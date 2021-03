Le gouvernement central a décidé d’ouvrir le processus de vaccination COVID-19 pour chaque citoyen indien de plus de 45 ans à partir du 1er avril. La décision a été annoncée alors que les cas de COVID-19 en Inde continuent d’augmenter, où des États comme le Maharashtra ont même enregistré plus de 30000 cas en une seule journée (21 mars). La campagne de vaccination dans tout le pays a été lancée le 16 janvier, les agents de santé ayant été vaccinés en premier, ce qui s’est étendu aux travailleurs de première ligne à partir du 2 février. La phase suivante de la campagne de vaccination a débuté le 1er mars pour les personnes âgées de plus de 60 ans et pour les personnes âgées de 45 ans et plus souffrant de troubles comorbides spécifiés. De nombreux citoyens qui ont reçu le vaccin à ce stade n’ont pas encore reçu la deuxième dose. Le gouvernement avait annoncé que les citoyens éligibles au vaccin pouvaient s’inscrire via le site Web Co-WIN ou l’application Aarogya Setu pour Android et iOS. Le gouvernement a également développé une application dédiée Co-WIN; cependant, il est actuellement accessible par les administrateurs. Sa disponibilité pour chaque citoyen.

Le portail Co-WIN et les plates-formes Aarogya Setu permettent à un utilisateur d’enregistrer au moins quatre membres de sa famille (y compris l’utilisateur) pour le vaccin COVID-19. La plate-forme permet essentiellement aux utilisateurs de trouver le centre de vaccination le plus proche (qui peut être à la fois des centres gouvernementaux ou privés) et de réserver un créneau, selon la disponibilité. Les citoyens ont également la possibilité de mettre à jour le créneau horaire ou d’annuler complètement le rendez-vous.

Pour vous inscrire au vaccin COVID-19 en Inde via Aarogya Setu, les citoyens devront trouver le tableau de bord «Cowin» dans l’application pour Android ou iOS. Sélectionnez l’option «Vaccination», puis appuyez sur «S’inscrire maintenant». Les citoyens devront d’abord s’inscrire via leur numéro de portable à 10 chiffres et saisir le bureau du Procureur. Dans la deuxième étape de l’enregistrement, sélectionnez le type de preuve d’identité avec photo, comme Aadhaar, PAN, permis de conduire, etc. Les citoyens éligibles devront également fournir des informations de base telles que le sexe et la date de naissance. Après cela, vous verrez une page où vous pouvez ajouter jusqu’à quatre bénéficiaires avec le même numéro de mobile. Sélectionnez le centre de vaccination en saisissant le code PIN, réservez le créneau horaire et sélectionnez Continuer. Les citoyens éligibles ont également la possibilité de reprogrammer ou d’annuler le rendez-vous.

Pour vous inscrire au vaccin COVID-19 via le portail CoWin, connectez-vous au site Web du gouvernement (www.cowin.gov.in)> entrez un numéro de mobile valide> Cliquez sur le bouton «Obtenir OTP»> Entrez OTP et cliquez sur «Vérifier». Une fois le BdP validé, la page «Enregistrement de la vaccination» apparaîtra, où les citoyens devront saisir des informations de base telles que le numéro d’identité avec photo, le nom, le sexe et l’année de naissance. Une fois l’enregistrement terminé, le système affichera aux utilisateurs les «Détails du compte». Les citoyens peuvent ajouter trois personnes supplémentaires avec un numéro de téléphone mobile en cliquant sur le bouton «Ajouter plus» dans le coin inférieur droit de la page. Si vous sélectionnez «ajouter plus», entrez tous les détails de l’individu, puis cliquez sur le bouton «Ajouter».

Une fois que tous les détails sont ajoutés, cliquez sur ‘Programmer un rendez-vous’, puis prenez rendez-vous pour que la page de vaccination s’ouvre. Recherchez le centre de vaccination de votre choix par État, district, bloc et code PIN dans le menu déroulant. Pour prendre un rendez-vous, les citoyens peuvent prendre rendez-vous à partir de la page «Détails du compte». Cliquez sur l’icône de calendrier pour réserver un rendez-vous pour la vaccination> Cliquez sur « Planifier un rendez-vous »> La page Réserver un rendez-vous pour la vaccination s’ouvre> Rechercher le centre de vaccination de votre choix par État, district, bloc et code PIN dans les menus déroulants.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton «Réserver», la page de confirmation de rendez-vous s’affiche> Cliquez sur «Confirmer» après avoir vérifié les détails pour la confirmation finale de la réservation. Les citoyens qui ont reçu les deux doses de vaccin COVID-19 peuvent télécharger le certificat via Aarogya Setu à partir de la même section COWIN.