Comment son héritage continue de croître quatre ans après sa mort

Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes sont mortes dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie, il y a quatre ans, le 26 janvier 2020.

Cela semble être il y a peu de temps et il y a toujours à la fois.

La tragédie fausse le passage du temps.

Bryant, qui a été intronisé au Temple de la renommée du basket-ball à titre posthume, avait 41 ans lorsqu’il est décédé et Gianna en avait 13. Ils se rendaient à un match de basket-ball. Également à bord : John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Payton Chester, Sarah Chester, Christina Mauser et Ara Zobayan. L’héritage de Bryant se perpétue avec les Lakers de Los Angeles, avec la NBA et la WNBA (les deux ligues ont des récompenses en son honneur), avec Nike et avec la Fondation Mamba et Mambacita.

La statue de Kobe Bryant est sur le point d’être dévoilée

Le 8 février, les Lakers rendront hommage à Bryant avec une statue de bronze au Star Plaza, à l’extérieur de la Crypto.com Arena.

“Depuis qu’il est arrivé dans cette ville et qu’il a rejoint l’organisation des Lakers, il s’est senti chez lui ici, jouant dans la Cité des Anges”, a déclaré Vanessa Bryant dans un communiqué. “Au nom des Lakers, de mes filles et de moi, je suis tellement honoré qu’en plein centre de Los Angeles, devant l’endroit connu comme la maison que Kobe a construite, nous allons dévoiler sa statue pour que son héritage soit dévoilé. peut être célébré pour toujours.

Il rejoindra six autres Lakers qui possèdent une statue à l’extérieur de l’arène : Elgin Baylor, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jerry West et Chick Hearn.

“Kobe Bryant était l’un des athlètes les plus extraordinaires de tous les temps et l’un des individus les plus emblématiques de l’histoire de Los Angeles”, a déclaré la propriétaire des Lakers, Jeanie Buss. “Il n’y a pas de meilleur endroit pour honorer Kobe avec une statue qu’ici, au centre de notre ville, où tout le monde peut le célébrer et s’inspirer de ses incroyables réalisations.”

La date du 8/02/24 comprend les numéros 8 et 24 que Bryant portait au cours de sa carrière aux Lakers.

Qui a remporté le trophée Kobe Bryant du MVP All-Star ?

Quelques semaines seulement après la mort de Bryant, la NBA a annoncé lors du All-Star Weekend 2020 que le trophée All-Star MVP serait nommé en l’honneur de Bryant : le Trophée Kobe Bryant.

Bryant a remporté le prix à quatre reprises, un record.

Depuis que le trophée porte le nom de Bryant, les gagnants étaient : Kawhi Leonard (2020), Giannis Antetokounmpo (2021), Steph Curry (2022) et Jayson Tatum (2023). Tatum a développé une relation étroite avec Bryant lorsqu’il est entré dans la ligue et avait un potentiel de star.

“C’est extrêmement spécial pour moi”, a déclaré Tatum après avoir marqué un record des étoiles de 55 points la saison dernière à Salt Lake City. « Mon premier All-Star Game a eu lieu à Chicago en 2020 lorsqu’ils ont renommé le MVP en son honneur. Je me souviens m’être dit ce jour-là que je devais en obtenir un avant d’avoir fini.

“Pouvoir porter ma chaussure signature aujourd’hui, battre le record et remporter ce prix de quelqu’un que j’idolâtrais, c’est une sacrée journée.”

C’est une récompense que les joueurs veulent gagner en raison de l’influence que Bryant a exercée sur eux – directement et indirectement.

Accord sur les photos du crash d’hélicoptère conclu il y a près d’un an

En février dernier, Vanessa Bryant a accepté un règlement de 28,85 millions de dollars du comté de Los Angeles en échange de la fin de son combat contre ceux qu’elle accusait d’avoir pris et partagé de manière inappropriée des photos horribles de son mari et de sa fille décédés après un accident d’hélicoptère en janvier 2020.

Le règlement comprend le jugement de 15 millions de dollars qu’elle a remporté contre le comté après un procès civil devant jury de deux semaines l’année dernière à Los Angeles.

Vanessa Bryant continue de diriger une fondation sportive

Les 2 et 3 octobre, Vanessa Bryant a organisé le premier camp de basket-ball de la Mamba and Mambacita Sports Foundation pour les 11 à 13 ans, en partenariat avec le Boys and Girls Club.

Les joueurs de la WNBA Sabrina Ionescu et Jewell Loyd, ainsi que le directeur général des Los Angeles Lakers Rob Pelinka, étaient les conférenciers invités.

“Il n’est pas nécessaire d’être le meilleur joueur sur le terrain pour que cette expérience soit précieuse”, a déclaré Vanessa Bryant, présidente et présidente de la MMSF, aux campeurs, selon un communiqué de presse. « Nous voulons que vous soyez les meilleures versions de vous-mêmes. C’est normal de faire des erreurs et de poser des questions. Soyez simplement ouvert à l’apprentissage de la façon de corriger ces erreurs. Tout le monde est là pour vous soutenir.

Pau Gasol reçoit le Kobe et Gigi Bryant WNBA Advocacy Award

En 2022, la WNBA a annoncé le Kobe et Gigi Bryant Advocacy Award, qui « vise à honorer les défenseurs et les influenceurs qui utilisent leur temps, leur talent et leur plateforme pour faire connaître la WNBA et le basket-ball féminin et féminin de diverses manières, comme Kobe. était tellement déterminé à le faire.

Chris Paul a remporté cet honneur en 2022 et Pau Gasol, le coéquipier de Bryant aux Lakers, a été honoré en 2023.

Gasol a investi financièrement dans la WNBA, milite pour donner aux femmes des opportunités dans le sport et a fait pression pour l’inclusion des entraîneurs féminins dans la NBA.

Nike poursuit son partenariat avec Vanessa Bryant

Vanessa Bryant a annoncé il y a près de deux ans qu’elle avait conclu un accord avec Nike pour poursuivre son partenariat avec la société de vêtements de sport, un accord qui prévoit que Nike fasse don de 100 % des bénéfices des chaussures de Gianna à la Fondation sportive Mamba et Mambacita.

Nike a continué à sortir les chaussures de Bryant, y compris la Kobe 6 Protro Reverse Grinch juste avant Noël, et Nike devrait sortir la Kobe 8 Protro Radiant Emerald et la Kobe 8 Protro Color Purple le 8 février.

D’autres versions de la chaussure emblématique de Bryant sont prévues tout au long de l’année, notamment la Kobe 4 Protro Philly et la Kobe 4 Protro Gold Medal.

Six programmes universitaires portent des chaussures Kobe et Gigi

UConn, la Californie du Sud, le Kentucky, l’Oregon, Duke et LSU sont les programmes qui se sont associés à la Mamba and Mambacita Sports Foundation et portent des baskets Kobe et Gigi cette saison.

« « Nous sommes reconnaissants pour le soutien incroyable de ces universités prestigieuses (sans ordre particulier) envers la Fondation sportive Mamba & Mambacita – pour perpétuer l’héritage de Kobe et Gigi ! Je suis tellement excité de voir leurs joueurs porter les chaussures NIKE de Kobe et Gigi cette saison à venir !!!, » Vanessa a déclaré sur Instagram en septembre.

Kobe Bryant intronisé au Temple de la renommée du comté d’Orange

Le 12 janvier, Bryant a été intronisé dans la classe inaugurale du Orange County Hall of Fame aux côtés de sommités du sud de la Californie, dont Walt Disney, Gwen Stefani, Amanda Beard, Greg Louganis et Tiger Woods.

