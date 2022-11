Comment Sono, Aptera et Lightyear font des véhicules électriques à énergie solaire une réalité

Ces véhicules sont également équipés de batteries au lithium ordinaires qui peuvent être chargées à l’aide de l’électricité du réseau. Ainsi, pour les trajets plus longs, ces voitures fonctionnent essentiellement comme un véhicule électrique standard. Mais pour les navetteurs et autres conducteurs de courte distance, la majorité de leurs kilomètres pourraient être alimentés presque entièrement par le soleil, gratuitement.

Les premiers véhicules électriques solaires commerciaux au monde arriveront sur les marchés américain et européen au cours des prochaines années. société allemande Moteurs Sono Aptera Motors, basé en Californie du Sud, et la société néerlandaise Lightyear produisent tous des véhicules électriques avec des panneaux solaires intégrés, qui peuvent exploiter la puissance du soleil pour fournir environ 15 à 45 miles supplémentaires par temps clair.

“Donc, cette voiture vous donne gratuitement 5 700 miles par an, vous savez, sans frais, car elle vient du soleil. Cela représente environ 15 miles par jour, ce qui est parfait pour les navetteurs”, a déclaré le co-PDG de Sono Motors. et co-fondateur Laurin Hahn. Il a déclaré que lorsque la Sion arrivera sur le marché américain, elle constituera un deuxième véhicule idéal.

Le Sono Sion, dont la production devrait commencer en Europe à la mi-2023, est proposé à partir de seulement 25 000 $. Sa batterie a une autonomie de 190 miles, et bien que la voiture dispose également de 465 demi-cellules solaires intégrées à l’extérieur, la berline carrée à cinq places semble modeste et pratique.

En termes d’apparence, le véhicule d’Aptera est à l’opposé de celui de Sono. Le trois-roues zippy d’Aptera peut accueillir deux personnes, a des moteurs dans les roues pour une plus grande efficacité et est conçu pour être aussi aérodynamique que possible. Il devrait commencer la production aux États-Unis l’année prochaine.

Ensuite, il y a le Lightyear 0, qui devrait arriver sur les routes européennes d’ici la fin de cette année. Comme Aptera, le Lightyear a des moteurs dans les roues et a été conçu avec une efficacité aérodynamique à l’esprit. Mais alors que la carrosserie du véhicule est élégante, la Lightyear peut accueillir cinq personnes et ressemble beaucoup plus à une voiture typique. Sa batterie lithium-ion obtient 390 miles par charge, avec une moyenne d’environ 20 miles supplémentaires à partir de l’énergie solaire, jusqu’à près de 45 miles.

Selon la gamme et d’autres fonctionnalités optionnelles, l’Aptera coûte entre 26 000 $ et 48 000 $. Parce qu’il est si léger, le modèle haut de gamme d’Aptera dispose d’une batterie lithium-ion d’une autonomie de 1 000 miles. Son modèle de base a une portée de 250 milles, avant les 30 milles environ de l’énergie solaire qu’Anthony a dit que vous obtiendrez lors d’une journée moyenne dans le sud de la Californie.

“Beaucoup de raisons pour lesquelles les gens ne passent pas aux véhicules électriques sont la charge et l’autonomie, et ils ne sont pas au même niveau qu’une voiture à combustion aujourd’hui”, a déclaré le PDG de Lightyear, Lex Hoefsloot. Il a déclaré que la société ciblait des clients qui n’auraient normalement pas envisagé d’acheter un véhicule électrique. “Nous allons donc à un niveau où, en fait, vous devez recharger moins que vous n’auriez à faire le plein lorsque vous aviez la voiture à combustion.”

Il faudra peut-être un certain temps avant que nous commencions à voir d’autres constructeurs automobiles incorporer l’énergie solaire dans leurs véhicules électriques, car le simple fait de coller des panneaux solaires sur de nombreux véhicules plus grands et plus lourds pourrait ne pas fournir suffisamment d’énergie pour justifier le coût supplémentaire, même minime.

“De nos jours, les fabricants ont choisi le genre d’approche de l’homme paresseux pour construire des voitures électriques, où s’ils veulent plus d’autonomie, ils installent une plus grande batterie “, a déclaré Hoefsloot. ” Et de plus en plus de fabricants commencent à se rendre compte que la plus grande batterie restera toujours très cher à l’avenir. L’efficacité est donc vraiment le moyen d’augmenter cette autonomie sans avoir à payer pour une grosse batterie.”

Parce que les panneaux solaires haut de gamme ne sont efficaces qu’à environ 22% et que la petite surface de ces voitures limite le nombre de panneaux qu’elles peuvent avoir, ces voitures électriques solaires de première génération ne prendront pas en charge les trajets longue distance. Mais à mesure que des technologies telles que le verre solaire, qui peut transformer les fenêtres en panneaux solaires, s’améliorent, Kammen entrevoit un avenir où parcourir 80 ou 100 milles uniquement à l’énergie solaire est une possibilité.

“Cela s’inscrit vraiment dans cette idée qu’en électrifiant les transports, nous n’allons pas réellement stresser le réseau”, a-t-il déclaré. “Plus de véhicules eux-mêmes peuvent être de plus en plus autonomes. Et à la fin, je pense que nous allons revendre l’électricité de nos voitures solaires dans le réseau.”

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur les entreprises qui font des voitures solaires une réalité.