Le football a une curieuse manière de lancer de petites coïncidences.

Le 22 janvier 2020, Manchester United a été hué hors du terrain à Old Trafford à moitié vide après avoir chuté vers une défaite 2-0 contre Burnley, ce qui leur a laissé 30 points derrière les leaders de la ligue, Liverpool.

Mardi, un peu moins d’un an plus tard, les mêmes adversaires offriront à United la possibilité de devancer leurs rivaux acharnés et de dominer la Premier League pour la première fois depuis septembre 2017.

Il est juste de dire que beaucoup de choses ont changé en 12 mois.

Dolly Parton a dit un jour: « Si vous voulez l’arc-en-ciel, vous devez supporter la pluie. »

Mais lors de cette nuit fatidique de janvier, il semblait qu’il n’y aurait pas de lumière au bout du tunnel pour United alors que les buts de Chris Wood et Jay Rodriguez les ont vus tomber dans la plus faible de toutes les défaites molles dans des conditions brumeuses et brumeuses.

Le résultat est venu quelques jours à peine après une défaite contre Liverpool, et la patience à Ole Gunnar Solskjaer semblait être à son plus bas niveau.

L’ancien milieu de terrain Darren Fletcher a qualifié l’atmosphère à Old Trafford de «toxique» et a déclaré que les jeunes «coulaient» sous la pression, tandis que Rio Ferdinand qualifiait le résultat et la performance «d’embarras».