Comment soulager les douleurs au cou et au dos causées par les voyages

Si la position assise cause de la douleur, faites des pauses pour bouger et vous étirer

Une heure environ après chaque trajet en voiture ou en avion, le côté de mon dos commence à me faire mal, et c’est en partie parce que les corps ne sont pas censés rester immobiles. “Le mouvement est essentiel pour maintenir la circulation sanguine dans vos muscles et vos articulations afin d’aider à prévenir la raideur et la douleur”, a expliqué Mme Louw. Idéalement, vous voudrez vous lever et vous promener au moins une fois par heure si vous ressentez de la douleur, a conseillé le Dr Kennedy. Si vous avez du mal à vous souvenir de le faire, réglez une minuterie ou buvez beaucoup d’eau afin d’avoir besoin de pauses fréquentes aux toilettes, a-t-il suggéré. (Le Dr Venesy a déclaré qu’elle préférait les sièges dans l’allée pour pouvoir se lever régulièrement.)

Actualisé 21 juillet 2022, 18 h 04 HE

Quant à la façon de s’asseoir, Mme Louw a déclaré que la position assise droite ou légèrement inclinée est généralement la meilleure position pour la colonne vertébrale. Le Dr Venesy a ajouté qu’enrouler un sweat-shirt ou une polaire et le reposer derrière le bas du dos pourrait également fournir un soutien lombaire pour soulager la douleur.

Les étirements peuvent également être utiles. Un bon étirement à faire en position assise est une torsion de la colonne vertébrale, où vous mettez les deux mains sur une jambe et tournez doucement le haut du corps dans la même direction, puis répétez de l’autre côté, a déclaré le Dr Venesy. Un bon étirement assis pour le bas du dos et les hanches est un étirement en quatre, où vous posez votre talon droit sur votre genou gauche et vous vous penchez en avant, et vice versa, a-t-elle ajouté. Le Dr Kennedy a déclaré qu’il peut également être agréable de se lever et de se pencher légèrement en arrière. (Si vous souffrez de rester debout pendant une longue période, le contraire pourrait soulager votre douleur – se pencher vers l’avant, a-t-il dit.)

Si vous ressentez des crampes dans les jambes en position assise, essayez de pomper vos chevilles – alternativement en pointant puis en fléchissant vos pieds – avec vos genoux pliés et étendus, a suggéré Mme Louw.

Prévenez les douleurs au cou en lisant ou en regardant les comprimés au niveau des yeux et en utilisant un oreiller pour le cou

Si vous êtes comme moi, vous regardez beaucoup de haut pendant les vols ou en tant que passager d’une voiture – sur votre téléphone, une tablette ou un livre. Mais cette position peut causer des douleurs au cou, a déclaré le Dr Kennedy. Il est préférable de rapprocher les choses du niveau des yeux. Certains avions ont maintenant des dispositifs qui vous permettent d’accrocher votre téléphone ou votre tablette au dossier du siège devant vous, a-t-il dit, et vous pouvez également acheter des accessoires qui le feront pour vous (ou même en fabriquer un à partir d’un sac de maladie ).

Si vous pensez que vous allez vous assoupir dans l’avion ou la voiture, vous pouvez également investir dans un oreiller cervical. Le Dr Kennedy préfère les modèles plus fins à l’arrière que sur les côtés, car ils n’inclinent pas trop la tête vers l’avant lorsque vous vous appuyez contre le siège.