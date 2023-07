Comment s’inscrire au Season Pass MLS pour regarder Messi

Lionel Messi fait ses débuts pour l’Inter Miami le 21 juillet. Et le moyen infaillible de voir chaque match est avec MLS Season Pass d’Apple. La plate-forme de streaming exclusive de la ligue est le seul moyen de voir chaque match de la saison régulière, des séries éliminatoires et de la Coupe des ligues.

Le Season Pass MLS comprend également des émissions en anglais et en espagnol pour chaque match.

Alors que la MLS a encore un petit nombre de jeux sélectionnés sur la télévision linéaire standard – et ils feront sûrement tout leur possible pour obtenir autant de Messi que possible sur FOX – MLS Season Pass est essentiel pour suivre la plus grande attraction du football professionnel américain.

Regardez Messi avec le Season Pass MLS

Pour obtenir le Season Pass MLS, voici les étapes à suivre.

Allez-y et activez le lien pour MLS Season Pass Connectez-vous ou créez un compte. Vous n’avez pas besoin de vous abonner à Apple TV+. Inscrivez-vous avec les informations de paiement. Regarder Ligue majeure de football.

Et c’est tout ce qu’il y a à faire. Vous pouvez désormais regarder MLS en direct depuis n’importe quel appareil doté de l’application Apple TV et regarder avec MLS Season Pass. Les utilisateurs d’Android peuvent également obtenir le Season Pass MLS.

MLS Season Pass via Apple propose quatre options de tarification différentes. Le prix standard est de 14,99 $ par mois. Un plan annuel qui vous couvre pour une saison entière pour 99 $. Une remise de mi-saison est actuellement disponible afin que vous puissiez regarder le reste des matchs de 2023 pour 49,99 $.

Pendant que tu ne pas devez vous abonner à Apple TV + pour regarder le Season Pass MLS, si vous êtes abonné, vous pouvez obtenir une réduction.

Les abonnés Apple TV + peuvent obtenir le Season Pass MLS pour 12,99 $ par mois, avec une option annuelle pour les abonnés Apple TV + pour 79 $.

Notre choix : Comprend : tous les matchs de la saison régulière, les éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des ligues, etc. S’inscrire

Les détenteurs de billets de saison pour n’importe quelle équipe MLS obtiennent un abonnement MLS Season Pass gratuit par compte.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).