Comment Sophie Turner a remporté la bataille des relations publiques contre Joe Jonas lors d’un divorce

Dans la bataille de la perception du public, Sophie Turner semble avoir battu Joe Jonas dans leur procédure de divorce très médiatisée, selon une analyse de l’activité des médias sociaux.

Un examen des publications virales de TikTok et X sur la situation a révélé que la grande majorité du contenu en ligne réalisé sur le divorce soutient extérieurement Turner.

Les femmes célèbres subissent souvent le poids de la publicité négative lors de ruptures et de divorces très médiatisés, mais dans ce cas, le silence perçu de Turner face aux récits négatifs à son sujet a profité à sa perception du public. Elle a également bénéficié du fait d’être une actrice de télévision acclamée qui n’avait reçu que peu d’attention négative auparavant.

Molly McPherson, professionnelle des relations publiques et de la communication de crise, affirme que le traitement réservé à Turner constitue un modèle pour d’autres célébrités mêlées à leur propre divorce.

Turner a été soutenue par des personnalités éminentes comme l’écrivain féministe Roxane Gay et actrice Jessica Chastain. Elle est apparue publiquement avec Taylor Swift – dont les albums récemment réenregistrés incluent les références à sa propre rupture avec Jonas – à plusieurs reprises depuis que le divorce est devenu public, et Swift a aurait étant donné que Turner et ses enfants utilisent l’un de ses appartements à New York pendant que Turner et Jonas sont engagés dans une médiation pour la garde.

McPherson, qui compte plus de 430 000 abonnés sur TIC Taca déclaré qu’elle et d’autres professionnels des relations publiques avaient déjà tiré les leçons du succès de Turner : rester largement silencieux face aux attaques des médias.

« Dans mon travail, j’ai des conversations où quelqu’un dit : « Allons-nous faire la Sophie Turner ? » », a déclaré McPherson. « Je pense que ce que nous allons découvrir, c’est que davantage de publicistes suivront le manuel de Sophie Turner et qu’ils examineront désormais une réponse d’une manière plus calculée, ce qui leur permettra d’avoir un contrôle ferme sur le récit. fois. »

Un représentant de Jonas a partagé une longue déclaration en réponse à une demande de commentaires. NBC News avait précédemment couvert la déclaration, qui indiquait en partie que Jonas n’était pas responsable des récits médiatiques négatifs sur Turner.

«Joe a déjà désavoué toutes les déclarations prétendument faites en son nom qui étaient désobligeantes à l’égard de Sophie. Elles ont été faites sans son approbation et ne sont pas conformes à ses opinions », indique en partie le communiqué. « Sa seule préoccupation est le bien-être de ses enfants. »

Lorsque TMZ a rapporté pour la première fois le 6 septembre que Jonas avait observé Turner depuis un Caméra annulaire En disant ou en faisant quelque chose qui l’a amené à demander le divorce, le public en ligne n’a pas été seulement surpris. Ils étaient méfiants.

Au cours du mois dernier, la rupture du mariage de quatre ans du couple de célébrités, ainsi que la bataille pour la garde qui a suivi impliquant leurs deux enfants, âgés de 1 et 3 ans, se sont déroulées sur les réseaux sociaux et dans les tabloïds.

Le 3 septembre, TMZ a annoncé pour la première fois que Jonas, membre du boys band, et l’actrice de « Game of Thrones » Turner étaient sur le point de divorcer. Deux jours plus tard, Jonas a demandé le divorce et la garde partagée, et TMZ a rapporté qu’un source proche de Jonas a déclaré: « Elle aime faire la fête, il aime rester à la maison. »

Selon McPherson et les fervents partisans de Turner, il est devenu évident pour les internautes qu’une célébrité utilise les médias pour passer à l’offensive. Même si une célébrité n’a pas été citée directement, le public est désireux de déduire comment les publicistes ou d’autres membres de l’équipe d’une célébrité peuvent influencer les récits médiatiques.

« Les internautes sont plus familiarisés avec les médias qu’avant. Parce qu’Internet est un lieu qui célèbre et récompense les recherches, ce type de contenu s’inscrit dans un algorithme riche en histoires, en partages, en publications et en commentaires », a déclaré McPherson. « La contre-offensive parfaite à cette décision était de ne rien dire. Sophie Turner s’est imposée en termes de réputation. Cela s’est retourné contre Joe Jonas de manière spectaculaire.

Peu de temps après que TMZ ait rapporté que les habitudes de fête de Turner étaient devenues un problème pour Jonas, des détectives sur Internet ont découvert entretiens plus anciens cela indiquait que Turner préférait rester à la maison, tandis que Jonas voulait sortir. Le 7 septembre, TMZ a rapporté au contraire – que Jonas était « peu favorable » après que Turner ait donné naissance à leur deuxième enfant et qu’il l’a poussée à assister à des événements publics avec lui contre son gré. On ne sait pas clairement qui étaient les sources de TMZ dans cette affaire, ni si elles étaient liées à Turner ou à Jonas.

« Quand vous voyez les articles de TMZ, vous avez presque l’impression que ce sont des informations auxquelles vous ne pouvez pas faire confiance », a déclaré Ellie Schnitt, podcasteuse et personnalité d’Internet qui a tweeté le 6 septembre que « quiconque fait des relations publiques pour Joe Jonas doit être licencié rapidement ». .»

Schnitt a déclaré que les médias sociaux, en particulier TikTok, l’ont aidée à comprendre que lorsqu’un article parle de « sources proches » d’une célébrité, c’est souvent une façon de faire référence à l’équipe d’une célébrité.

« De toute évidence, il a fait quelque chose de mal pour devoir publier toutes ces choses négatives », a déclaré Schnitt. «C’est l’impression que j’ai eue. D’autant plus qu’il n’y a rien eu de la part de Sophie ni de son équipe.

McPherson a déclaré que ce qu’elle pensait être les efforts de Jonas pour créer des histoires reposaient sur un manuel de relations publiques devenu « désuet » ces dernières années. Les équipes de célébrités ne sont plus en mesure de diriger l’opinion publique à travers les médias, a ajouté McPherson, parce que les médias sociaux ont éclipsé les informations traditionnelles dans leur capacité à influencer l’opinion publique.

« Il fut un temps où le déni, la diminution et la reconstruction fonctionnaient. C’était à cette époque qu’on pouvait tuer une histoire », a déclaré McPherson. « Désormais, Internet et les réseaux sociaux ne vous permettront plus de tuer une histoire. »

C’était « l’art du silence » que Turner maîtrisait devant le tribunal de l’opinion publique, a déclaré McPherson, et certains des partisans de McPherson peuvent le comprendre.

«J’ai tellement de femmes dans mes commentaires et dans mes messages directs qui me disent à quel point elles sont liées à cette histoire. Ils étaient mariés à quelqu’un qui déployait les mêmes tactiques que Joe Jonas, mais au niveau du quartier », a déclaré McPherson. « Rester silencieux demande beaucoup de travail et d’énergie pour ne pas s’exprimer alors qu’on est publiquement diffamé. »

Ce ne sont pas seulement les histoires de TMZ qui ont affecté la façon dont le public percevait Turner et Jonas. La base de fans du boys band de Jonas, les Jonas Brothers, qui a fait ses débuts en 2005 et est devenu célèbre grâce aux émissions et apparitions de Disney Channel, est principalement composée de femmes de la génération Y, a noté Schnitt, ce qui pourrait les rendre plus sympathiques à la situation de Turner.

« Lorsque vous avez une base de fans comme celle des Jonas Brothers, qui est principalement composée de jeunes femmes, vous aurez du mal à les trouver qui ne soutiennent pas une autre jeune femme », a déclaré Schnitt.

Schnitt a également souligné la popularité de Turner dans « Game of Thrones », où les téléspectateurs l’ont littéralement vue grandir. Turner avait 15 ans lorsqu’elle a été choisie pour la série et elle en avait 23 à la fin de la série. McPherson a souligné que « Reine du Nord » était à la mode à l’annonce du divorce de Turner, tandis que le personnage de Turner dans la série était connu pour triompher des hommes qui l’entouraient.

«Je sais que ce n’est pas réel et que c’est une émission de télévision, mais cela vous colle à la peau. Vous la voyez comme une femme qui a surmonté ces obstacles », a déclaré Schnitt.