Il faut 11 ans pour faire pousser un arbre, et ils nécessitent une tonte répétée.

Karabin Farms est situé en plein milieu du Connecticut, ce qui signifie que depuis quatre décennies, Diana Karabin vend des arbres de Noël aux bonnes familles de Bristol, Waterbury, New Britain et toutes les autres communes intermédiaires. Elle et son mari ont déménagé dans l’État en 1972 et ont commencé la ferme afin qu’elle puisse servir d’environnement idyllique pour leurs enfants. Mais dans les années 80, les Karabins avaient accumulé plus de 100 acres de terre, et Diana a décidé de donner une chance à l’entreprise de Noël.

Le pin à feuilles persistantes moyen prend environ 11 ans pour atteindre 6 pieds et nécessite un cisaillement répété pour conserver son aspect pittoresque. Une fois qu’une récolte est préparée pour le marché, elle se vendra en quelques semaines. Diana dit que son week-end le plus chargé est celui après Thanksgiving, alors que le pays goûte pour la première fois à la saison de Noël.

Aucune entreprise n’est construite exclusivement autour des sapins de Noël et Karabin Farms s’est diversifiée bien en dehors de son décor saisonnier. Diana vend des pommes fraîchement cueillies dans leur verger, des produits carnés provenant de leur bétail et des bouquets tirés des serres autour de la ferme. En fait, Diana me dit que la culture du pin est l’un des aspects les plus stressants de son entreprise. Dame Nature est inconstante et il y a toujours quelque chose à craindre à l’horizon. Les Karabins ne dépendent pas de l’irrigation pour maintenir leurs arbres en vie. Au lieu de cela, ils espèrent simplement de la pluie. Cette saison, le Connecticut a été embourbé dans une grave sécheresse, ce qui signifie que des centaines de nouveaux plants de Diana sont morts dans le sol desséché. Cela n’aura pas d’importance ce Noël – rappelez-vous, ces arbres mettent beaucoup de temps à mûrir – mais 10 ans plus tard, les clients des Karabins pourraient souffrir d’une récolte légère.

Pourtant, il est facile de se distancer socialement lors de la cueillette d’un arbre, et les Karabins ont la chance de travailler à l’extérieur. La ferme familiale est exempte de certaines des questions les plus pernicieuses auxquelles sont confrontées d’autres entreprises dans la pandémie, mais Diana s’assure de faire appliquer toutes les règles. Le désinfectant pour les mains est partout, tout comme les éviers portables activés au pied et les panneaux directionnels unidirectionnels. Elle a pris l’habitude de dire à ses clients de garder leur masque sur leur nez, alors même qu’ils apportent une hache à un sapin de Douglas. Nous en avons parlé, ainsi que ses variétés d’arbres de Noël préférées et pourquoi elle pense que les affaires seront meilleures que jamais pendant la pandémie.

«Les arbres de Noël n’ont pas ce look parfait naturellement; tout est fait par l’homme »

Quelle est votre expérience dans le domaine des arbres de Noël?

Nous avons acheté cette propriété en 1984. Nous avons décidé que nous devions retirer un peu d’argent de la terre pour la payer, et l’une de nos idées était de faire pousser des arbres de Noël. Donc, au milieu des années 80, nous avons commencé à planter des arbres. Nous pensions que les ventes annuelles nous permettraient de payer les frais de scolarité de nos enfants.

Quelles sont certaines des erreurs que font les gens lorsqu’ils commencent à cultiver ces arbres?

Je ne sais pas si nous avons déjà appris à réussir complètement, car mère nature a une façon de vous humilier. Cette année, par exemple, nous avons planté 500 plants d’une même variété, et sur ces 500, 480 sont morts à cause de la sécheresse. Nous ne sommes pas capables d’irrigation. Nous dépendons de la pluie. Donc, à la fin de la journée, nous avons perdu une grande partie de notre plantation. Le fait est que les arbres de Noël mettent beaucoup de temps à pousser. Cette perte se fera donc sentir huit ans plus tard. C’est à ce moment que ces arbres ne seront pas disponibles.

Combien de temps faut-il pour faire pousser un champ d’arbres?

Il faut environ 11 ans pour qu’un arbre atteigne 6 pieds de haut. Quand ils vont dans le sol, ils mesurent déjà 4 pieds de haut, et il faut encore sept ans, au minimum, avant qu’ils n’atteignent la hauteur requise. Vous parlez donc d’un investissement à très long terme. En cours de route, vous façonnez et taillez les arbres. Les arbres de Noël n’ont pas ce look parfait naturellement; tout cela est fait par l’homme. Il faut donc toutes ces années de taille pour bien faire les choses. Et bien sûr, les nourrir et les fertiliser, en s’assurant qu’ils sont exempts d’insectes et de maladies. Il se passe beaucoup de choses.

Est-ce difficile pour vous les gars? Y a-t-il une chance qu’une chose tourne mal au cours de ces 11 années qui anéantissent une récolte d’arbres?

Évidemment, nous sommes à la merci de la météo. Nous sommes à la merci de tout insecte qui vole. Mais pour la plupart, en raison de notre entretien intense, une fois que nous avons mis les arbres en marche, nous sommes en bonne forme. Cependant, une fois, nous avons planté une variété particulière d’arbre, et environ trois ans plus tard, ils sont morts. Nous étions vraiment perplexes quant à la raison pour laquelle cela s’est produit parce qu’ils semblaient bien se débrouiller. Il s’avère que la terre sur laquelle nous nous trouvons avait jadis du maïs semé. Le produit chimique utilisé sur ce maïs est entré dans le sol et il est toxique pour cette variété particulière d’arbre de Noël. Nous y avons planté d’autres arbres avec succès, mais pas celui-là. Ce produit chimique a été utilisé avant notre arrivée, ce qui vous indique combien de temps il était. Et ce produit chimique a depuis été retiré du marché.

Avez-vous un type d’arbre de Noël préféré que vous cultivez?

Nous avons toujours cultivé des sapins Douglas. C’est un arbre mou. Si vous avez des enfants ou des animaux domestiques, ils ne vont pas sortir les yeux. Ces dernières années, nous avons amené Concolors dans la maison. Ils sont incroyablement robustes. Nous avons tendance à garder notre arbre toute l’année pour voir jusqu’où nous pouvons pousser l’enveloppe. Cette année, nous l’avons enlevé vers le 1er juillet et c’était assez croquant. Mais les aiguilles Concolor n’en tombent pas. Cette année, nous apportons chez nous une épicéa Meyer, qui est censée être encore plus résistante. Si je vous parle l’année prochaine, je vous ferai savoir si nous le supprimons vers novembre.

Est-ce important pour vous? Pour avoir l’expérience utilisateur de la façon dont tous ces différents arbres fonctionnent dans un ménage?

Absolument. Nous avons des serres ici où nous cultivons une grande variété de fleurs et de feuillages. Nous les plantons pour nous-mêmes et les traitons comme nos clients le pourraient. Très probablement, les consommateurs ne fertiliseront pas leurs plantes après avoir acheté chez nous. Ils vont juste l’arroser et l’oublier. Je veux voir comment ces usines fonctionnent afin de pouvoir informer mes consommateurs sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C’est aussi comme ça pour les sapins de Noël.

«Toute la production de Noël a changé au fil des ans. … Les gens ressentent de la pression pour faire pousser leurs arbres.

Quelle est votre période la plus chargée de l’année?

Ce week-end à venir [after Thanksgiving]. Cela a changé au fil des ans. Le week-end le plus chargé, avant Noël, était la deuxième semaine de décembre. Mais toute la production de Noël a changé au fil des ans. Ces jours-ci, vous voyez des trucs de Noël dans les magasins à côté des trucs d’Halloween. Les gens ressentent de la pression pour faire pousser leurs arbres. Je vous parle le lundi de la semaine de Thanksgiving et je vends beaucoup d’arbres aujourd’hui.

Les arbres de Noël ne sont essentiellement vendus que pendant un mois à la fin de l’année. Qu’est-ce que ça fait d’être dans une entreprise où l’on s’attend à ce que vous réalisiez un profit en très peu de temps?

Je ne pense pas que vous vous y habituiez jamais. Nous sommes vraiment nerveux. Ils promettent de la pluie ce week-end, et cela pourrait signifier que les ventes sont déprimées. Nous ne pouvons qu’espérer pouvoir récupérer dans les prochains week-ends. Nous devons juste suivre les coups. Nous pronostiquons nos ventes du mieux que nous pouvons grâce à notre expérience. Et puis nous espérons que tout se passera bien.

Comment votre entreprise a-t-elle réagi à la réglementation Covid-19?

J’ai les neuf mètres. J’ai des pancartes partout dans les arbres de Noël prédécoupés et dans les arbres de Noël coupés, demandant aux gens de respecter la distance sociale. J’ai un désinfectant pour les mains activé par les pieds. J’ai un évier portable avec du savon et de l’eau à l’extérieur. Dans le magasin, j’ai des flèches qui vont dans un sens. J’ai les écrans en plexiglas sur les registres. Et les masques sont nécessaires, et je dérange beaucoup de gens parce que je dis: «Voudriez-vous s’il vous plaît tirer votre masque au-dessus de votre nez? Parce que ça ne fait rien pour moi ou pour toi en ce moment. Je ne veux pas voir ton nez.

Pensez-vous que la pandémie changera la demande de décorations de Noël cette année?

Je pense honnêtement que les ventes vont augmenter. Les gens restent plus à la maison. Ils sont dans leur propre cocon. Ils veulent quelque chose qui les rendra heureux et joyeux, et les décorations de Noël dans la maison le font. J’espère que j’ai raison. C’est ce que j’ai ressenti lorsque nous vendions des citrouilles en automne. Nous ne nous attendions pas à être occupés, mais nous l’étions beaucoup.