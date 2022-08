Comment SolarEdge prévoit d’augmenter sa part de marché en Europe

Les dirigeants de l’entreprise y ont vu une décision commerciale avisée à long terme. En plus de fidéliser la clientèle en respectant les délais de livraison, c’est un moyen de conserver des parts de marché dans un marché ultra-concurrentiel.

Dans un effort pour exécuter les commandes dans les délais, SolarEdge a finalement choisi d’expédier certaines marchandises par voie aérienne, ce qui est dix fois plus cher que l’expédition par voie maritime.

Faier a noté qu’environ 47% des revenus de l’entreprise proviennent d’Europe, ce qui signifie que l’entreprise est assez exposée à la baisse de l’euro. De plus, une usine en Chine a dû fermer temporairement pendant les strictes fermetures de Covid du pays, bloquant la production à un moment où les chaînes d’approvisionnement sont déjà tendues.

Les actions ont chuté de 19% mercredi alors que les investisseurs réagissaient aux légères indications. Le titre a regagné du terrain jeudi et vendredi, mais reste en baisse de 10 % sur la semaine. Au cours du dernier mois, cependant, le titre a augmenté de 17 %.

La marge brute non conforme aux PCGR de la société s’est établie à 26,7 % au cours du dernier trimestre, contre 33,9 % au même trimestre de l’année précédente. Pour le trimestre en cours, la société s’attend à ce que ses marges brutes se situent entre 26% et 29%.

“Nous avons une demande qui dépasse de loin tout ce que nous pourrions planifier, attendre et même croître”, a-t-il déclaré à CNBC.

Mais le directeur financier de SolarEdge, Ronen Faier, a déclaré que des marges plus faibles sont désormais le prix à payer pour une croissance à long terme sur un marché où la demande monte en flèche.

Les actions de SolarEdge ont chuté cette semaine après que la société résultats du deuxième trimestre a montré un impact sur les marges des fermetures d’usines, des coûts de transport plus élevés et des vents contraires sur les devises dus à l’affaiblissement de l’euro.

La croissance en Europe est une énorme opportunité pour les entreprises solaires alors que le bloc s’efforce de s’éloigner de la dépendance à l’énergie russe. L’Union européenne a élaboré des plans pour développer rapidement les énergies renouvelables grâce à son Plan REPowerEU. L’Allemagne à elle seule devrait tripler son taux d’installation solaire annuel d’ici deux ans, ce qui rendra le pays plus grand que le marché américain, selon Faier.

Alors que les prix de l’électricité en Europe atteignent des niveaux record, l’énergie solaire est également un moyen pour les consommateurs de réduire les charges inflationnistes.

“Vous voulez être très fort sur ces marchés qui sont prêts pour une très belle croissance à l’avenir”, a déclaré Faier.

SolarEdge n’est pas la seule entreprise à chercher à saisir la crise énergétique en Europe. Le concurrent Enphase a vu son chiffre d’affaires du deuxième trimestre en Europe bondir de 69 % d’un trimestre à l’autre.

Le PDG d’Enphase, Badri Kothandaraman, a déclaré qu’il pensait que la division internationale de l’entreprise passerait de 20 % des revenus de l’entreprise aujourd’hui à environ 50 % au cours des prochaines années, principalement en raison de l’expansion européenne.

Entrer dans la maison d’un client est particulièrement important car les entreprises solaires – y compris SolarEdge et Enphase – cherchent à offrir plus de produits. Dans le cadre d’une offre d’électrification de toute la maison, la mise en place de ce premier produit peut alors signifier que le client utilise la même entreprise pour un système de batterie de secours et un chargeur de VE, par exemple.