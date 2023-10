Comment, Sir Keir Starmer, allez-vous améliorer la vie des lecteurs de Sun ? Eux et le reste du pays sont tout ouïe

Dis-nous, Keir

QUAND, le cas échéant, Keir Starmer installera-t-il son stand ? A-t-il un stand pour s’installer ?

Si les sondages sont corrects et si sa grande victoire aux élections partielles écossaises de jeudi reflète un sentiment national bien établi, les travaillistes pourraient surfer sur une vague d’anti-conservateur jusqu’à Downing Street sans une seule politique digne de ce nom.

Comment, Sir Keir Starmer, allez-vous améliorer la vie des lecteurs de Sun ? Crédit : Reuters

Est-ce vraiment ce que le public veut et tout ce qu’il mérite ?

Un parti de recrues éveillées, dirigé par un homme aux convictions inconstantes, accédant au pouvoir par défaut ?

Les travaillistes savent-ils vraiment pourquoi ils le veulent, ou ce qu’ils en feraient ?

Starmer affirme que c’est lui, et non Rishi Sunak, qui est le « changement » dont la Grande-Bretagne a besoin.

Eh bien, son esprit change certainement assez souvent. . . à l’opinion la plus à la mode.

Un Premier ministre potentiel a-t-il fait plus de volte-face ?

Un adversaire acharné du HS2 est devenu partisan.

Une hystérique du confinement désormais consternée par le prix à payer.

Le fléau d’autosatisfaction de la gauche qui, quelques semaines auparavant, avait fait campagne avec ferveur pour installer un marxiste antisémite au n°10.

Il a fallu des mois de confusion à Starmer pour décider si une femme pouvait avoir un pénis.

Et s’il devenait Premier ministre et devait comprendre et statuer sur une douzaine de questions critiques avant l’heure du déjeuner ?

Brossage des dents supervisé

M. Sunak affirme que les travaillistes veulent le pouvoir « pour le pouvoir ». A-t-il tort ?

Leur conférence à Liverpool à partir de demain est l’occasion pour Starmer de prouver qu’il l’est.

M. Sunak a lancé ses propres appels politiques majeurs : une révolution des transports pour le Nord tout en supprimant le HS2 là-bas.

Un retard Net Zero. Une énorme répression du tabagisme. Les peines à perpétuité signifient la vie. Baccalauréat remplacé. Un renversement de la guerre contre les automobilistes. Limiter les abus en matière d’avantages sociaux.

Il est juste de dire que les électeurs veulent entendre beaucoup plus son avis sur des questions plus importantes et plus insolubles comme le coût de la vie, le NHS et la migration effrénée.

Mais quelles solutions révolutionnaires Starmer propose-t-il pour ceux-là ?

Une politique travailliste majeure a émergé hier : le brossage des dents supervisé pour les enfants de la primaire. Vraiment?

Qu’avez-vous d’autre pour la Grande-Bretagne ?

Ou bien le projet de passer cinq ans à Downing Street blâme-t-il les conservateurs, faisant du surplace et espérant cinq ans de plus ?

Malgré ses énormes avances dans les sondages, Starmer a une semaine cruciale devant lui.

Les électeurs savent que vous n’êtes pas les conservateurs, Keir.

Ils savent que vous êtes l’option « réveillée ».

Comment, dans les moindres détails, allez-vous améliorer la vie des lecteurs de Sun ?

Eux et le reste du pays sont tout ouïe.

La séparation est terminée

L’écrasement du SNP lors des élections partielles est un moment à savourer :

Humiliation pour les fantasmes corrosifs, monopolitiques et anti-indépendantistes anglais et pour leur leader insipide.

Si le résultat de jeudi était bon pour les travaillistes et mauvais pour les conservateurs, il était pire pour les nationalistes. . .

Et génial pour ceux qui veulent garder le Royaume-Uni uni.