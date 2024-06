Comment six injections « remarquables » m’ont redonné la vie après que les médecins ont déclaré que rien ne pouvait traiter ma SEP

Lorsque Robin Gordon-Cartier a reçu son premier diagnostic de sclérose en plaques à l’âge de 50 ans, elle avait l’impression « d’attendre de mourir ».

Sa vie bien remplie en tant que harpiste, professeur à temps plein et artiste itinérante s’érodait lentement à cause de la maladie, alors qu’elle succombait à la douleur quotidienne, à la fatigue et à une claudication qui s’aggravait progressivement. Elle a complètement abandonné la scène, car elle ne pouvait pas transporter son équipement avec elle.

Le plus bouleversant, c’est que ses mains, qui sont la clé de son instrument complexe, devenaient engourdies et picotaient au hasard – comme si elle était restée assise dessus trop longtemps.

« Je descendais tout droit, et c’était tout », a déclaré le natif du New Jersey, aujourd’hui âgé de 64 ans. a déclaré à DailyMail.com. Le premier médecin qu’elle a consulté lui a diagnostiqué une forme avancée de la maladie, résistante aux traitements disponibles et qui touche environ un million d’Américains.

Mais en 2019, un nouveau médecin l’a inscrite à un essai médical portant sur un nouveau traitement prometteur qui consistait à utiliser les propres cellules de son corps pour combattre la maladie.

Robin Gordon-Cartier a reçu son premier diagnostic de SP à l’âge de 50 ans. Personne dans sa famille n’est atteint de la maladie, mais elle a trouvé réconfort et communauté auprès d’un collègue qui a également reçu un diagnostic de maladie.

Le Dr Violaine Harris, du Tisch MS Research Center de New York, a dirigé la recherche sur les cellules souches. Elle travaille à Tisch depuis 2004 et étudie les thérapies potentielles contre la SEP.

Aujourd’hui, cinq ans après les injections – six en un an – elle a retrouvé suffisamment de force pour pouvoir porter sa propre harpe aux concerts.

Elle a déclaré à DailyMail.com qu’elle était beaucoup plus stable sur ses pieds, ce qui lui donnait la confiance nécessaire pour voyager à nouveau, ce qui lui a permis de recommencer à se produire lors de mariages et de concerts.

Mme Gordon-Cartier était l’une des 54 patients qui ont commencé à recevoir le nouveau traitement contre la SEP en 2019, créé par des scientifiques du Tisch MS Research Center de New York et en préparation depuis au moins 2014.

Le traitement, qui consiste à injecter dans la colonne vertébrale des cellules de restauration vierges, « a un impact important » sur la qualité de vie des patients atteints de SEP, a déclaré à DailyMail.com le Dr Violaine Harris, directrice associée de la recherche chez Tisch, qui a dirigé l’étude. .

La sclérose en plaques est une maladie qui survient lorsque le système immunitaire commence à attaquer les cellules de votre cerveau et de votre moelle épinière, éliminant ainsi la couche protectrice qui isole vos nerfs, appelée myéline.

Finalement, cela peut provoquer une rupture des nerfs.

Au fil du temps, le cerveau commence à perdre des tissus et les nerfs ont plus de mal à envoyer des signaux dans tout le corps, ce qui perturbe la communication entre les différentes parties du corps.

Cela peut rendre tout plus difficile, de la marche à l’utilisation des toilettes.

La maladie peut toucher de nombreuses parties différentes du système nerveux, de sorte que les symptômes varient considérablement, mais les premiers signes courants incluent une faiblesse des membres et des picotements, de la fatigue, des changements d’humeur, des étourdissements ou des problèmes de fonction vésicale.

La SEP touche environ un million de personnes aux États-Unis, selon le Société nationale de la SPet c’est quatre fois plus fréquent chez les femmes que chez les hommes.

Les gens meurent rarement directement à cause de la SEP, mais meurent plus souvent à cause des complications provoquées par la maladie, telles que de graves infections des voies urinaires (IVU) ou des chutes.

Les experts ne savent pas encore ce qui cause la maladie neurodégénérative, mais il est possible que la génétique joue un rôle, tout comme l’environnement d’une personne.

Le Dr Harris a déclaré à DailyMail.com que si les médecins savaient ce qui cause la SEP, il serait plus simple de la traiter.

À l’heure actuelle, il n’existe pas suffisamment de traitements pour soulager les souffrances des personnes atteintes de SEP primaire progressive, dont souffrent environ 100 000 à 150 000 Américains.

La SEP primaire progressive est une forme de maladie dans laquelle la maladie s’aggrave lentement et régulièrement, sans interruption. Dans cette forme de maladie, il n’y a pas de véritable répit face aux symptômes une fois le diagnostic posé.

« Nous n’avons eu aucune difficulté à nous inscrire [patients]. Il existe un besoin pour tout type de traitement pour ce type de SEP », a déclaré le Dr Harris.

Mme Gordon-Cartier enseigne dans une école secondaire des arts du spectacle du New Jersey pendant la semaine, se rend à des concerts et à des mariages le week-end et assiste à des conférences.

Dr Harris aux côtés du Dr Saud A. Sadiq, directeur et chercheur scientifique en chef de Tisch MSRCNY. Mme Gordon-Cartier a déclaré que les choses ont changé pour elle dans son traitement contre la SP lorsqu’elle a rencontré le Dr Sadiq, qui lui a fait sentir qu’il existait un moyen de lutter contre la maladie.

Le traitement potentiellement révolutionnaire fonctionne en prenant de la moelle osseuse, le tissu spongieux qui produit les cellules sanguines dans les os d’une personne, et en appliquant un cocktail complexe de médicaments sur le tissu afin de le transformer en cellules souches.

Les cellules souches sont des cellules vierges que votre corps peut utiliser pour fabriquer tous les types de tissus dont le corps a besoin pour fonctionner correctement, y compris ceux du cœur, des nerfs, des muscles des reins et plus encore.

Étant donné que les cellules souches peuvent théoriquement être transformées en n’importe quel type de cellule dans le corps, le Dr Harris et ses collègues ont émis l’hypothèse qu’elles pourraient être utilisées pour rajeunir les cellules nerveuses perdues à cause de la SEP.

Le premier essai, qui s’est déroulé de 2014 à 2016, a suggéré qu’il y avait un certain potentiel. Dans ce document, 20 patients ont vu leur moelle osseuse extraite et transformée en cellules souches, qui leur ont ensuite été réinjectées trois fois, avec trois mois entre chaque injection.

À court terme, 75 pour cent de ces patients étaient capables de marcher plus rapidement, rapportaient moins de brouillard cérébral et étaient mieux à même de contrôler leur vessie. Au cours du suivi de deux ans, ces gains se sont toutefois stabilisés, ce qui suggère que le traitement n’a pas eu d’effets à long terme.

L’essai de phase deux a débuté en 2018, mais a été publié récemment dans la revue Recherche et thérapie sur les cellules souches. 54 participants ont reçu des injections de cellules souches six fois au cours d’une année, à deux mois d’intervalle entre chaque traitement.

La première année, la moitié des patients ont reçu le traitement et l’autre moitié un placebo.

La deuxième année, les groupes ont échangé.

Après avoir reçu le traitement, les gens contrôlent mieux leur vessie et peuvent marcher plus rapidement et plus facilement, a déclaré le Dr Harris.

Regarder les vidéos de personnes marchant côte à côte a montré que des progrès « remarquables » ont été réalisés, a déclaré le Dr Harris.

Ils ont même découvert que lorsqu’ils étaient traités avec des cellules souches, les gens perdaient moins de tissu cérébral.

Mais ce n’était pas un remède.

Cela n’a pas réduit globalement le handicap des personnes, ni inversé aucun de leurs signes de SEP.

Même si les gens marchaient beaucoup mieux et plus vite, ils devaient toujours utiliser des appareils pour le faire.

Au cours de la première année de traitement, Mme Gordon-Cartier était convaincue qu’elle avait reçu le placebo – elle ne se sentait pas différente.

Mais dès la deuxième année, les choses ont commencé à s’améliorer. Elle a dit qu’elle se sentait pleine d’énergie, plus stable et qu’elle savait mieux se déplacer.

Aujourd’hui, cinq ans après avoir commencé le traitement, elle affirme que le traitement expérimental lui a redonné ses forces et sa vie.

Cependant, le Dr Green a déclaré que les résultats ne l’avaient pas convaincu que cette thérapie serait efficace pour traiter la plupart des personnes atteintes de SEP.

Il a déclaré qu’à l’avenir, s’ils reprenaient la même étude, en incluant d’autres chercheurs en dehors du Centre Tisch et en obtenant des résultats similaires, cela constituerait une preuve plus claire que le traitement est bénéfique.

À l’heure actuelle, l’étude était de petite taille et les différences observées pourraient donc être dues au hasard, a ajouté le Dr Green.

« Par simple hasard, il peut toujours y avoir des différences entre deux groupes », a-t-il expliqué.

Cependant, a-t-il ajouté, il est possible que les patients aient tiré des avantages du traitement que la science pourrait ne pas comprendre, comme le cerveau du chien, qui est difficile à mesurer.

Il existe également de nombreux obstacles structurels qui pourraient rendre les thérapies à base de cellules souches difficiles à utiliser à plus grande échelle, a déclaré le Dr Green.

Si ce traitement devait s’avérer efficace, il devra encore faire l’objet de tests supplémentaires, ce qui signifie qu’il faudra peut-être des années avant que le traitement ne devienne largement accessible aux patients.

Les chercheurs sont également confrontés au défi de trouver comment fabriquer des cellules souches personnalisées à grande échelle, une technologie qui n’existe pas encore.

Malgré les défis, cependant, les résultats des deux premiers essais ont été suffisamment encourageants pour que la FDA soit en train d’approuver le traitement pour un usage compassionnel, ce qui signifie que les gens peuvent demander à l’utiliser s’ils n’ont pas d’autres options.

La thérapie par cellules souches a également réalisé des progrès prometteurs dans d’autres domaines. Récemment, des chercheurs chinois ont guéri un homme atteint de diabète de type 2 en lui injectant ses propres cellules souches fabriquées pour produire de l’insuline.

Avant cela, de petites études avaient montré que les cellules souches pouvaient aider à traiter la dysfonction érectile, les maladies pulmonaires et potentiellement même la cécité.

Mme Gordon-Cartier est bien consciente des inconvénients de ce traitement. Elle a déclaré que le prélèvement de sa moelle osseuse était douloureux et que le processus d’injection des cellules souches était inconfortable.

Même connaissant ces limites, elle a déclaré qu’elle recommencerait le traitement sans hésitation : « Inscrivez-moi.

« Je le referais, absolument, parce que je pense que je deviendrais plus fort. Je me sens juste plus fort. Mon corps se sent plus fort… Je n’ai pas cette réalité effrayante de la SEP où vous vous sentez faible et avez l’impression que vous allez tomber.