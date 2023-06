Comment son fils l’aide à rester présente (Exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Spencer Paddock pour la marque FamilyGuard™

Kelly Rowland est une maman fière de ses deux garçons : Titan8 et Noé, 2. La chanteuse/actrice se consacre à l’équilibre entre sa famille et sa carrière. Kelly s’est associée à la marque FamilyGuard pour soutenir leur YES, PLAY! initiative.

Kelly a dit HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que c’était la « collaboration parfaite » pour elle en tant que maman. « Je suis tout au sujet de la récréation et de jouer avec mes enfants et d’avoir cet espace vraiment sacré pour traîner et jouer avec mes enfants et les voir se développer », a-t-elle déclaré.

OUI de FamilyGuard, JOUEZ ! L’initiative fournit des ressources et crée des activités à travers le pays pour encourager les familles à donner la priorité au jeu, notamment en distribuant un total de 50 000 $ répartis entre 100 familles pour s’assurer que les enfants disposent d’un espace de jeu dédié dans leur maison.

En ce moment, le fils aîné de Kelly, Titan, est tout au sujet de Magna-Tiles ces jours-ci. Cependant, Noah, deux ans, a également participé à l’action Magna-Tiles. Kelly aime que ses garçons aiment jouer ensemble. Le chanteur a déclaré qu’ils « s’aimaient tellement tous les deux et que Titan voulait tellement un petit frère… Il a toujours l’impression que je dois être le grand frère responsable. Je vais m’occuper de mon frère. Il est si gentil à ce sujet. C’est la meilleure décision que nous aurions pu prendre en lui donnant un frère, et il [Noah] était notre pièce manquante.

Du jeu d’acteur au chant, l’emploi du temps de Kelly est souvent chargé. Elle s’assure de privilégier le temps familial de qualité quoi qu’il arrive. « Je sais que quelqu’un m’a dit un jour que nous prenons du temps pour les choses pour lesquelles nous voulons prendre du temps », a-t-elle déclaré. HollywoodLa Vie. « Je pense au plaisir que j’ai avec mes enfants quand je suis avec eux, à tout ce que j’apprends sur eux, surtout quand je travaille. Cette fois où je travaille et que je suis FaceTiming ou que je les appelle si je suis loin de chez moi, je ne peux pas récupérer ces moments. Alors quand je suis encore avec eux, j’aime être présent. Mon fils de 2 ans est tellement drôle. Si je décroche mon téléphone, même juste pour une photo, il me regarde et c’est presque comme si je le posais. Dès que je le prends, je le pose et il s’en va et puis il me donne un jouet. Il me pousse vraiment à rester présent. Je respecte vraiment cela et j’aime ça.

En ce qui concerne son mariage, c’est aussi une priorité absolue pour Kelly. Elle a dit HollywoodLa Vie que passer du temps « moi et lui » avec son mari Tim Weatherspoon est « vraiment important parce que c’est ainsi que ces enfants sont arrivés ici. Il est vraiment important de s’assurer que notre lien est scellé et que les enfants voient tout cela. Un jour, Tim et moi avons juste commencé à danser dans la cuisine, et Titan a dit : ‘Oh mon Dieu, pourrais-tu arrêter s’il te plait ?’ Même si c’est « dégoûtant », cela montre en fait que maman et papa s’aiment vraiment. Tout est comme une petite leçon.

Depuis 2019, Kelly a joué dans le Joyeux Noël Liddle films pour la vie. L’actrice a une mise à jour sur le quatrième film. «Je suis très reconnaissant d’avoir vu la partie 1, la partie 2 et la partie 3. En ce moment, la partie 4 est dans l’air. Ce n’est plus prévu pour cette année, mais c’est bien parce qu’il y a d’autres choses que j’ai en préparation, donc nous allons garder ça là-bas.

