvez adopter à la maison, comme les étirements, l’utilisation d’un pistolet de massage ou dormir avec un oreiller entre les jambes. Pour ces derniers, nous vous donnerons quelques conseils sur la façon dont cette solution simple peut apporter un certain soulagement aux maux de dos. De cette façon, vous vous endormirez en un rien de temps et resterez endormi toute la nuit sans ressentir de douleur.

Lire la suite: Troubles du sommeil? Essayez ces 6 somnifères naturels pour un meilleur repos

Quels sont les avantages de dormir avec un oreiller entre les genoux ?

Lorsque vous dormez sur le côté, vos genoux tombent naturellement l’un contre l’autre, ce qui peut entraîner votre colonne vertébrale mal alignée. Cela peut être confortable pendant un certain temps, mais cela peut être dur pour votre dos après un certain temps, surtout si vous ne dormez pas sur le bon matelas pour un dormeur latéral. Avec un oreiller entre vos genoux, vous pouvez garder votre dos bien aligné.

Peut aider à améliorer votre posture

Une mauvaise posture de sommeil peut se traduire par une mauvaise posture debout. La recherche montre que l’amélioration de votre posture de sommeil peut améliorer votre posture générale, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires dans ce domaine. Un oreiller aide à maintenir l’alignement de votre colonne vertébrale pendant que vous dormez, ce qui peut non seulement soulager les douleurs lombaires et la pression, mais gardez votre colonne vertébrale symétrique.

Peut soulager les maux de dos

Un oreiller entre vos jambes pendant que vous dormez peut soulager la pression sur votre dos en gardant votre colonne vertébrale neutre. Tandis que certaines études ont conclu que davantage de recherches pourraient prouver des résultats plus concrets, il y a eu une corrélation avec cette méthode de sommeil et une réduction de la douleur.

Peut réduire la douleur de la hanche et de la sciatique

Vous pourriez vous sentir douleur sciatique dans tout le bas du corps – pas seulement dans votre dos – et la façon dont vous dormez peut l’exacerber. Si vous dormez sur le côté, un oreiller entre vos genoux peut vous empêcher de vous tordre la colonne vertébrale et cela aide votre les hanches, le bassin et la colonne vertébrale restent alignés.

Stevica Mrdja/EyeEm/Getty Images



Quels sont les avantages de dormir avec un oreiller sous les genoux ?

Pour les personnes qui dorment sur le dos, le placement de l’oreiller ne serait pas entre vos genoux mais plutôt sous eux. Cela peut encore être très bénéfique pour plusieurs raisons.

Maintenir la courbe normale du bas du dos

Lorsque vous dormez dans un posture qui soulage la pression sur votre colonne vertébrale, cela peut soulager la douleur. Cela peut également aider à maintenir la courbe normale de votre colonne vertébrale pour soulager cette pression. L’une des façons de le faire est de mettre un oreiller sous vos genoux pour soutenir la courbe naturelle de votre dos.

Aide à répartir votre poids

Lorsque vous dormez à plat sur le dos, les pieds droits devant vous, le poids de vos jambes peut solliciter le bas de votre dos. C’est parce que votre corps n’est pas plat de vos épaules à vos talons. Lorsque vous lève tes genouxvous enlevez cette pression en laissant votre bas du dos se détendre.

Quels sont les avantages de dormir avec un oreiller sous le ventre ?

Les personnes qui dorment sur le ventre peuvent trouver que dormir avec un oreiller sous le bassin ou les cuisses peut également soulager une certaine pression sur la colonne vertébrale. Vous devrez peut-être jouer avec une taille et une fermeté d’oreiller adaptées à votre corps.

Réduisez la tension sur votre dos

De la même manière que les dormeurs sur le dos ressentent cette tension lorsqu’ils sont allongés sur le dos, les dormeurs sur le ventre ressentiront également cette tension s’ils dorment dans une position qui ne soutient pas la courbe naturelle de la colonne vertébrale. Tout comme votre corps n’est pas plat des épaules aux talons, il n’est pas non plus plat de la poitrine aux orteils. Si vous placez un oreiller sous le ventre et la zone du bassin pour le soulever un peu, vous pouvez soulager la tension dans le bas du dos.

Soulager les douleurs nerveuses

Selon le Clinique de Cleveland, dormir sur le ventre peut en fait exacerber la douleur nerveuse en raison de la position de votre corps – cela comprime les nerfs. Pour certaines personnes, cependant, c’est la façon la plus confortable de dormir. L’ajout d’un oreiller sous votre bassin peut soulager une partie de la pression sur votre colonne vertébrale et vos nerfs et soulager la douleur nerveuse que vous ressentez peut-être. La clinique de Cleveland suggère également un oreiller de corps si vous dormez sur le ventre, car cela vous place dans une position plus neutre.

Comment dormir avec un oreiller pour soulager les maux de dos

Dormir avec un oreiller est une question d’alignement afin que vous puissiez soulager la pression de votre dos. Cependant, la façon dont vous le faites dépend de votre style de sommeil.

Sevda Ercan/Getty Images



Comment bien dormir avec un oreiller entre les jambes (pour les dormeurs latéraux)

En position allongée sur le côté, placez un oreiller suffisamment épais sous votre tête pour que votre cou soit aligné avec votre colonne vertébrale.

Pliez légèrement vos jambes au niveau des genoux.

Placez un oreiller ferme entre vos genoux. Cela soulage en grande partie la pression sur le bas du dos.

Comment bien dormir avec un oreiller sous les genoux (pour les dormeurs sur le dos)

Allongez-vous à plat sur le dos avec vos jambes droites.

Placez un oreiller sous vos genoux afin que votre colonne vertébrale soit neutre et naturellement incurvée. Cela soulage la pression sur la colonne vertébrale.

Comment bien dormir avec un oreiller sous le ventre (pour les dormeurs sur le ventre)

Allongez-vous sur le ventre avec vos jambes tendues.

Placez un oreiller sous votre bassin pour soulever vos hanches et neutraliser votre colonne vertébrale. Cela soulagera la pression là-bas.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.