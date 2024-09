Comment ‘SNL’ a façonné la politique depuis 50 saisons : NPR

basculer la légende Dana Edelson/NBC

En tant que nerd de comédie qui a regardé Samedi soir en direct depuis que je suis tombé sur une rediffusion du premier épisode au milieu des années 1970, je suis convaincu que SNL a eu un impact profond sur la façon dont l’Amérique perçoit la politique.

Mais la série semble avoir connu des difficultés ces dernières années, alors que l’absurdité de la politique moderne a rattrapé la satire. Les références de l’ancien président Donald Trump aux mythes selon lesquels les immigrés haïtiens mangeaient des animaux de compagnie, les commentaires de son colistier JD Vance sur les femmes sans enfants, la vice-présidente Kamala Harris devant défendre des histoires sur son travail chez McDonald’s lorsqu’elle était jeune – tout cela semble être des choses qui auraient été dans l’air du temps. des croquis il y a des années, au lieu de la vraie vie.

Alors qu’une élection historique se profile et que la série entame cette semaine sa 50e saison historique, SNL est confronté à un défi permanent : faire rire l’Amérique – et penser différemment – ​​à propos d’un monde politique qui est devenu plus étrange que quiconque aurait pu le prédire lors des débuts de la série. en 1975.

Déjà, l’émission a été interrompue pendant l’été pour les trois événements politiques les plus sismiques de l’année : le terrible débat du président Joe Biden contre l’ancien président Donald Trump, la décision éventuelle de Biden de se retirer pour la vice-présidente Kamala Harris et le débat dominateur de Harris contre Trump. Ils devront donc se mettre au travail samedi, lorsque l’acteur comique Jean Smart animera l’émission.

Un impact politique dès le début

J’ai décidé de rejeter certaines de mes théories farfelues sur l’impact de SNL au fil du temps sur Al Franken, qui a écrit certains des premiers sketches politiques de la série et y a travaillé pendant de nombreuses années en tant qu’écrivain et interprète, avant de servir près de dix ans en tant que sénateur américain du Minnesota. .

(Franken a démissionné du Sénat en 2018 au milieu d’allégations de mauvaise conduite de la part de plusieurs femmes qui l’accusaient de les avoir touchées ou embrassées de manière inappropriée. Il a nié certaines allégations, a déclaré qu’il se souvenait différemment des autres, s’est excusé d’avoir mis certaines femmes mal à l’aise et a dit qu’il regrettait d’avoir démissionné de ses fonctions .)

En ce qui concerne la satire politique, Franken dit que lui et ses collègues écrivains de SNL avaient un objectif assez simple : créer des trucs qui seraient drôles pour les gens qui connaissaient à la fois un peu – et beaucoup – la politique.

« Nous n’avons pas essayé d’être libéraux ou conservateurs », déclare Franken, qui a travaillé sur la série à plusieurs reprises de 1975, lors de sa toute première saison, à 1995, aidant à écrire des sketchs classiques mettant en vedette Dan Aykroyd dans le rôle du président Richard Nixon lors de sa dernière saison. jours au pouvoir et Dana Carvey dans le rôle de George HW Bush et de Ross Perot dans un débat.

Citant un autre écrivain légendaire de SNL, Jim Downey, il ajoute : « Nous avons juste essayé de faire des choses… qui récompenseraient les gens s’ils savent des choses, mais ne les puniraient pas pour ne pas les avoir… Des croquis qui seraient drôles pour tout le monde, mais nous essayions également de mettre dans des choses où, vraiment, vraiment, des gens intelligents pourraient dire : « Oh, je vois. Ils ont mis ça là-dedans pour moi.’

SNL façonne notre vision des politiciens à travers des impressions

Quand Samedi soir en direct donne l’impression d’un homme politique, il gère une alchimie unique – élevant ce qui est si drôle chez cette personne qu’il peut à peu près la définir dans l’esprit du public. Souvent, c’est quelque chose que les gens soupçonnaient déjà chez l’homme politique, cristallisant ce que le public pense de sa politique ou de sa candidature.

YouTube



Lorsque John McCain a annoncé Sarah Palin comme candidate à la vice-présidence en 2008, Tina Fey a présenté une vision dévastatrice de la candidate à la vice-présidence, la décrivant comme un imbécile superficiel se livrant à des salades de mots à consonance populaire dans ses discours et ses interviews. Certaines personnes ont même supposé que l’homme politique avait en réalité déclaré : « Je peux voir la Russie depuis ma maison » – une des blagues de Fey’s Palin. annonce lors d’un discours que le vrai Palin n’a jamais dit.

Vous pensez que Gerald Ford était un idiot maladroit ? C’est peut-être parce que c’est comme ça que Chevrolet Chase l’a joué lors de la première saison de la série, même si Ford était un ancien athlète champion. Aykroyd s’est occupé de Nixon et de Jimmy Carter – mettant en évidence la méchanceté sournoise de Nixon, le large sourire et l’attrait jeunesse de Carter, malgré le port d’une moustache qu’aucun des deux politiciens n’avait. Le point de vue de Dana Carvey sur George HW Bush, un patricien raide et habitué à agiter largement les bras, a également conduit les gens à confondre les blagues de Carvey avec des choses que le vrai président a dit et fait.

Et il y avait le point de vue de Darrell Hammond sur Al Gore lors d’un sketch de débat en 2000 incarnant Gore comme un technocrate inconscient obsédé par le mot « lockbox » avec un effet écrasant. « Je pense [that sketch] Bush élu », explique Franken, rappelant comment l’équipe de Gore aurait utilisé le croquis pour coacher le vice-président lors de futurs débats.

YouTube



Mais parfois les impressions ne suffisent pas

Parce qu’une grande partie de la perspicacité politique de la série provient d’impressions, cela crée des problèmes lorsque SNL ne trouve pas la bonne approche. La série n’a jamais vraiment trouvé une grande caricature de Joe Biden, même si tout le monde, de Jason Sudeikis à Woody Harrelson et Jim Carrey, le joue.

Quand je dis qu’ils ont eu des problèmes similaires avec Barack Obama, Franken est d’accord. « [It] c’était comme essayer d’escalader un mur vertical et lisse », dit-il à propos de la moquerie d’Obama. « Il n’avait rien à quoi s’accrocher vraiment. On pourrait faire une impression de sa voix… mais là [weren’t] il y a vraiment beaucoup de points d’ancrage là-bas.

Le problème avec Donald Trump est peut-être l’inverse : trop de points d’ancrage. Alec Baldwin a mis en évidence l’obsession renfrognée de Trump, tandis que James Austin Johnson capture l’attitude de l’ancien président. flux de conscience même si trouver des choses plus drôles ou plus absurdes que ce qu’il a réellement fait dans la vraie vie reste un défi.

Ce week-end, même si Maya Rudolph semble prête à s’emparer du pouvoir froidement efficace de Harris, la question demeure : qui jouera des personnages cruciaux comme le candidat démocrate à la vice-présidence Tim Walz et son GOP face à JD Vance – et que diront ces impressions sur notre politique au sens large ? ? (Je parie sur un samedi « ouvert à froid » axé sur Walz et Vance se préparant pour le débat à la vice-présidence.)

Aider le public à traiter les idées politiques au-delà des impressions

Il y a eu des sketchs percutants de SNL qui parlent d’idées politiques au-delà de la moquerie des politiciens, souvent au nom de l’aide au public pour traiter des idées puissantes.

Un de mes favoris est un peu de 2016 où Dave Chappelle et Chris Rock sont assis dans une soirée de surveillance électorale entourée de Blancs. Alors que l’élection de Trump est confirmée, les Blancs sont choqués que l’Amérique ait élu un candidat avec des problèmes de race et de sexisme aussi évidents, alors que Rock et Chappelle – en tant qu’hommes noirs familiers avec l’hypocrisie américaine – ne le sont pas.

Quand les politiques apparaissent comme eux-mêmes

Particulièrement avant l’essor des médias sociaux, la meilleure façon pour un homme politique d’essayer de devancer la façon dont SNL les représentait était d’apparaître comme lui-même dans les sketchs de la série. Obama, Palin, Hillary Clinton et même Nikki Haley ont utilisé cette tactique, se présentant comme de bons sportifs tout en repoussant subtilement les parties les plus insultantes des parodies.

McCain, qui a appelé Samedi soir en direct créateur et showrunner Lorne Michaels un ami a livré l’un des camées les plus remarquables. Il a lancé l’épisode SNL juste avant l’élection présidentielle de novembre 2008. avec une apparence où le sénateur – flanqué de Fey dans le rôle de Palin et de sa véritable épouse, Cindy – vendait de fausses marchandises sur la chaîne de téléachat QVC, présageant habilement du moment où Trump le ferait. fais-le pour de vrai avec ses propres Bibles et montres de luxe.

Mais l’une des apparitions politiques les plus tristement célèbres est également la première de la série, lorsque Ron Nessen, alors attaché de presse de Ford, a animé l’émission en 1976 et a demandé à son patron d’enregistrer en avance la légendaire phrase d’ouverture de la série, « En direct de New York, C’est samedi soir.

Franken dit qu’il a impulsivement demandé à Nessen d’animer l’émission lors d’un événement pour Ford – plus tard, dit-il, Michaels lui a rappelé que distribuer des invitations à des hôtes n’était pas son travail – mais ils n’ont pas vraiment relâché le président pour l’épisode. « Nous nous sommes beaucoup trop amusés avec eux et la famille Ford n’a pas apprécié », ajoute Franken. « Et je pense que juste après, il a perdu en Caroline du Sud contre Reagan… Ils détestaient ça. »