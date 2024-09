Comment s’inscrire pour voter avant l’élection présidentielle | Élections

Les organisations locales cherchent à aider les gens à s’inscrire pour voter afin qu’ils puissent faire entendre leur voix lors de la prochaine élection présidentielle.

« Les gens pensent que leur vote n’a pas d’importance, mais vous ne changerez rien si vous ne croyez pas que votre vote compte et si vous n’en faites pas usage. C’est la chose la plus importante que nous puissions faire », a déclaré Allison Pollan, membre du conseil d’administration de la League of Women Voters Tyler/Smith County.

L’inscription sur les listes électorales peut être difficile pour certains, mais il existe des ressources dans le comté de Smith pour vous aider. Des greffiers adjoints bénévoles (VDR) seront déployés à plusieurs endroits mardi, qui est la Journée nationale d’inscription des électeurs.

Le dernier jour pour s’inscrire pour voter avant la prochaine élection présidentielle est le 7 octobre à 17 heures.

Depuis janvier 2023, environ 250 personnes ont suivi une formation pour devenir VDR. Les VDR sont nommés par les bureaux d’enregistrement des électeurs des comtés et chargés d’augmenter le nombre d’inscriptions électorales dans l’État.

Les adjoints bénévoles locaux chargés de l’enregistrement des électeurs distribuent et acceptent les demandes, mais n’enregistrent pas les électeurs. Les personnes ne sont pas enregistrées tant que leur demande n’a pas été soumise à des contrôles de vérification visant à vérifier leur statut de citoyenneté et leur identité par l’intermédiaire du bureau du secrétaire d’État.

« Il y a une augmentation de la formation des VDR à l’approche d’une élection présidentielle », a déclaré Michelle Allcon, administratrice des élections du comté de Smith. « Beaucoup de gens pensent que les élections présidentielles sont la seule élection importante, c’est donc la seule à laquelle ils participent. »

S’inscrire sur les listes électorales donne accès à bien plus que l’élection présidentielle.

Les électeurs peuvent participer aux élections locales, comme les élections municipales et scolaires, ce qui a un impact direct sur leur communauté. De plus, l’inscription permet de participer aux élections primaires, où les partis politiques choisissent leurs candidats pour les élections générales.

Des organisations comme la Ligue des femmes électricesEste Poder et diverses sororités et fraternités jouent un rôle crucial dans les efforts d’inscription des électeurs, en encourageant leurs membres à suivre une formation VDR.

Ce pouvoir Valeria Rodriguez, une jeune femme de 19 ans de Tyler, s’est qualifiée pour être greffière adjointe bénévole après un cours le 5 septembre. Rodriguez s’inquiète du fait que les gens ne se soucient pas de voter parce qu’ils pensent que les élections ne font aucune différence.

Elle a déclaré que les élections, et pas seulement les plus importantes, affectent la vie quotidienne des gens.

« Nous avons besoin d’une plus grande participation, notamment de la part des jeunes », a déclaré Rodriguez. « Il est très important que les jeunes se rendent aux urnes et participent aux élections. »

Ces groupes, parmi d’autres initiatives civiques, se concentrent sur l’éducation et l’aide aux personnes pour s’inscrire sur les listes électorales, garantissant ainsi que les communautés sont informées et prêtes à participer aux élections.

La Ligue des électrices du comté de Tyler/Smith s’associe à la sororité Delta Sigma Theta, Inc. de l’Université du Texas à Tyler pour inscrire les électeurs. La ligue aidera également à l’inscription des électeurs au Tyler Junior College, au Texas College, à la bibliothèque publique de Tyler et au Glass Recreation Center.

Inscrivez-vous pour voter aux heures et endroits suivants mardi :

Texas College — The Connector, 2404 N. Grand Ave., de 11 h à 13 h

Tyler Junior College — Student Union, 1400 E 5th St. 11 h à 13 h

Tyler Junior College — Campus Ouest, 1530 SSW Loop 323 11h à 13h

UT Tyler — Patio au Student Center, 3900 University Blvd. 10 h à 16 h et 17 h à 18 h

Bureau des élections du comté de Smith — 302 E. Ferguson St., de 8 h à 17 h

Église AME Ebenezer — 1101 W. Queen St. à 18 h

East Texas Book Bank organisera un événement de 11h45 à 14h30

Este Poder organise un événement à UT Tyler sur Harvey Deck de 10h à 16h

En tant que greffière adjointe bénévole, Rodriguez souhaite encourager davantage de personnes à voter et leur donner les moyens de faire entendre leur voix. Elle souhaite aider les individus à faire des choix éclairés qui correspondent à leurs besoins et à leurs valeurs.

Timothy Mast, un habitant de Tyler, a déclaré que voter est un droit dont nous disposons en tant que citoyens américains et que les gens doivent en connaître l’importance. Mast a ajouté que de nombreuses personnes souhaitent voter mais ne savent souvent pas comment s’y prendre.

Il considère son implication dans les efforts d’inscription des électeurs comme une façon de redonner à la communauté.

« Le vote est un élément tellement important de notre démocratie, je veux donc faire tout ce que je peux pour aider et inciter les gens à voter, et c’est l’une des façons dont je peux le faire », a déclaré Pollan.

En dehors des inscriptions aux événements, les personnes peuvent s’inscrire en faisant une demande. Les demandes peuvent être obtenues de la manière suivante :

Contactez le bureau d’administration des élections au 904-590-4777 ou par e-mail à [email protected].

Imprimer l’application depuis le site Web smith-county.com.

Demander une demande auprès d’une bibliothèque publique ou d’une agence gouvernementale, telle que le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Texas Workforce Commission ou le bureau de poste.

Inscrivez-vous pour voter auprès du ministère de la Sécurité publique (DPS) lors de la mise à jour d’un permis de conduire ou d’une carte d’identité.

Visite votetexas.gov Pour remplir la demande en ligne, les personnes doivent imprimer, signer et envoyer cette demande par la poste. Sur ce site Web, vous pouvez également vérifier votre statut d’électeur pour savoir si vous êtes inscrit ou non.

Les adjoints bénévoles au greffe peuvent distribuer et accepter les demandes.

La Ligue des femmes électrices du comté de Tyler/Smith sera présente à l’UT Tyler, au Tyler Junior College, au Texas College, à la bibliothèque publique de Tyler et au Glass Recreation Center le 17 septembre pour la Journée nationale d’inscription des électeurs.

Les gens peuvent contacter Este Poder pour obtenir de l’aide pour s’inscrire pour voter.

À l’exception du DPS, il n’existe pas d’inscription électorale en ligne au Texas.